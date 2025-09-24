Luka Asceric renoue avec son adolescence et la Ligue Adriatique

Voilà qui s’appelle un retour aux sources. À 28 ans, dix ans après l’avoir quittée, Luka Asceric vient de signer en Autriche, et il y a comme une forme d’évidence.

Naissance, scolarité et débuts pros en Autriche

Il y est né, à Sankt Pölten, au début de l’année 1997. Il y a grandi, en partie, de 2008 à 2015, fréquentant les bancs du lycée français de Vienne, obtenant son bac scientifique avec mention très bien. Il y a disputé ses premières rencontres professionnelles, en 2014/15, avec les Lions de Traiskirchen (0,8 point en 13 matchs).

Depuis, Luka Asceric avait écrit sa carrière entre ses deux autres pays : la France (avec Lille, Hyères-Toulon, Bourg-en-Bresse et Évreux) et la Serbie, dont il est devenu international en 2021. Mais le fils de Neno Asceric s’apprête à renouer avec ses origines.

Retour en Ligue Adriatique

Comme annoncé par son agent Misko Raznatovic, l’homme aux trois passeports s’est engagé avec le BC Vienne, nouveau venu en Ligue Adriatique. Il s’entraînait avec le club de la capitale autrichienne depuis plusieurs jours.

Luka Asceric and Rasid Mahalbasic signed contracts with Bc Vienna, newcomer in Aba league!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) September 23, 2025

Dans la ville où il a fini sa scolarité, y passant sept ans lors de l’époque collège – lycée, Luka Asceric retrouvera deux autres anciens de Betclic ÉLITE : Souley Boum, à la relance après un passage raté à Limoges, et Rasid Mahalbasic, éphémère pigiste à l’AS Monaco en 2021.

Sa signature à Vienne lui permettra surtout de retrouver la Ligue Adriatique, après 18 mois passés au niveau inférieur avec Novi Sad. Sous les couleurs du Vojvodina, il a tourné l’an dernier à 9,4 points, 4 rebonds et 2,9 passes décisives de moyenne en ABA Liga 2.