Soirée frustrante pour Zaccharie Risacher, Sidy Cissoko et Rayan Rupert se montrent face aux Spurs sans Victor Wembanyama

La soirée de samedi 3 janvier a quelque peu déçu les Français engagés en NBA. Hormis Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans), excellent avec Minnesota et auteur d’un nouveau double-double, aucun tricolore n’a réellement brillé. Pire, certains peuvent nourrir une certaine frustration, à commencer par Zaccharie Risacher avec Atlanta.

Du temps de jeu mais pas d’adresse pour Risacher

Souvent cantonné à une petite vingtaine de minutes de moyenne, l’ancien numéro 1 de la Draft Zaccharie Risacher a bénéficié de 30 minutes de jeu face à Toronto, qui s’est largement imposé face à Atlanta à domicile 134-117. L’ancien joueur de la JL Bourg a peiné au moment de conclure, n’inscrivant que 8 points à 3/11 aux tirs. Une belle occasion manquée pour montrer l’étendue de son talent, alors que son nom était revenu dans des rumeurs de transfert dernièrement.

Malgré cette panne d’adresse, Risacher s’est montré toujours aussi impliqué défensivement, captant 6 de ses 7 rebonds en protection de cercle et ajoutant 1 contre dans sa besace. Plus que le Français, l’équipe géorgienne s’est largement effondrée face aux Raptors d’un tandem R.J. Barrett – Brandon Ingram des très grands soirs (29 points chacun).

Rayan Rupert et Sidy Cissoko s’imposent chez les Spurs sans Wembanyama

Toujours précautionneux avec leur star, les San Antonio Spurs recevaient les Portland Trail Blazers sans Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans). Le Français, touché au genou mercredi dernier face aux Knicks, a manqué une deuxième rencontre d’affilée. Cette dernière est restée très disputée jusque dans les derniers instants, avant que Deni Avdija ne libère Portland (victoire 110-115). L’Israélien signe une triple-double avec 29 points, 11 rebonds et 10 passes, mais surtout un panier crucial à 3-points pour fruster les Spurs.

Deni Avdija (29/11/10) with the clutch step back three against the Spurs. Splash 🪣pic.twitter.com/GFO1kBwD8B — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) January 4, 2026

Dans sa roue, Sidy Cissoko et Rayan Rupert ont engrangé des minutes en sortie de banc. Le premier a disputé 22 minutes face à son ancienne franchise, pour 7 points et 6 rebonds. Rayan Rupert a quant à lui joué un petit quart d’heure, pour 5 points et 2 rebonds. Côté Spurs, la fin de match a de quoi rendre amers les coéquipiers de « Wemby ». Ce dernier est espéré de retour mercredi, pour le match face à Memphis.

Nicolas Batum toujours servi à 3-points

Au fil des années, Nicolas Batum (2,03 m, 37 ans) a fait de son tir extérieur une arme particulièrement létale. Tellement létale qu’il ne tente sa chance que depuis l’extérieur de l’arc depuis des dizaines de matchs. Alors que les Clippers ont perdu face à Boston, le Français a passé le cap des 50 tirs à 3-points convertis cette saison

L’arrière vétéran français a terminé la rencontre avec 6 points à 2/4 aux tirs… dont 4 tirs à 3-points. Une routine désormais. Il y a ajouté 2 rebonds, 1 passe et 1 contre en 16 minutes sur le parquet, mais n’a pas empêché les Clippers de s’incliner.

Dans la dernière rencontre des Français de la soirée, Guerschon Yabusele et Mohamed Diawara n’ont joué que 4 et 2 minutes dans la défaite de New York contre Philadelphie (119-130), pour 1 rebond capté par le capitaine des Bleus. Pacôme Dadiet n’est pas entré en jeu.