Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
La Boulangère Wonderligue

Les Flammes Carolo engagent une ailière internationale polonaise à l’expérience d’EuroLeague

LBWL - Au pied du podium au terme d'une année 2025 marquée par des blessures, les Flammes Carolo ont annoncé le recrutement d'une internationale polonaise pour densifier ses ailes.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les Flammes Carolo engagent une ailière internationale polonaise à l’expérience d’EuroLeague

Liliana Banaszak rejoint les Flammes Carolo pour renforcer des ailes touchées par les blessures.

Crédit photo : FIBA

Confrontées à de nombreuses blessures aux postes 3 et 4, ainsi qu’au départ d’Ashley Joens, les Flammes Carolo avaient prévenu qu’un « recrutement ciblé » aurait lieu. C’est désormais chose faite : le club a annoncé dans un communiqué l’arrivée « réfléchie » de Liliana Banaszak (1,82 m, 25 ans), internationale polonaise qui évoluait cette saison dans son pays natal.

 

LIRE AUSSI

Formée en Pologne, Liliana Banaszak évoluait jusqu’ici à Gdynia depuis son départ de l’Estudiantes Madrid (7,9 points, 4,4 rebonds et 1,7 passe en EuroCup). Avec le club polonais, la poste 3-4 a disputé 6 matchs d’EuroLeague, pour 10,5 points, 4 rebonds et 2,2 passes décisives en 26 minutes de moyenne. Malgré la campagne difficile de Gdynia, elle avait vécu un pic au scoring avec 19 points dans le match perdu 51-97 face à l’USK Prague en octobre dernier.

PROFIL JOUEUR
Liliana BANASZAK
Taille: 182 cm
Âge: 25 ans (22/03/2000)

Nationalités:

logo POL.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague Féminine
PTS
10,5
#48
REB
4
#65
PD
2,2
#70

 

« Une nouvelle arme de fixation » pour les Flammes

Dans l’effectif carolo, Liliana Banaszak remplace numériquement Ashley Joens, libérée la veille après que son rendement n’a pas convaincu depuis son arrivée l’été dernier (6,6 points et 3,3 rebonds de moyenne en Boulangère Wonderligue, et 6,2 points en EuroLeague). Son profil diffère toutefois de celui de l’Américaine, ouvrant de nouvelles possibilités au staff de Romuald Yernaux. « C’est une joueuse qui peut être dans des attraper-jouer et qui peut amener du rythme », détaille le technicien dans le communiqué du club.

« Elle sera moins shooteuse qu’Ashley Joens, mais apportera d’autres qualités, comme notamment le post-up au poste 3. C’est une nouvelle arme de fixation pour pouvoir développer notre passing game ». Physique, bonne défenseuse et présente au rebond, « Liliana coche toutes les cases » du coach, qui se réjouit de pouvoir compter sur une ailière de plus dans un secteur gangrénée par les blessures.

Comme rappelé dans le communiqué, le club est « confronté ces dernières semaines aux blessures de Tenin Magassa, Dionne Madjo et Maia Hirsch« , créant un besoin immédiat pour répondre aux ambitions carolos. Elle devrait honorer son premier match dans le championnat de France dimanche 4 janvier dans l’Hérault, face au BLMA. Charleville pointe pour l’heure à la quatrième place de LBWL avec 7 victoires pour 4 défaites. La saison d’EuroLeague est elle un peu plus compliquée, avec 6 défaites en 8 matchs de groupe.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
La Boulangère Wonderligue
00h00Les Flammes Carolo engagent une ailière internationale polonaise à l’expérience d’EuroLeague
Betclic ELITE
00h00« Sept jours de pause, ce n’est bénéfique pour personne » : Janis Gailitis (Strasbourg) alerte sur les risques de la durée des congés en LNB
Betclic ELITE
00h00Cette fois, Jean-Baptiste Lecrosnier va bien quitter la JL Bourg
Basketball Austria Superliga
00h00Duel 100% français en Autriche, avec la signature de Ryan Lobreau
EuroCup
00h00En déliquescence complète, le Panionios perd son coach et sa recrue phare avant d’aller à Bourg
ELITE 2
00h00Deux clubs d’ÉLITE 2 feraient la cour à Marek Klassen
NBA
00h00Victor Wembanyama brille devant Vincent Collet, Nolan Traoré bat son record en NBA, Alex Sarr égale son plus petit total
Timothé Luwawu-Cabarrot a mené Baskonia à la victoire à Breogan
EuroLeague
00h00Luwawu-Cabarrot offre la victoire à Baskonia avec un 3-points clutch
EuroLeague
00h00Bodian Massa – Allan Dokossi, les inséparables de Fos qui vont s’affronter en EuroLeague : « On livrait des plats ensemble ! »
NBA
00h00L’acte de naissance de Mohamed Diawara en NBA : titulaire, il marque autant de points que de minutes !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama brille devant Vincent Collet, Nolan Traoré bat son record en NBA, Alex Sarr égale son plus petit total
NBA
00h00L’acte de naissance de Mohamed Diawara en NBA : titulaire, il marque autant de points que de minutes !
Victor Wembanyama obtient de nombreux votes pour le All-Star Game 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama cinquième du vote des fans pour le All-Star Game NBA 2025
Zaccharie Risacher va-t-il rester à Atlanta ?
NBA
00h00Les rumeurs de transfert s’intensifient autour de Zaccharie Risacher
Saben Lee, ici contre Rodrigue Beaubois et l'Anadolu Efes, rejoint le club turc
NBA
00h00Un peu de concurrence à Cordinier, Beaubois et Loyd à l’Anadolu Efes : un arrière de talent arrive de l’Olympiakos
NBA
00h00Maxime Raynaud solide face à Luka Doncic et les Los Angeles Lakers, malgré la défaite de Sacramento
Nicolas Batum et les Clippers ont signé quatre victoires de suite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de points de la saison NBA et les Clippers retrouvent des couleurs
NBA
00h00Washington enchaîne enfin 2 victoires d’affilée, grâce à un Alex Sarr record et un Bilal Coulibaly qui retrouve son mojo
Maxime Raynaud a marqué 19 points dans une victoire des Kings
NBA
00h00Maxime Raynaud s’affirme à Sacramento, Diawara titulaire à New York
Victor Wembanyama au dunk sur Cody Williams lors de San Antonio - Utah
NBA
00h00De retour dans le cinq, Victor Wembanyama marque 32 points mais San Antonio se fait surprendre par Utah
1 / 0