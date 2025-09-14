Recherche
3x3

Seule Française en finale du 3×3 Women’s Series, Hortense Limouzin éliminée malgré ses bonnes performances

3x3 - La n°1 Française au ranking FIBA 3x3 Hortense Limouzin participait avec le CS Rapid Bucarest à la grande finale de la saison du Women's Series. Dans cette compétition relevée qui laisse de plus en plus de places aux équipes privées, elles n'ont pas pu se qualifier pour les phases finales.
00h00
Résumé
Au premier plan, Limouzin, lors de la défaite des siennes contre les Pays-Bas U25

Crédit photo : FIBA 3x3

Débutée en mai et après 14 étapes à travers le monde, le circuit professionnel des 3×3 Women’s Series, qui mélange les meilleures équipes nationales et privées à travers le monde, prend fin ce week-end du 13-14 septembre. L’étape finale à Shangai oppose les 7 meilleures équipes (+ une wild-card de l’équipe locale) de la saison régulière. Les autres ont été éliminées avant, comme l’équipe de France qui termine 16e sur 60, ou celle d’Orléans qui se place en 20e position. Aucune équipe française n’est alignée dans la métropole chinoise. En revanche, il y avait bien une seule et unique représentante tricolore : Hortense Limouzin (1,65 m, 27 ans), avec l’équipe roumaine du CS Rapid Bucarest.

Un plateau relevé

Mais son équipe, dernière qualifiée, n’a pas fait long feu. La phase de poules a suffi pour les éliminer, avec une seule victoire en trois matchs. Ce bilan aurait pu les qualifier pour les quarts de finale si elles n’avaient pas perdu contre l’équipe U25 des Pays-Bas, qui a pris la troisième place de la Poule B à leur place, malgré un point-average défavorable. Les joueuses de Bucarest ont perdu ce premier match qui a donc décidé de leur destin, 20-18 en prolongation. Limouzin avait pourtant marqué 7 points, pour une évaluation de 11, la plus haute du match.

Toujours dans la journée du samedi 13 septembre, elles ont battu le Canada d’un petit point (16-15) avant de s’incliner une heure plus tard contre l’Azerbaïdjan (15-19), mettant fin à leurs espoirs. Leurs deux derniers adversaires vont d’ailleurs se retrouver en grande finale, preuve du tirage difficile du CS Rapid Bucarest.

LIRE AUSSI

Toujours équipée de ses lunettes, Limouzin a terminé meilleure marqueuse de son équipe avec 16 points en 3 matchs. Sa rapidité de drive a fait mouche contre les défenses adverses. Son évaluation moyenne de 7,3 est la quatrième meilleure parmi les 32 joueuses du week-end. Après une saison à 2024/25 avec Lattes-Montpellier en 5×5, celle qui s’est lancée à 100% dans le 3×3 depuis a donc pu montrer toutes ses qualités individuelles. « Sortir de ma zone de confort, c’était ce que je voulais. Après les Jeux, c’était le bon timing » expliquait la n°1 tricolore au ranking FIBA en juin dernier à la FFBB.

Son équipe, « montée en un mois » autour d’elle, de l’Américaine Natalie Kucowski et de la Lituanienne Martyna Petrenaite a aussi bien fonctionné. Elles ont atteint cinq demi-finales en sept tournois disputés. Cette qualification dans le Top 7 synonyme d’étape finale est encourageante pour la suite. C’était d’ailleurs l’objectif fixé en début de saison. Elle est surtout signe que les équipes privées prennent de plus en plus de place dans le circuit mondial, pérennisant ainsi un peu plus financièrement le 3×3.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
