Spencer Dinwiddie et le Bayern Munich se séparent déjà

Les mouvements continuent en EuroLeague ce dimanche soir. Après le départ de Nando De Colo de l’ASVEL pour le Fenerbahçe Istanbul, un autre joueur majeur quitte son club, sans s’engager ailleurs cependant.

Après 11 années passées en NBA, Spencer Dinwiddie a rejoint le Bayern Munich en EuroLeague à l’automone. L’ancien joueur des Brooklyn Nets n’avait pas mis longtemps à s’adapter au jeu européen mais ses performances n’ont pas permis à l’équipe de Gordon Herbert puis Svetislav Pesic de passer un cap. Le club allemand a officialisé la fin de sa collaboration avec le meneur américain.

🤜🤛 𝐆𝐎𝐎𝐃 𝐋𝐔𝐂𝐊, 𝐒𝐏𝐄𝐍𝐂𝐄𝐑! Spencer Dinwiddie kehrt nicht zu den Bayern zurück, aus persönlichen Gründen wurde der ursprünglich bis Saisonende gültige Vertrag des 32-Jährigen soeben einvernehmlich aufgelöst: https://t.co/wrM45b8agv@SDinwiddie_25 will not return to… pic.twitter.com/Mmn57tjiaX — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) January 4, 2026

Spencer Dinwiddie rentre aux États-Unis officiellement « pour raisons familiales » et se retrouve de nouveau libre de tout contrat. Reste à savoir où et quand l’ancien joueur NBA rebondira.

Neuf défaites de suite en EuroLeague

En BBL, Spencer Dinwiddie aura tourné à 13 points, 2,6 rebonds, 3,6 passes décisives en 5 matchs joués, pour cinq victoires. En EuroLeague, ses statistiques sont légèrement inférieures : 11,7 points, 2 rebonds, 2,9 passes décisives en 11 matchs disputés. Cependant, il n’a gagné que les deux premières rencontres.