Luwawu-Cabarrot offre la victoire à Baskonia avec un 3-points clutch

Baskonia a franchi un cap important vers la Copa del Rey en s’imposant dans un match serré face au Río Breogán (100-103). L’ailier français Timothé Luwawu-Cabarrot a été l’artisan de cette victoire précieuse avec 24 points au compteur et surtout un 3-points spectaculaire à 26 secondes de la fin, alors que le score était égalisé à 96-96.

LUWAWU-CABARROT y una actuación ofensiva magnífica ✨ El francés lideró el ataque de Kosner @Baskonia con 2⃣4⃣ puntos y fue determinante para el triunfo en el Pazo ante Río @CBBreogan 💥#LigaEndesa | #NavidadACB pic.twitter.com/T26hMwn5Bw — Liga Endesa (@ACBCOM) December 29, 2025

Un match équilibré jusqu’au bout

Privé de Tadas Sedekerskis, Markquis Nowell et Mamadi Diakite, Baskonia a pourtant mal débuté la rencontre. Río Breogán a pris les devants dès le premier quart-temps, menant 17-9 puis 25-16 grâce notamment à l’adresse de Francis Alonso et Arturs Kurucs (qui affrontait son frère).

La réaction de Clément Frisch & co est venue en début de deuxième période avec un 16-4 qui a permis aux hommes de Paolo Galbiati de reprendre l’avantage. Markus Howard, de retour après avoir manqué le dernier match pour maladie, et Rodions Kurucs ont été les principaux artisans de ce comeback, permettant à Baskonia de virer en tête à la mi-temps (48-50).

Luwawu-Cabarrot clutch dans le money time

La seconde période a été un véritable festival offensif des deux côtés, avec des échanges de paniers constants et aucune équipe ne parvenant à creuser un écart décisif. Le suspense est resté entier jusqu’aux dernières secondes, avec plusieurs changements de leadership au tableau d’affichage.

C’est finalement Luwawu-Cabarrot qui a fait la différence avec un 3-points primordial sur rebond offensif de Rodions Kurucs, malgré la présence de deux défenseurs. Cette action décisive a permis à Baskonia de conserver son avance jusqu’au buzzer final et de signer une victoire de grande valeur.

Avec ce succès, Baskonia affiche désormais un bilan de 7 victoires pour 5 défaites en Liga Endesa, se rapprochant ainsi de la qualification pour la Copa del Rey. L’équipe retrouvera l’EuroLeague ce vendredi 2 janvier avec la réception du Fenerbahçe, avant de recevoir Andorre en championnat espagnol.