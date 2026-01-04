Avec une Leïla Lacan intenable, Basket Landes remporte le choc au sommet à Landerneau

En déplacement chez son dauphin, Landerneau, Basket Landes a parfaitement débuté l’année 2026. Les championnes de France ont mis un terme à l’invincibilité des Bretonnes à domicile.

Landerneau n’est plus invaincu à domicile

Pourtant, avant la rencontre, le coach des Louves, Wani Muganguzi, avait réaffirmé chez Ouest-France son ambition de garder la Cimenterie inviolée. Dans une rencontre âprement disputée où les deux formations se sont rendues coup pour coup, les Bretonnes se sont montrées très efficaces dans le premier quart-temps, au point de compter jusqu’à 12 points d’avance (25-13, 10′). Mais le LBB a fait « n’importe quoi » dans le deuxième quart-temps, du propre aveu de son entraîneur.

De quoi remettre dans le coup les championnes, qui n’avaient pas spécialement besoin d’un tel coup de main. Certes bousculées d’entrée, les joueuses de Julie Barennes ont largement accéléré après la pause, en s’appuyant sur une Leïla Lacan des grands soirs (23 points à 9/14, 5 rebonds et 4 passes décisives).

Landerneau n’a pas démérité et malgré le chantier réalisé par Masseny Kaba à l’intérieur (19 points, 9 rebonds et 21 d’évaluation au final), la formation bretonne a fini par céder et s’incliner pour la première cette saison à domicile. Avec cette défaite, Le LBB n’est plus invaincu dans son antre, en championnat et Basket Landes renforce sa première place.