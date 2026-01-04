Marine Johannès reste discrète à Galatasaray, Migna Touré performe en sortie de banc du Besiktas

Installé dans le ventre mou du championnat turc (7e), le Besiktas JK féminin attaque la nouvelle année avec la volonté affirmée de remonter au classement, en faisant chuter ses adversaires directs. C’est en tout cas ce que sont parvenues à faire les Stambouliotes samedi 3 janvier face au 8e Kayseri, en s’imposant 84-75 à domicile.

🏆Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15. Hafta ⏱ Maç Sonucu 🦅 Beşiktaş BOA: 84

🏀 M. Kayseri Basketbol: 75 ⭐ Mariella Fasoula: 25

⭐ Brianna Fraser: 17

⭐ Migna Toure: 14

⭐ Samantha Whitcomb: 10

⭐ Gülşah Duman Bıçakçı: 6

⭐ Meltem Yıldızhan: 6

⭐ İdil Saçalır: 4

⭐… pic.twitter.com/rQIgSBW5mi — BjkBasket (@BjkBasket) January 3, 2026

Derrière les 25 points de Mariella Fasoula, Migna Touré (1,83 m, 31 ans) a livré une nouvelle bonne performance en tant que première rotation. Sortant du banc, la Française a disputé 22 minutes pour 14 points, à 6/12 aux tirs. Malgré 6 ballons perdus et un rude 2/7 à 3-points, l’arrière a gardé confiance pour enchaîner les paniers près du cercle. Touré y a ajouté 4 rebonds et 4 passes décisives, pour une prestation satisfaisante.

1/5 aux tirs, mais la victoire pour Marine Johannès

Sur l’un des autres parquets d’Istanbul, Galatasaray a confirmé sa place de leader du championnat avec une victoire 79-68 face à Mersin, son 7e succès consécutif en Super Ligi. Les retrouvailles avec son ancienne équipe n’ont toutefois pas vraiment réussi à Marine Johannes, placée dans le cinq majeur du club d’EuroLeague.

🦁 Galibiyet Serimiz Devam Ediyor 7/7! 💛♥️ Maç Sonucu | Galatasaray Çağdaş Faktoring 79–68 Çimsa ÇBK Mersin#SarayınSultanları 👑 pic.twitter.com/CGIPMMU9Xm — Galatasaray Çağdaş Faktoring (@KadinBasketGS) January 3, 2026

Malgré 24 minutes de jeu, l’arrière tricolore n’a jamais su trouver son rythme dans la rencontre face à Mersin. Johannès a dû se contenter de 3 petits points, à 1/5 aux tirs, et de 3 rebonds, concédant de surcroit 3 ballons perdus. Heureusement, cet accident de parcours n’a eu aucune incidence sur le résultat de son équipe, plus que jamais en tête du championnat. Les sorties précédentes de Marine Johannès étaient meilleures que celle-ci. Elle avait notamment inscrit 11 points dans le derby stambouliote remporté face à Besiktas le 27 décembre dernier.

Dans le camp de Mersin, on peut noter la bonne performance de la championne de France 2025 avec Basket Landes Luisa Geiselsoder. Titulaire, l’intérieure allemande a inscrit 10 points à 5/8 aux tirs, et capté 4 rebonds en 28 minutes de jeu. Insuffisant toutefois pour faire vaciller un Galatasaray voulant répondre présent sur tous les tableaux.