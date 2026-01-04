Recherche
Féminines

Marine Johannès reste discrète à Galatasaray, Migna Touré performe en sortie de banc du Besiktas

TURQUIE - Démarrant sur le banc, l'internationale française Migna Touré a contribué au succès de Besiktas face à Kayseri (84-75), malgré quelques approximations. De son côté, Marine Johannès n'a pas trouvé d'adresse aux tirs avec Galatasaray, qui s'impose face à son ancienne équipe Mersin (79-68).
00h00
Marine Johannès reste discrète à Galatasaray, Migna Touré performe en sortie de banc du Besiktas

Marine Johannès peine encore à trouver de la régularité avec Galatasaray.

Crédit photo : FIBA

Installé dans le ventre mou du championnat turc (7e), le Besiktas JK féminin attaque la nouvelle année avec la volonté affirmée de remonter au classement, en faisant chuter ses adversaires directs. C’est en tout cas ce que sont parvenues à faire les Stambouliotes samedi 3 janvier face au 8e Kayseri, en s’imposant 84-75 à domicile.

Derrière les 25 points de Mariella FasoulaMigna Touré (1,83 m, 31 ans) a livré une nouvelle bonne performance en tant que première rotation. Sortant du banc, la Française a disputé 22 minutes pour 14 points, à 6/12 aux tirs. Malgré 6 ballons perdus et un rude 2/7 à 3-points, l’arrière a gardé confiance pour enchaîner les paniers près du cercle. Touré y a ajouté 4 rebonds et 4 passes décisives, pour une prestation satisfaisante.

Migna TOURÉ
Migna TOURÉ
14
PTS
4
REB
4
PDE
Logo Kadinlar Basketbol Super Ligi
BES
84 75
MEL

1/5 aux tirs, mais la victoire pour Marine Johannès

Sur l’un des autres parquets d’Istanbul, Galatasaray a confirmé sa place de leader du championnat avec une victoire 79-68 face à Mersin, son 7e succès consécutif en Super Ligi. Les retrouvailles avec son ancienne équipe n’ont toutefois pas vraiment réussi à Marine Johannes, placée dans le cinq majeur du club d’EuroLeague.

Marine JOHANNES
Marine JOHANNES
3
PTS
3
REB
0
PDE
Logo Kadinlar Basketbol Super Ligi
GAL
79 68
MER

Malgré 24 minutes de jeu, l’arrière tricolore n’a jamais su trouver son rythme dans la rencontre face à Mersin. Johannès a dû se contenter de 3 petits points, à 1/5 aux tirs, et de 3 rebonds, concédant de surcroit 3 ballons perdus. Heureusement, cet accident de parcours n’a eu aucune incidence sur le résultat de son équipe, plus que jamais en tête du championnat. Les sorties précédentes de Marine Johannès étaient meilleures que celle-ci. Elle avait notamment inscrit 11 points dans le derby stambouliote remporté face à Besiktas le 27 décembre dernier.

Luisa GEISELSODER
Luisa GEISELSODER
10
PTS
4
REB
1
PDE
Logo Kadinlar Basketbol Super Ligi
GAL
79 68
MER

Dans le camp de Mersin, on peut noter la bonne performance de la championne de France 2025 avec Basket Landes Luisa Geiselsoder. Titulaire, l’intérieure allemande a inscrit 10 points à 5/8 aux tirs, et capté 4 rebonds en 28 minutes de jeu. Insuffisant toutefois pour faire vaciller un Galatasaray voulant répondre présent sur tous les tableaux.

Turquie
Turquie
Suivre

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
