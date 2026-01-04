Recherche
EuroLeague

Spencer Dinwiddie et le Bayern Munich se séparent déjà

EuroLeague - D'un commun accord, le Bayern Munich et Spencer Dinwiddie ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. L'arrière/meneur de 32 ans retourne sur le marché des transferts.
00h00
Spencer Dinwiddie a découvert l’EuroLeague avec le Bayern Munich

Crédit photo : Bayern Munich

Les mouvements continuent en EuroLeague ce dimanche soir. Après le départ de Nando De Colo de l’ASVEL pour le Fenerbahçe Istanbul, un autre joueur majeur quitte son club, sans s’engager ailleurs cependant.

Après 11 années passées en NBASpencer Dinwiddie a rejoint le Bayern Munich en EuroLeague à l’automone. L’ancien joueur des Brooklyn Nets n’avait pas mis longtemps à s’adapter au jeu européen mais ses performances n’ont pas permis à l’équipe de Gordon Herbert puis Svetislav Pesic de passer un cap. Le club allemand a officialisé la fin de sa collaboration avec le meneur américain.

Spencer Dinwiddie rentre aux États-Unis officiellement « pour raisons familiales » et se retrouve de nouveau libre de tout contrat. Reste à savoir où et quand l’ancien joueur NBA rebondira.

Neuf défaites de suite en EuroLeague

En BBL, Spencer Dinwiddie aura tourné à 13 points, 2,6 rebonds, 3,6 passes décisives en 5 matchs joués, pour cinq victoires. En EuroLeague, ses statistiques sont légèrement inférieures : 11,7 points, 2 rebonds, 2,9 passes décisives en 11 matchs disputés. Cependant, il n’a gagné que les deux premières rencontres.

PROFIL JOUEUR
Spencer DINWIDDIE
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 196 cm
Âge: 32 ans (06/04/1993)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / EasyCredit BBL
PTS
13
#37
REB
2,6
#136
PD
3,6
#30

lefree74
arrivé comme une recrue xxl, il semble ne pas avoir eu le rendement espérer, pourtant c'est qd même un joueur très sérieux , peut-être un problème d'adaptation
Répondre
(2) J'aime
silk
Incompabilité avec coach Pesic?
Répondre
(1) J'aime
Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
