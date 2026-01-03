Maxime Raynaud sort sur blessure avec les Kings

Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans), le pivot rookie des Sacramento Kings, a vécu une soirée compliquée face aux Phoenix Suns. En plus d’un revers collectif sévère (129-102), le Français s’est écroulé dans le dernier quart-temps, touché au genou gauche, et n’a pas pu terminer la rencontre. Un moment forcément inquiétant pour le joueur comme pour la franchise californienne.

Maxime Raynaud s’écroule et quitte le match sur blessure

Aligné pendant 25 minutes, Maxime Raynaud a compilé 6 points et 5 rebonds avant de devoir abandonner ses coéquipiers. Le Français, passé par l’université de Stanford University avant de rejoindre la NBA, s’est blessé au genou gauche après un appui. Le staff médical des Kings a immédiatement pris la décision de le sortir, par précaution, alors que l’issue du match était déjà scellée.

Maxime Raynaud, lesionado en el partido contra Suns. Pasará pruebas médicas durante este sábado. 🗣️ "Estaré bien. Simplemente me dio miedo… Creo que fue una sensación desagradable a la que uno no está acostumbrado", ha dicho.pic.twitter.com/cRlWaLthE1 — Kings Spain (@Kings_Spain) January 3, 2026

Un discours rassurant en attendant l’IRM

Après la rencontre, Maxime Raynaud s’est voulu rassurant sur l’état de son genou, même s’il reconnaît avoir eu une grosse frayeur sur le moment. « Ça va aller. C’était juste flippant. Je pense que c’est juste une sensation déplaisante à laquelle tu n’es pas habitué. »

Kings rookie Maxime Raynaud will get an MRI on his left knee in Sacramento on Saturday. He believes he avoided serious injury. “I’ll be fine,” he said. “It was just scary. … I think it was just an unpleasing sensation you’re not used to.”https://t.co/c2VDd49LGZ — Chris Biderman (@ChrisBiderman) January 3, 2026

Le rookie doit néanmoins passer une IRM de son genou gauche ce samedi à Sacramento afin d’écarter tout risque de blessure sérieuse. Il estime lui-même avoir évité le pire, mais le verdict médical sera déterminant pour la suite de sa saison en NBA.