Betclic ELITE

Une nouvelle blessure d’envergure pour l’ASVEL

Betclic ÉLITE - L’ASVEL a encore perdu un élément important ce vendredi soir au Pirée. Déjà diminuée, l’équipe villeurbannaise a vu Armel Traoré se blesser sérieusement à la cheville droite lors de la lourde défaite face à l’Olympiakos en EuroLeague.
|
00h00
Résumé
Écouter
Une nouvelle blessure d’envergure pour l’ASVEL

Armel Traoré s’est blessé à la cheville lors de la défaite de l’ASVEL chez l’Olympiakos

Crédit photo : Infinity Nine Media

L’ASVEL continue de cumuler les coups durs. Battue largement sur le parquet de l’Olympiakos (107-84) vendredi soir en EuroLeague, la formation de Pierric Poupet a surtout quitté Athènes avec une nouvelle inquiétude majeure : la blessure d’Armel Traoré (2,05 m, 22 ans). Déjà touché à la cheville lors du déplacement à Fenerbahçe le 7 novembre, l’ailier-fort français a de nouveau été contraint de quitter ses partenaires, cette fois sur une entorse annoncée comme sérieuse.

Une ASVEL trop diminuée au Pirée

Privée de Nando De Colo et de Zac Seljaas, malade mais présent sur place, l’ASVEL n’abordait pas le déplacement en Grèce dans les meilleures conditions. Pourtant, les Villeurbannais ont longtemps fait illusion en première période, rentrant aux vestiaires avec seulement dix points de retard (44-34), face à un Olympiakos pourtant lui aussi privé de plusieurs cadres.

Mais au retour des vestiaires, la logique a fini par s’imposer. Emmené par un Evan Fournier très adroit, le club grec a accéléré pour s’offrir une victoire nette, nécessaire après une série de résultats négatifs en EuroLeague.

La blessure d’Armel Traoré, le gros point noir

La soirée a définitivement basculé lorsque Armel Traoré s’est blessé à la cheville droite en seconde période. Un nouveau coup dur pour le jeune intérieur français, déjà freiné cette saison par des pépins physiques.

« Le gros point noir de la soirée est bien sûr la blessure d’Armel », a reconnu Pierric Poupet dans les colonnes du Progrès, tout en saluant la supériorité de l’Olympiakos sur cette rencontre.

Pour l’ASVEL, cette blessure intervient à un moment particulièrement délicat du calendrier, avec un enchaînement de rencontres sans répit.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Armel Traore.jpg
Armel TRAORÉ
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 205 cm
Âge: 22 ans (23/01/2003)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
5,2
#154
REB
2,2
#132
PD
0,7
#165

Un calendrier chargé malgré les absences

Dès samedi, la délégation villeurbannaise a quitté Athènes pour rallier Paris, avant de prendre la route vers Le Portel, où l’ASVEL est attendue ce dimanche en Betclic ÉLITE. Suivront ensuite la réception d’Anadolu Efes Istanbul mardi, puis un déplacement à Bourg-en-Bresse le 26 décembre.

Sur la scène nationale, l’ASVEL connaît également son adversaire en Coupe de France : comme en 2024 et 2025, Monaco se dressera sur sa route, cette fois à l’Astroballe, le 17 février en quart de finale.

Reste désormais à connaître la durée d’indisponibilité d’Armel Traoré, auteur de 5,2 points par match en Betclic ELITE et 7,9 points de moyenne en EuroLeague cette saison. Une absence prolongée compliquerait encore un peu plus la mission de l’ASVEL dans cette période dense.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
silk
Déjà que l'ASVEL se fait marcher dessus dans la raquette à chaque match d'Euroleague ça ne va pas arranger leurs affaires.
