NBA

Maxime Raynaud sort sur blessure avec les Kings

NBA - Maxime Raynaud a quitté prématurément le parquet après s’être blessé au genou gauche lors de la lourde défaite des Sacramento Kings contre Phoenix.
00h00
Maxime Raynaud touché au genou gauche

Crédit photo : Joe Camporeale-Imagn Images

Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans), le pivot rookie des Sacramento Kings, a vécu une soirée compliquée face aux Phoenix Suns. En plus d’un revers collectif sévère (129-102), le Français s’est écroulé dans le dernier quart-temps, touché au genou gauche, et n’a pas pu terminer la rencontre. Un moment forcément inquiétant pour le joueur comme pour la franchise californienne.

Maxime Raynaud s’écroule et quitte le match sur blessure

Aligné pendant 25 minutes, Maxime Raynaud a compilé 6 points et 5 rebonds avant de devoir abandonner ses coéquipiers. Le Français, passé par l’université de Stanford University avant de rejoindre la NBA, s’est blessé au genou gauche après un appui. Le staff médical des Kings a immédiatement pris la décision de le sortir, par précaution, alors que l’issue du match était déjà scellée.

Un discours rassurant en attendant l’IRM

Après la rencontre, Maxime Raynaud s’est voulu rassurant sur l’état de son genou, même s’il reconnaît avoir eu une grosse frayeur sur le moment. « Ça va aller. C’était juste flippant. Je pense que c’est juste une sensation déplaisante à laquelle tu n’es pas habitué. »

Le rookie doit néanmoins passer une IRM de son genou gauche ce samedi à Sacramento afin d’écarter tout risque de blessure sérieuse. Il estime lui-même avoir évité le pire, mais le verdict médical sera déterminant pour la suite de sa saison en NBA.

