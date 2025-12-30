Les Flammes Carolo engagent une ailière internationale polonaise à l’expérience d’EuroLeague

Confrontées à de nombreuses blessures aux postes 3 et 4, ainsi qu’au départ d’Ashley Joens, les Flammes Carolo avaient prévenu qu’un « recrutement ciblé » aurait lieu. C’est désormais chose faite : le club a annoncé dans un communiqué l’arrivée « réfléchie » de Liliana Banaszak (1,82 m, 25 ans), internationale polonaise qui évoluait cette saison dans son pays natal.

Formée en Pologne, Liliana Banaszak évoluait jusqu’ici à Gdynia depuis son départ de l’Estudiantes Madrid (7,9 points, 4,4 rebonds et 1,7 passe en EuroCup). Avec le club polonais, la poste 3-4 a disputé 6 matchs d’EuroLeague, pour 10,5 points, 4 rebonds et 2,2 passes décisives en 26 minutes de moyenne. Malgré la campagne difficile de Gdynia, elle avait vécu un pic au scoring avec 19 points dans le match perdu 51-97 face à l’USK Prague en octobre dernier.

PROFIL JOUEUR Liliana BANASZAK Taille: 182 cm Âge: 25 ans (22/03/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague Féminine PTS 10,5 #48 REB 4 #65 PD 2,2 #70

« Une nouvelle arme de fixation » pour les Flammes

Dans l’effectif carolo, Liliana Banaszak remplace numériquement Ashley Joens, libérée la veille après que son rendement n’a pas convaincu depuis son arrivée l’été dernier (6,6 points et 3,3 rebonds de moyenne en Boulangère Wonderligue, et 6,2 points en EuroLeague). Son profil diffère toutefois de celui de l’Américaine, ouvrant de nouvelles possibilités au staff de Romuald Yernaux. « C’est une joueuse qui peut être dans des attraper-jouer et qui peut amener du rythme », détaille le technicien dans le communiqué du club.

« Elle sera moins shooteuse qu’Ashley Joens, mais apportera d’autres qualités, comme notamment le post-up au poste 3. C’est une nouvelle arme de fixation pour pouvoir développer notre passing game ». Physique, bonne défenseuse et présente au rebond, « Liliana coche toutes les cases » du coach, qui se réjouit de pouvoir compter sur une ailière de plus dans un secteur gangrénée par les blessures.

Comme rappelé dans le communiqué, le club est « confronté ces dernières semaines aux blessures de Tenin Magassa, Dionne Madjo et Maia Hirsch« , créant un besoin immédiat pour répondre aux ambitions carolos. Elle devrait honorer son premier match dans le championnat de France dimanche 4 janvier dans l’Hérault, face au BLMA. Charleville pointe pour l’heure à la quatrième place de LBWL avec 7 victoires pour 4 défaites. La saison d’EuroLeague est elle un peu plus compliquée, avec 6 défaites en 8 matchs de groupe.