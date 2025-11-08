Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Coup dur pour l’ASVEL : Armel Traoré blessé à la cheville après son match référence

Betclic ELITE - Sorti en fin de rencontre face au Fenerbahçe, Armel Traoré a quitté le parquet touché à la cheville. Un coup dur pour l’ASVEL, déjà décimée, alors que l’international français venait de réaliser sa meilleure prestation en EuroLeague.
|
00h00
Résumé
Écouter
Coup dur pour l’ASVEL : Armel Traoré blessé à la cheville après son match référence

Armel Traoré est sorti sur blessure jeudi soir chez le Fenerbahçe Istanbul

Crédit photo : Infinity Nine Media / Ilan Allouche

La soirée aurait pu être parfaite pour Armel Traoré (2,05 m, 22 ans). Auteur d’un match de grande qualité à Istanbul avec 18 points à 100% de réussite (7/7 aux tirs) et 5 rebonds pour 25 d’évaluation, l’ailier-fort de l’ASVEL a dû quitter ses coéquipiers en fin de rencontre, touché à la cheville. Un nouveau coup dur pour le club villeurbannais, déjà privé de six joueurs majeurs.

LIRE AUSSI

Un match plein pour Traoré avant la blessure

Face au Fenerbahçe, tenant du titre en EuroLeague, Armel Traoré a livré sa prestation la plus aboutie depuis son arrivée à Villeurbanne. Dans une rencontre où l’ASVEL, amoindrie mais combative, a longtemps tenu tête à l’équipe turque, le jeune international s’est montré irrésistible : 18 points à 100% de réussite (7/7 aux tirs) et 5 rebonds pour 25 d’évaluation.

Mais à quelques minutes de la fin, la soirée a pris une tournure bien plus sombre. Traoré a ressenti une douleur à la cheville après une action au rebond et a dû regagner le banc, grimaçant.

Armel TRAORÉ
Armel TRAORÉ
18
PTS
5
REB
0
PDE
Logo EuroLeague
FEN
81 67
ASV

Poupet inquiet mais satisfait de l’attitude du groupe

« Compte tenu de nos difficultés du moment, nous avons fait ce que nous pouvions », a déclaré Pierric Poupet au Progrès après la rencontre. « Offensivement, je suis assez satisfait de ce que nous avons produit vu le peu de solutions que nous avons. » L’entraîneur normand, qui avait déjà dû se passer de Heurtel, De Colo, Jackson, Lighty, Harrison et Ajinça, espère désormais que la blessure de Traoré ne viendra pas encore alourdir une infirmerie déjà pleine.

LIRE AUSSI

L’ASVEL, battue 81-67, a pourtant retrouvé de la combativité et une forme de cohérence dans le jeu. Mais la possible absence d’Armel Traoré, qui montait en puissance, pourrait peser lourd dans les prochaines semaines.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
ASVEL
ASVEL
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
L'ancien joueur de Pamiers Xavier Noguera est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France U20 féminine
Équipe de France
00h00Tony Parker nommé, Hay et Prodhomme confirmés : la FFBB dévoile tous les sélectionneurs pour les équipes de France jeunes 2026
Armel Traoré est sorti sur blessure jeudi soir chez le Fenerbahçe Istanbul
Betclic ELITE
00h00Coup dur pour l’ASVEL : Armel Traoré blessé à la cheville après son match référence
Benoit Mangin va reprendre du service sur la Cote d'Opale, à Berck
NM1
00h00Benoit Mangin reprend du service à Berck
ELITE 2
00h00Blois l’emporte pour Lucas Ugolin, Orléans gagne le choc des extrêmes, Denain continue sa remontée
Betclic ELITE
00h00Nancy renoue avec la victoire en s’offrant Cholet à Jean Weille !
ELITE 2
00h00Lucas Ugolin victime d’une terrible blessure, le match ASA – Blois interrompu
L'Elan béarnais s'est imposé sur le parquet d'Aix-Maurienne ce vendredi 7 novembre
ELITE 2
00h00L’Élan Béarnais se relance en Savoie
EuroLeague
00h00Le Panathinaïkos confirme la rechute de Mathias Lessort : retour à la compétition retardé
Les fans des Bleus pourront aussi suivre Bilal Coulibaly en équipe de France sur beIN
Équipe de France
00h00Droits TV : BeIN Sports récupère la co-diffusion des prochaines compétitions internationales
Betclic ELITE
00h00Limoges se déplacera à… six joueurs chez le Paris Basketball dimanche
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Début de carrière historique pour Alexandre Sarr, dans les pas d’un record de Victor Wembanyama
NBA
00h00Jalen Green explose pour ses débuts avec Phoenix contre les Clippers : un record d’entrée et la victoire pour l’ancien joueur de Houston
NBA
00h00Première titularisation discrète pour Nicolas Batum avec des Clippers diminués face à Phoenix
NBA
00h00NBA Europe : le patron de l’EuroLeague dénonce un projet qui « nuira au basket européen »
NBA
00h00Nikola Jokic écrase Miami avec son cinquième triple-double de la saison
Maxime Raynaud a marqué ses premiers points en saison régulière NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
NBA
00h00Deuxième meilleur match en carrière d’Alex Sarr, qui montre toute sa panoplie dans une large défaite
Victor Wembanyama suscite l'intérêt comme aucun autre basketteur sur les réseaux sociaux
NBA
00h00L’impact phénoménal de Victor Wembanyama sur les audiences et les réseaux sociaux en ce début de saison NBA
NBA
00h00Scandale financier à Atlanta : des millions de dollars auraient été détournés !
1 / 0