Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Féminines

Migna Touré porte Besiktas vers la victoire, en sortie de banc

KBSL – Trois semaines après son dernier match de championnat, l’internationale française Migna Touré a permis à Besiktas de s’imposer tranquillement face au Dardanel Çanakkale Belediyespor. L’ancienne joueuse de Brno, qui démarrait sur le banc, a terminé co-meilleure marqueuse stambouliote.
|
00h00
Résumé
Écouter
Migna Touré porte Besiktas vers la victoire, en sortie de banc

Migna Touré a terminé co-meilleure marqueuse de Besiktas en sortie de banc, lors du succès face à Dardanel.

Crédit photo : FIBA

Cantonné au milieu de tableau du championnat turc, Besiktas JK féminin a repris la Super Ligi par un carton à domicile face au Dardanel Çanakkale Belediyespor (102-76). Après plusieurs semaines consacrées à l’EuroCup, le club stambouliote tente de retrouver un bilan positif au niveau national, porté par Samantha Whitcomb mais aussi sa Français Migna Touré (1,83 m, 31 ans).

Record en championnat avec Besiktas

Installée en première rotation sur le banc, l’arrière internationale française a disputé 27 minutes. Un temps de jeu suffisant pour terminer co-meilleure marqueuse d’Istanbul avec 18 points à 7/10 aux tirs dont 4/5 à 3-points, à égalité avec Whitcomb.

Migna TOURÉ
Migna TOURÉ
18
PTS
3
REB
6
PDE
Logo Kadinlar Basketbol Super Ligi
BES
102 76
CAN
Sami WHITCOMB
Sami WHITCOMB
18
PTS
5
REB
7
PDE
Logo Kadinlar Basketbol Super Ligi
BES
102 76
CAN

Migna Touré a par ailleurs distillé 6 passes décisives et pris 3 rebonds face à un adversaire inférieur sur le papier. Le Dardanel Çanakkale Belediyespor pointe en avant-dernière position du championnat, mais l’essentiel est ailleurs. Touré enregistre un nouveau record cette saison en Turquie, elle qui avait aussi brillé sur la scène européenne il y a un mois face à Charnay avec 20 points.

Migna TOURÉ
Migna TOURÉ
20
PTS
6
REB
7
PDE
Logo EuroCup Féminine
BES
89 87
CHA
LIRE AUSSI
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00Un an après, Mathias Lessort revient sur sa grave blessure : « J’ai appris ma plus grande leçon ce jour-là »
À l’étranger
00h00Carl Ponsar stoppe l’hémorragie du Legia Varsovie en championnat
Féminines
00h00Migna Touré porte Besiktas vers la victoire, en sortie de banc
Le Prince Albert a assisté à sa première rencontre en 2025-2026 de l'AS Monaco, ce vendredi 19 décembre contre le Bayern Munich, mais s'interroge quant à l'avenir du club au vue des frasques et dettes depuis la prise en main d'Aleksej Fedorycsev
Betclic ELITE
00h00Le président de la LNB Philippe Ausseur sonne la fin de « la bienveillance et la patience » à l’égard de Monaco
Esake
00h00Amine Noua explose son record de points dans la victoire de l’Aris Salonique
Liga Femenina Endesa
00h00Axelle Merceron encore étincelante dans la victoire de Gran Canaria
NBA
00h00Alexandre Sarr, Noah Penda et Maxime Raynaud en double-double, Tidjane Salaün responsabilisé à Charlotte
NBA
00h00Record de points égalé et premier double-double en NBA pour Noah Penda !
Armel Traoré s'est blessé à la cheville lors de la défaite de l'ASVEL chez l'Olympiakos
Betclic ELITE
00h00Une nouvelle blessure d’envergure pour l’ASVEL
ELITE 2
00h00Rémy Valin débouté en première instance face à Denain
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Alexandre Sarr, Noah Penda et Maxime Raynaud en double-double, Tidjane Salaün responsabilisé à Charlotte
NBA
00h00Record de points égalé et premier double-double en NBA pour Noah Penda !
NBA
00h00100 matchs NBA consécutifs avec un contre : Victor Wembanyama intègre un cercle très fermé !
NM1
00h00Ja Morant et les Metropolitans, l’improbable union : la superstar NBA investit à Levallois !
Betclic ELITE
00h00Titularisé pour la première fois à New York, Mohamed Diawara « va devenir un très bon joueur en NBA » selon son coach
NBA
00h00Nikola Jokic bat le record historique de passes décisives pour un pivot NBA
NBA
00h00Charlotte égale un record NBA historique avec 18 tirs à 3-points en une mi-temps
Mohamed Diawara a joué 19 minutes lors de la victoire de New York contre Indiana
NBA
00h00Mohamed Diawara, titulaire avec New York, égale son record, Tidjane Salaün domine Risacher
Victor Wembanyama face à Alex Sarr et Bilal Coulibaly
NBA
00h00Victor Wembanyama change le match en sortie de banc face à Washington, Sarr répond présent
NBA
00h00Maxime Raynaud explose tous ses records et signe l’une des meilleures performances d’un rookie cette saison !
1 / 0