Duel 100% français en Autriche, avec la signature de Ryan Lobreau

Était-ce la première fois de l’histoire que deux joueurs français s’affrontaient lors d’un match du championnat autrichien ? Ni les statistiques, ni notre maigre connaissance de la Superliga autrichienne ne sauront le certifier.

Toujours est-il que Luka Asceric, cadre du BC Vienne, a trouvé un compatriote inattendu sur son chemin mardi soir. Le club de la capitale recevait les Bulls de Kapfenberg, qui ont annoncé la signature de Ryan Lobreau (2,07 m, 24 ans) quelques heures auparavant.

Un contrat d’un mois

Déjà parti à plusieurs reprises à l’étranger, notamment en troisième division espagnole, l’intérieur francilien (originaire de Montereau-Fault-Yonne) s’est engagé pour un mois avec Kapfenberg, même si une option existe pour étendre le contrat sur le reste de la saison.

Le tricolore a donc tenté de séduire son nouveau club dès sa première sortie, même si celle-ci s’est inscrite dans le cadre d’un contexte collectif compliqué face au BC Vienne de Luka Asceric (8 points et 9 passes décisives en 27 minutes).

Si les Bulls n’ont pas existé (84-104), avec seulement sept professionels valides, Lobreau n’a pas démérité pour un débutant avec 8 points à 3/5 et 4 rebonds sur 24 minutes en sortie de banc.

Coaché par un ancien jouer de NM1

Aperçu au Pays Salonais en début de saison avec le statut de joker médical (4 points à 61% et 1,4 rebond en 7 matchs de NM1), l’ancien pivot du BC Orchies a été recruté grâce à ses connexions dans le staff, mené par Klym Artamonov (32 ans), le meneur ukrainien qui avait remporté les playoffs de NM1 en 2023 avec Loon-Plage.

S’il n’avait pas affronté son nouveau coach, étant en Espagne à l’époque, Ryan Lobreau connait, en revanche, bien l’assistant Fernando Merchente, pour avoir évolué sous ses ordres en 2023 à Ponferrada.

« Un joueur solide »

« Nous voulions absolument quelqu’un que nous connaissions, pour savoir à quoi nous attendre », a expliqué le GM Michael Schrittwieser. « Ryan a joué pour notre entraîneur adjoint Fernando Merchante en troisième division espagnole, et c’est un joueur solide. Nous n’attendons pas de miracles, il doit donner à Nemo (Krstic, le capitaine, touché au genou) et aux autres titulaires blessés le temps de revenir tranquillement et progressivement. C’était important pour nous, surtout en vue du Final Four de Coupe à venir. »

En plus du championnat autrichien, Ryan Lobreau pourra également découvrir les joies d’une compétition internationale puisque Kapfenberg participe à l’European North Basketball League, où il se bat pour une place dans les seize premiers (actuellement 19e), synonyme de participation à la seconde phase