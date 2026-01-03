Les ambitions élevées de Roanne avec le « grand gagnant mais mauvais perdant » T.J. Parker

3e d’ELITE 2 au moment d’ouvrir l’année 2026, la Chorale de Roanne est en bonne position pour disputer l’une des places pour la Betclic ELITE. Alors que l’hiver était satisfaisant sur le plan des résultats, les Ligériens ont fait le choix fort de se séparer de leur entraîneur Thomas Andrieux, et de le remplacer par T.J. Parker.

Un pari gagnant pour l’heure, car l’ancien assistant coach du Bayern Munich totalise 4 victoires en 5 matchs à la tête des Roannais. Le technicien français avait été convaincu de rejoindre l’un des cadors de l’antichambre française par son ancien collaborateur en Bavière, Zoran Cvjetkovic. Aujourd’hui directeur sportif, le Franco-croate est revenu dans les colonnes du Progrès sur ce premier choix fort, après huit mois seulement de poste dans la Loire, mais cohérent au vu des ambitions roannaises.

Conscient de leurs bonnes relations, Zoran Cvjetkovic ne voulait pas que celles-ci ne se détériorent en envoyant l’entraîneur au casse-pipe. « On a des familles, je n’aurais jamais fait appel à T.J. si c’était du court terme ou par amitié uniquement, ou si je ne croyais pas au projet de la Chorale de Roanne ». Avant de poursuivre, tel un éclaireur pour Parker : « J’ai senti et vu que ce projet est viable ».

« C’est mon travail de faire en sorte de gagner »

Les deux hommes, qui se côtoyaient au Bayern il y a plusieurs mois, avaient l’envie non feinte de trouver un projet « long terme » pour « retravailler ensemble ». Cvjetkovic a alors attendu le bon moment pour que cela se réalise : « J’ai brisé la glace lorsque cela a été d’actualité », se souvient-il.

Si les résultats ne lui causent pas de tort – pour l’heure en tout cas – le DS se sait en première ligne après avoir écarté Thomas Andrieux, dont les résultats étaient bons à la Chorale. Mais il ne succombe pas à cette pression, et assume pleinement ses choix, qui se font à visée sportive. « C’est mon travail de faire en sorte de gagner ». Et en l’occurrence, « T.J. est un grand gagnant et un mauvais perdant ». Le coach Parker pourrait permettre de faire franchir un cap à Roanne, qui a « atteint un plafond de verre pour grandir en pro-B [ELITE 2, ndlr.] ». Comme pour tout le reste, Cvjetkovic ne se cache pas : « Il faut déjà remonter [en Betclic ELITE, ndlr.] dès qu’on le pourra ».