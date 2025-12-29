Saint-Quentin pense à Kevin Tumba pour remplacer Jordan Caroline, mais son profil divise

Recherche
Betclic ELITE

Betclic ELITE - Alors que Saint-Quentin doit acter le départ de Jordan Caroline dans la semaine, le SQBB explore déjà une piste pour le remplacer dans le secteur intérieur : l'international belge Kevin Tumba, un profil très différent… qui ne fait pas l'unanimité.
00h00
Kevin Tumba, ici avec Fos en 2022, fait partie des options de Saint-Quentin à l'intérieur

Crédit photo : Sébastien Grasset

Alors que le Saint-Quentin Basket-Ball s’apprête à officialiser le départ de Jordan Caroline, le club picard anticipe déjà sa succession. Une piste existe pour compenser ce départ dans la raquette, mais avec un profil radicalement différent. Le SQBB regarde du côté de la Belgique avec Kevin Tumba, un poste 5 reconnu pour son impact défensif et son travail de l’ombre, bien plus que pour ses qualités offensives.

LIRE AUSSI

Un profil défensif et à moindre coût

Dans un contexte financier toujours très contraint, Saint-Quentin étudie des options économiquement réalistes. L’international belge Kevin Tumba (2,06 m, 34 ans) présente plusieurs avantages sur ce plan. Évoluant actuellement à Anvers, il ne nécessiterait ni billet d’avion depuis les États-Unis ni procédure de visa complexe, ce qui réduit fortement les coûts liés à son arrivée.

Sur le terrain, le joueur belge est identifié comme un intérieur robuste, frustre en attaque, mais capable d’apporter de la dureté, de la protection de cercle et du rebond. Un profil complémentaire à celui de Jordan Caroline, davantage porté sur l’impact global et la polyvalence offensive.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Kevin Tumba.jpg
Kevin TUMBA
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 206 cm
Âge: 34 ans (23/02/1991)

Nationalités:

logo bel.jpg
Stats 2025-2026 / BNXT League
PTS
6,1
#136
REB
6,2
#21
PD
0,5
#158

Un international belge expérimenté

Kevin Tumba n’est pas un inconnu sur la scène européenne. Régulièrement appelé avec la sélection belge, il a notamment affronté l’équipe de France lors de l’EuroBasket 2025, puis fin novembre lors des qualifications à la Coupe du monde 2027. Une expérience internationale partagée aux côtés d’un joueur bien connu du SQBB, Loic Schwartz (1,96 m, 33 ans).

Cette saison, sous les couleurs d’Anvers en BNXT League, Kevin Tumba affiche des statistiques modestes mais cohérentes avec son rôle : 6,1 points, 6,2 rebonds et 0,5 passe décisive après 13 matchs joués.

Un passé mitigé en France

Le joueur passé par Murcie en Espagne a déjà connu le championnat de France. En deuxième partie de saison 2021-2022, il avait rejoint Fos-sur-Mer pour deux mois. Son passage avait été bref et peu marquant statistiquement, avec 2,4 points à 60% et 2 rebonds de moyenne en 9 rencontres.

Cette expérience avait également été marquée par des difficultés à gérer la discipline défensive, Kevin Tumba se montrant rapidement sanctionné par les arbitres, comme lors d’un match à 4 fautes en 9 minutes contre Cholet, ou encore 5 fautes en 10 minutes face à Pau-Lacq-Orthez.

Un profil qui ne convainc pas Eric Bartecheky

Si la piste Kevin Tumba existe bien, elle ne semble toutefois pas faire l’unanimité en interne. Selon nos informations, le profil du pivot belge ne correspond pas totalement aux attentes du nouvel entraîneur Eric Bartecheky. L’aspect offensif limité et le manque de polyvalence pourraient constituer un frein, alors que Saint-Quentin doit impérativement trouver des solutions immédiates pour rester compétitif dans la course au maintien.

Le dossier reste donc ouvert. Entre contraintes budgétaires et exigences sportives, le SQBB va devoir trancher rapidement pour compenser le départ imminent de Jordan Caroline.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

