Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Luka Asceric renoue avec son adolescence et la Ligue Adriatique

Dix ans après avoir quitté son pays natal, Luka Asceric est de retour en Autriche ! Le joueur français s'est engagé avec le BC Vienne, nouveau club de Ligue Adriatique.
|
00h00
Résumé
Écouter
Luka Asceric renoue avec son adolescence et la Ligue Adriatique

Luka Asceric avec le FMP Zeleznik à l’automne 2023, son dernier passage en Ligue Adriatique

Crédit photo : ABA Liga / Dragana Stjepanovic

Voilà qui s’appelle un retour aux sources. À 28 ans, dix ans après l’avoir quittée, Luka Asceric vient de signer en Autriche, et il y a comme une forme d’évidence.

Naissance, scolarité et débuts pros en Autriche

Il y est né, à Sankt Pölten, au début de l’année 1997. Il y a grandi, en partie, de 2008 à 2015, fréquentant les bancs du lycée français de Vienne, obtenant son bac scientifique avec mention très bien. Il y a disputé ses premières rencontres professionnelles, en 2014/15, avec les Lions de Traiskirchen (0,8 point en 13 matchs).

Depuis, Luka Asceric avait écrit sa carrière entre ses deux autres pays : la France (avec Lille, Hyères-Toulon, Bourg-en-Bresse et Évreux) et la Serbie, dont il est devenu international en 2021. Mais le fils de Neno Asceric s’apprête à renouer avec ses origines.

Retour en Ligue Adriatique

Comme annoncé par son agent Misko Raznatovic, l’homme aux trois passeports s’est engagé avec le BC Vienne, nouveau venu en Ligue Adriatique. Il s’entraînait avec le club de la capitale autrichienne depuis plusieurs jours.

Dans la ville où il a fini sa scolarité, y passant sept ans lors de l’époque collège – lycée, Luka Asceric retrouvera deux autres anciens de Betclic ÉLITE : Souley Boum, à la relance après un passage raté à Limoges, et Rasid Mahalbasic, éphémère pigiste à l’AS Monaco en 2021.

Sa signature à Vienne lui permettra surtout de retrouver la Ligue Adriatique, après 18 mois passés au niveau inférieur avec Novi Sad. Sous les couleurs du Vojvodina, il a tourné l’an dernier à 9,4 points, 4 rebonds et 2,9 passes décisives de moyenne en ABA Liga 2.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
BC Vienne
BC Vienne
Suivre
Autriche
Autriche
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Basketball Champions League
00h00Cholet connait son dernier adversaire en BCL
Frédéric Fauthoux a connu un échec pour sa première campagne à la tête de l'équipe de France
EuroBasket
00h00« Tout n’est pas à jeter » pour Frédéric Fauthoux après l’EuroBasket 2025
Betclic ELITE
00h00Jean-Louis Borg de retour à la JDA Dijon
Betclic ELITE
00h00Officiel : Boris Dallo va jouer à Saint-Quentin
À l’étranger
00h00Luka Asceric renoue avec son adolescence et la Ligue Adriatique
NM3
00h00Garry Chathuant, 42 ans, et déjà l’un des cartons de la journée en NM3 !
WNBA
00h00Monique Akoa-Makani se rapproche de la finale WNBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
France
00h00« C’est un vrai kif » : le hurdleur Pascal Martinot-Lagarde débarque dans le basket à Reims !
Betclic ELITE
00h00Pour Crawford Palmer, le Limoges CSP « n’a pas de garantie mais a l’équipe » pour atteindre ses objectifs
1 / 0
Livenews NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
NBA
00h00LeBron James brise le mythe : pourquoi sa fortune est loin du milliard annoncé par Google
Pacôme Dadiet va-t-il rester chez les New York Knicks ?
NBA
00h00Pacôme Dadiet, possible monnaie d’échange pour les Knicks
Betclic ELITE
00h00ITW – Tony Snell, de la NBA à Boulazac : « C’est comme un second souffle dans ma vie »
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
1 / 0