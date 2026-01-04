Recherche
La Boulangère Wonderligue

Avec une Leïla Lacan intenable, Basket Landes remporte le choc au sommet à Landerneau

LBWL - Dans ce choc au sommet de la 12e journée de Ligue Féminine, le Landerneau Bretagne Basket a tout tenté pour faire tomber le leader Basket Landes, en vain. Les Landaises, guidées par une excellente Leïla Lacan (23 points et 4 passes décisives pour 26 d’évaluation), l'ont emporté 56 à 66.
Avec une Leïla Lacan intenable, Basket Landes remporte le choc au sommet à Landerneau
Crédit photo : FIBA

En déplacement chez son dauphin, Landerneau, Basket Landes a parfaitement débuté l’année 2026. Les championnes de France ont mis un terme à l’invincibilité des Bretonnes à domicile.

– Journée 12

Landerneau n’est plus invaincu à domicile

Pourtant, avant la rencontre, le coach des Louves, Wani Muganguzi, avait réaffirmé chez Ouest-France son ambition de garder la Cimenterie inviolée. Dans une rencontre âprement disputée où les deux formations se sont rendues coup pour coup, les Bretonnes se sont montrées très efficaces dans le premier quart-temps, au point de compter jusqu’à 12 points d’avance (25-13, 10′). Mais le LBB a fait « n’importe quoi » dans le deuxième quart-temps, du propre aveu de son entraîneur.

De quoi remettre dans le coup les championnes, qui n’avaient pas spécialement besoin d’un tel coup de main. Certes bousculées d’entrée, les joueuses de Julie Barennes ont largement accéléré après la pause, en s’appuyant sur une Leïla Lacan des grands soirs (23 points à 9/14, 5 rebonds et 4 passes décisives).

Leila LACAN
Leila LACAN
23
PTS
5
REB
4
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
LAN
56 66
LAN

Landerneau n’a pas démérité et malgré le chantier réalisé par Masseny Kaba à l’intérieur (19 points, 9 rebonds et 21 d’évaluation au final), la formation bretonne a fini par céder et s’incliner pour la première cette saison à domicile. Avec cette défaite, Le LBB n’est plus invaincu dans son antre, en championnat et Basket Landes renforce sa première place.

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
