Actuelle lanterne rouge de La Boulangère Wonderligue, le Toulouse Métropole Basket s’offre les services d’une multiple médaillée mondiale de 3×3. Hortense Limouzin (1,65 m, 27 ans), qui était encore avec l’équipe de France de 3×3 il y a quelques semaines, s’est en effet engagée avec le club toulousain pour la deuxième partie de cette saison 2025/26. C’est le club qui vient d’annoncer sur ses réseaux sociaux son « cadeau pour la nouvelle année » : « Hortense Limouzin, nouvelle Pionnière en 2026… La meneuse pose ses valises à Toulouse jusqu’à la fin de saison. »

Entre 3×3 et 5×5

La meneuse tricolore rejoint donc un cinquième club différent en première division, après avoir commencé à Basket Landes, poursuivi à Saint-Amand, Landerneau et dernièrement à Lattes-Montpellier en 2024/25. Elle retourne donc dans le Sud-Ouest, bientôt huit ans après l’avoir quitté. Une nouvelle opportunité de partager sa carrière entre le 3×3 et le 5×5.

Cet été et jusqu’en septembre, la Parisienne jouait avec le CS Rapid Bucarest. Son équipe est arrivée en grande finale de la saison du Women’s Series 3×3, où elles ont été éliminées malgré ses bonnes performances.

En 5×5, Limouzin compilait 5,5 points à 35,2% aux tirs (dont 29,4% à 3-points), 2,2 rebonds, 3,3 passes décisives et 1,2 interception en 19 minutes de moyenne avec le BLMA la saison dernière. Mais elle a montré qu’elle était capable de frôler les 10 points et 6 passes décisives de moyenne avec Saint-Amand par le passé.

Le TMB se renforce

C’est donc un recrutement de qualité pour le TMB, qui risque de lui donner un rôle important. L’équipe est menée de la tête et des épaules par Trinity San Antonio, qui a par exemple réussi deux matchs d’affilée à 30 et 29 points plus tôt dans la saison, et qui aurait bien besoin de soutien à la création. D’autant plus que l’équipe n’a plus gagné un match depuis le… 4 octobre.

Voir une internationale française de 3×3 et joueuse référencée de LBWL arriver est forcément une bonne nouvelle. Limouzin s’est entraînée tout le mois de décembre pour reprendre la compétition, après son stage avec l’équipe de France 3×3 en novembre. Elle est donc prête à retourner sur les parquets de 5×5. Première occasion en retour de trêve ce dimanche 4 janvier, dans une “affiche de gala” comme décrit par le coach Paul Lacan face à Villeneuve d’Ascq.