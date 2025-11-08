Coup dur pour l’ASVEL : Armel Traoré blessé à la cheville après son match référence

La soirée aurait pu être parfaite pour Armel Traoré (2,05 m, 22 ans). Auteur d’un match de grande qualité à Istanbul avec 18 points à 100% de réussite (7/7 aux tirs) et 5 rebonds pour 25 d’évaluation, l’ailier-fort de l’ASVEL a dû quitter ses coéquipiers en fin de rencontre, touché à la cheville. Un nouveau coup dur pour le club villeurbannais, déjà privé de six joueurs majeurs.

Un match plein pour Traoré avant la blessure

Face au Fenerbahçe, tenant du titre en EuroLeague, Armel Traoré a livré sa prestation la plus aboutie depuis son arrivée à Villeurbanne. Dans une rencontre où l’ASVEL, amoindrie mais combative, a longtemps tenu tête à l’équipe turque, le jeune international s’est montré irrésistible : 18 points à 100% de réussite (7/7 aux tirs) et 5 rebonds pour 25 d’évaluation.

Mais à quelques minutes de la fin, la soirée a pris une tournure bien plus sombre. Traoré a ressenti une douleur à la cheville après une action au rebond et a dû regagner le banc, grimaçant.

Poupet inquiet mais satisfait de l’attitude du groupe

« Compte tenu de nos difficultés du moment, nous avons fait ce que nous pouvions », a déclaré Pierric Poupet au Progrès après la rencontre. « Offensivement, je suis assez satisfait de ce que nous avons produit vu le peu de solutions que nous avons. » L’entraîneur normand, qui avait déjà dû se passer de Heurtel, De Colo, Jackson, Lighty, Harrison et Ajinça, espère désormais que la blessure de Traoré ne viendra pas encore alourdir une infirmerie déjà pleine.

L’ASVEL, battue 81-67, a pourtant retrouvé de la combativité et une forme de cohérence dans le jeu. Mais la possible absence d’Armel Traoré, qui montait en puissance, pourrait peser lourd dans les prochaines semaines.