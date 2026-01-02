Recherche
La Boulangère Wonderligue

La lanterne rouge Toulouse s’offre une internationale française de 3×3

LBWL - Hortense Limouzin est de retour dans le Sud-Ouest. Pour ses débuts en 5x5 cette saison, l'internationale française de 3x3 a signé pour donner un coup de main au Toulouse Métropole Basket, promu et lanterne rouge.
00h00
Résumé
La lanterne rouge Toulouse s'offre une internationale française de 3×3

Limouzin sous ses nouvelles couleurs

Crédit photo : Toulouse Métropole Basket

Actuelle lanterne rouge de La Boulangère Wonderligue, le Toulouse Métropole Basket s’offre les services d’une multiple médaillée mondiale de 3×3. Hortense Limouzin (1,65 m, 27 ans), qui était encore avec l’équipe de France de 3×3 il y a quelques semaines, s’est en effet engagée avec le club toulousain pour la deuxième partie de cette saison 2025/26. C’est le club qui vient d’annoncer sur ses réseaux sociaux son « cadeau pour la nouvelle année » : « Hortense Limouzin, nouvelle Pionnière en 2026… La meneuse pose ses valises à Toulouse jusqu’à la fin de saison. »

Entre 3×3 et 5×5

La meneuse tricolore rejoint donc un cinquième club différent en première division, après avoir commencé à Basket Landes, poursuivi à Saint-Amand, Landerneau et dernièrement à Lattes-Montpellier en 2024/25. Elle retourne donc dans le Sud-Ouest, bientôt huit ans après l’avoir quitté. Une nouvelle opportunité de partager sa carrière entre le 3×3 et le 5×5.

Cet été et jusqu’en septembre, la Parisienne jouait avec le CS Rapid Bucarest. Son équipe est arrivée en grande finale de la saison du Women’s Series 3×3, où elles ont été éliminées malgré ses bonnes performances.

LIRE AUSSI

En 5×5, Limouzin compilait 5,5 points à 35,2% aux tirs (dont 29,4% à 3-points), 2,2 rebonds, 3,3 passes décisives et 1,2 interception en 19 minutes de moyenne avec le BLMA la saison dernière. Mais elle a montré qu’elle était capable de frôler les 10 points et 6 passes décisives de moyenne avec Saint-Amand par le passé.

Le TMB se renforce

C’est donc un recrutement de qualité pour le TMB, qui risque de lui donner un rôle important. L’équipe est menée de la tête et des épaules par Trinity San Antonio, qui a par exemple réussi deux matchs d’affilée à 30 et 29 points plus tôt dans la saison, et qui aurait bien besoin de soutien à la création. D’autant plus que l’équipe n’a plus gagné un match depuis le… 4 octobre.

Voir une internationale française de 3×3 et joueuse référencée de LBWL arriver est forcément une bonne nouvelle. Limouzin s’est entraînée tout le mois de décembre pour reprendre la compétition, après son stage avec l’équipe de France 3×3 en novembre. Elle est donc prête à retourner sur les parquets de 5×5. Première occasion en retour de trêve ce dimanche 4 janvier, dans une “affiche de gala” comme décrit par le coach Paul Lacan face à Villeneuve d’Ascq.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

