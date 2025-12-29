Les Flammes Carolo actent le départ d’Ashley Joens et préparent une arrivée ciblée

Comme souvent en cours de saison, les Flammes Carolo ajustent leur effectif. À la trêve de Noël, le club ardennais affiche un bilan de 7 victoires pour 4 défaites en La Boulangère Wonderligue, mais reste en difficulté en EuroLeague Féminine. Dans ce contexte, la direction a confirmé le départ d’Ashley Joens, arrivée l’été dernier, et détaillé sa stratégie pour la deuxième partie de saison.

Une trêve marquée par une cascade de blessures

Le communiqué du club met en lumière une situation sportive rendue complexe par plusieurs absences longues. Touchée au genou puis à l’épaule, Tenin Magassa (1,95 m, 24 ans) a dû subir une double opération, mettant un terme à sa saison. À cela se sont ajoutées la blessure au tendon d’Achille de Dionne Madjo (1,83 m, 18 ans), à l’évolution incertaine, puis celle de Maia Hirsch (1,96 m, 22 ans), déjà fragilisée par le passé.

Pour le staff de Romuald Yernaux, l’enjeu a été de temporiser afin d’évaluer précisément les durées d’indisponibilité avant toute décision sur le marché.

Le cas Ashley Joens, une situation humaine avant tout

Arrivée cet été, Ashley Joens (1,85 m, 25 ans) n’est jamais parvenue à trouver pleinement sa place. En difficulté pour s’acclimater à la vie française, l’Américaine a exprimé un mal-être croissant. Après échanges avec la directrice sportive Amel Bouderra, la joueuse a demandé à mettre fin à sa collaboration, une décision acceptée par le club.

Sur le terrain, l’ailière tournait à 6,6 points et 3,3 rebonds de moyenne en La Boulangère Wonderligue, et 6,2 points en EuroLeague Féminine.

PROFIL JOUEUR Ashley JOENS Poste(s): Arrière Taille: 185 cm Âge: 25 ans (16/03/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue PTS 6,6 #66 REB 3,3 #57 PD 0,8 #92

Un pari sportif assumé à la trêve

Malgré ces turbulences, les Flammes ont su rester compétitives. Le staff souligne notamment trois succès importants face à Chartres, La Roche Vendée et Villeneuve-d’Ascq, obtenus pendant cette période délicate. Une gestion mesurée qui a permis de préserver l’équilibre financier sans céder à un recrutement précipité. Après 11 journées, les Flammes Carolo comptent 7 victoires en championnat de France.

Une recrue imminente pour stabiliser l’effectif

Avec le retour de Dionne Majdo et la réintégration prochaine de Maïa Hirsch, toutes les cartes sont désormais sur la table. Le club a confirmé l’arrivée d’une joueuse à la reprise, attendue le 29 décembre, après validation médicale. Objectif affiché : apporter polyvalence et intensité, notamment en EuroLeague féminine (2 victoires et 6 défaites dans le groupe E), tout en conservant un effectif resserré à dix joueuses pour la suite de la saison en La Boulangère Wonderligue.