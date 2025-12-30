Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Luwawu-Cabarrot offre la victoire à Baskonia avec un 3-points clutch

Liga Endesa - Timothé Luwawu-Cabarrot a inscrit 24 points et le panier décisif pour permettre au Baskonia de s'imposer face à Breogán (100-103) et de se rapprocher de la qualification pour la Copa del Rey.
|
00h00
Résumé
Écouter
Luwawu-Cabarrot offre la victoire à Baskonia avec un 3-points clutch

Timothé Luwawu-Cabarrot a mené Baskonia à la victoire à Breogan

Crédit photo : acb Photo / Carlos Castro

Baskonia a franchi un cap important vers la Copa del Rey en s’imposant dans un match serré face au Río Breogán (100-103). L’ailier français Timothé Luwawu-Cabarrot a été l’artisan de cette victoire précieuse avec 24 points au compteur et surtout un 3-points spectaculaire à 26 secondes de la fin, alors que le score était égalisé à 96-96.

Un match équilibré jusqu’au bout

Privé de Tadas Sedekerskis, Markquis Nowell et Mamadi Diakite, Baskonia a pourtant mal débuté la rencontre. Río Breogán a pris les devants dès le premier quart-temps, menant 17-9 puis 25-16 grâce notamment à l’adresse de Francis Alonso et Arturs Kurucs (qui affrontait son frère).

La réaction de Clément Frisch & co est venue en début de deuxième période avec un 16-4 qui a permis aux hommes de Paolo Galbiati de reprendre l’avantage. Markus Howard, de retour après avoir manqué le dernier match pour maladie, et Rodions Kurucs ont été les principaux artisans de ce comeback, permettant à Baskonia de virer en tête à la mi-temps (48-50).

Clément FRISCH
Clément FRISCH
9
PTS
4
REB
1
PDE
Logo Liga Endesa
BRE
100 103
BAS

Luwawu-Cabarrot clutch dans le money time

La seconde période a été un véritable festival offensif des deux côtés, avec des échanges de paniers constants et aucune équipe ne parvenant à creuser un écart décisif. Le suspense est resté entier jusqu’aux dernières secondes, avec plusieurs changements de leadership au tableau d’affichage.

C’est finalement Luwawu-Cabarrot qui a fait la différence avec un 3-points primordial sur rebond offensif de Rodions Kurucs, malgré la présence de deux défenseurs. Cette action décisive a permis à Baskonia de conserver son avance jusqu’au buzzer final et de signer une victoire de grande valeur.

Timothé LUWAWU-CABARROT
Timothé LUWAWU-CABARROT
24
PTS
1
REB
1
PDE
Logo Liga Endesa
BRE
100 103
BAS

Avec ce succès, Baskonia affiche désormais un bilan de 7 victoires pour 5 défaites en Liga Endesa, se rapprochant ainsi de la qualification pour la Copa del Rey. L’équipe retrouvera l’EuroLeague ce vendredi 2 janvier avec la réception du Fenerbahçe, avant de recevoir Andorre en championnat espagnol.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
cmnkm95
Luwawu-Cabarrot c'est vraiment fort offensivement. Dommage qu'en équipe de France il ait du mal.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Timothé Luwawu-Cabarrot a mené Baskonia à la victoire à Breogan
EuroLeague
00h00Luwawu-Cabarrot offre la victoire à Baskonia avec un 3-points clutch
EuroLeague
00h00Bodian Massa – Allan Dokossi, les inséparables de Fos qui vont s’affronter en EuroLeague : « On livrait des plats ensemble ! »
NBA
00h00L’acte de naissance de Mohamed Diawara en NBA : titulaire, il marque autant de points que de minutes !
Les Ultras Greens s'attendent à un autre type de changement que le seul départ de Shawn Tanner
Betclic ELITE
00h00Limoges CSP : communiqué au vitriol des Ultras Green
Victor Wembanyama obtient de nombreux votes pour le All-Star Game 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama cinquième du vote des fans pour le All-Star Game NBA 2025
Kevin Tumba, ici avec Fos en 2022, fait partie des options de Saint-Quentin à l'intérieur
Betclic ELITE
00h00Saint-Quentin pense à Kevin Tumba pour remplacer Jordan Caroline, mais son profil divise
Ashley Joens quitte les Flammes Carolo
La Boulangère Wonderligue
00h00Les Flammes Carolo actent le départ d’Ashley Joens et préparent une arrivée ciblée
Cierra Burdick rejoint Angers pour la fin de saison
La Boulangère Wonderligue
00h00Angers recrute une ancienne joueuse de l’ASVEL et de Basket Landes
Olivier Sarr démarre fort la saison de régulière de G-League
G League
00h00Olivier Sarr lance très bien sa saison régulière, les Raptors 905 prennent la tête
Quimper a vécu une fin d'année 2025 très compliquée
ELITE 2
00h00Quimper vit un retour compliqué en ÉLITE 2 : « Thibault Wolicki a ma confiance, même s’il sait aujourd’hui qu’il risque son job » annonce le président
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00L’acte de naissance de Mohamed Diawara en NBA : titulaire, il marque autant de points que de minutes !
Victor Wembanyama obtient de nombreux votes pour le All-Star Game 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama cinquième du vote des fans pour le All-Star Game NBA 2025
Zaccharie Risacher va-t-il rester à Atlanta ?
NBA
00h00Les rumeurs de transfert s’intensifient autour de Zaccharie Risacher
Saben Lee, ici contre Rodrigue Beaubois et l'Anadolu Efes, rejoint le club turc
NBA
00h00Un peu de concurrence à Cordinier, Beaubois et Loyd à l’Anadolu Efes : un arrière de talent arrive de l’Olympiakos
NBA
00h00Maxime Raynaud solide face à Luka Doncic et les Los Angeles Lakers, malgré la défaite de Sacramento
Nicolas Batum et les Clippers ont signé quatre victoires de suite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de points de la saison NBA et les Clippers retrouvent des couleurs
NBA
00h00Washington enchaîne enfin 2 victoires d’affilée, grâce à un Alex Sarr record et un Bilal Coulibaly qui retrouve son mojo
Maxime Raynaud a marqué 19 points dans une victoire des Kings
NBA
00h00Maxime Raynaud s’affirme à Sacramento, Diawara titulaire à New York
Victor Wembanyama au dunk sur Cody Williams lors de San Antonio - Utah
NBA
00h00De retour dans le cinq, Victor Wembanyama marque 32 points mais San Antonio se fait surprendre par Utah
NBA
00h00Zaccharie Risacher bientôt impliqué dans un transfert de superstar ?
1 / 0