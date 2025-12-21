Migna Touré porte Besiktas vers la victoire, en sortie de banc

Cantonné au milieu de tableau du championnat turc, Besiktas JK féminin a repris la Super Ligi par un carton à domicile face au Dardanel Çanakkale Belediyespor (102-76). Après plusieurs semaines consacrées à l’EuroCup, le club stambouliote tente de retrouver un bilan positif au niveau national, porté par Samantha Whitcomb mais aussi sa Français Migna Touré (1,83 m, 31 ans).

Akatlar’da galibiyet bizim. 💪 Beşiktaş BOA 102-76 Dardanel Çanakkale Belediyespor | Maç Sonucu pic.twitter.com/1vKOMdxSAp — Beşiktaş BOA Kadın Basketbol (@BJK_KadinBasket) December 20, 2025

Record en championnat avec Besiktas

Installée en première rotation sur le banc, l’arrière internationale française a disputé 27 minutes. Un temps de jeu suffisant pour terminer co-meilleure marqueuse d’Istanbul avec 18 points à 7/10 aux tirs dont 4/5 à 3-points, à égalité avec Whitcomb.

Migna Touré a par ailleurs distillé 6 passes décisives et pris 3 rebonds face à un adversaire inférieur sur le papier. Le Dardanel Çanakkale Belediyespor pointe en avant-dernière position du championnat, mais l’essentiel est ailleurs. Touré enregistre un nouveau record cette saison en Turquie, elle qui avait aussi brillé sur la scène européenne il y a un mois face à Charnay avec 20 points.