Un an après le sentiment d’inachevé aux Jeux Olympiques, Hortense Limouzin (1,65 m, 26 ans) a décidé de s’engager dans un projet naissant et très ambitieux du basket 3×3 : le CS Bucarest. Le club roumain se construit autour d’elle, d’une Américaine, d’une Lituanienne et de joueuses locales. Si le CS Bucarest n’a que quelques semaines d’existence, il a déjà tout d’un grand : “Franchement, j’ai été agréablement surprise. Pour une section montée en un mois, tout est super bien organisé. Ils ont mis en place un vrai cadre, carré, et ont été très accueillants”, décrit-elle à la FFBB.

Joueuse de Boulangère Wonderligue en 2024-2025 à Lattes-Montpellier (5,5 points en 19 minutes de jeu en moyenne), Hortenze Limouzin va donc se recentrer sur le 3×3.

Hortense Limouzin s'engage avec le CS Rapid Bucharest 🇷🇴 L'internationale française évoluera sous les couleurs de l'équipe privée roumaine sur le circuit international « Women's Series » cette saison 🤝 🔗 https://t.co/yXMtKv0r0o pic.twitter.com/h7Dw4sksRb — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) June 12, 2025

Les clubs privés : “Une façon de faire vivre le 3×3 plus longtemps”

Son club manque logiquement de références, mais cela n’a pas effrayé la Française ; bien au contraire. “Sortir de ma zone de confort, c’était ce que je voulais. Après les Jeux, c’était le bon timing. On entame une nouvelle olympiade, et j’ai envie d’élargir mon champ d’action”. Avec le club roumain, Hortense Limouzin devrait participer à de nombreuses compétitions, avec l’ambition d’y faire plus que de la figuration. “Le club vise 6 ou 7 Women’s Series avant la finale. L’objectif, c’est clairement de se qualifier pour la finale en septembre. C’est un projet ambitieux mais réalisable”, assure-t-elle.

Le projet de Bucarest s’inscrit dans une dynamique de développement des équipes privées, déjà répandues chez les hommes. “J’espère que ça va se développer aussi chez les filles. Que des clubs ou des investisseurs se disent : on peut attirer ce type de joueuses. C’est une façon de faire vivre le 3×3 plus longtemps”, souligne Hortense Limouzin.

Hortense Limouzin nouvelle numéro 1 française 👑@HortenseLmz détrône Laëtitia Guapo en tête du classement français pour la première fois de sa carrière 👏🇨🇵 📊 https://t.co/807jhSHZ8z pic.twitter.com/AJeR0tC3cW — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) April 25, 2024

Toujours à disposition des Bleues du 3×3

Si son investissement sera total avec l’équipe roumaine, cet engagement privé ne rogne en rien son implication avec l’Équipe de France. “Je reste sélectionnable pour les compétitions officielles avec les Bleues. J’ai appelé François Brisson, le nouveau sélectionneur, dès que j’ai commencé à réfléchir à ce projet. C’était important pour moi d’avoir son soutien ainsi que celui de la Fédération. Je ne participe plus aux Women’s Series avec l’Équipe de France, mais je reste dans le groupe », précise-t-elle. Les Tricolores pourront même y trouver leur compte : “Comme beaucoup de filles vont jouer sur le circuit français cet été, mon engagement à Bucarest permet aussi d’assurer des points au ranking individuel et donc d’aider indirectement le classement de la France.”