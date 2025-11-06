Pas de miracle pour l’ASVEL chez le Fenerbahçe, malgré les difficultés du champion

Ces derniers temps, le Fenerbahçe Istanbul était en plein spleen. Le champion d’Europe avait perdu deux de ses trois derniers matchs d’EuroLeague à domicile (81-86 contre l’Étoile Rouge et 69-93 contre Dubaï). La semaine dernière ? Deux défaites, sans rien de positif à en tirer, deux leçons en Espagne (79-94 à Valence et 58-84 à Madrid).

Une soirée qui comptera pour Armel Traoré

Oui, mais voilà que se présentait l’ASVEL, elle aussi inexistante à l’extérieur, incroyablement diminuée et souffre-douleur de la majorité des équipes de l’EuroLeague depuis plusieurs saisons. Et cela n’a pas manqué, le Fenerbahçe s’est refait la cerise face à Villeurbanne (81-67).

Les hommes de Sarunas Jasikevicius n’ont pourtant pas été brillants, loin de là, mais cela a largement suffi pour maîtriser une équipe rhodanienne, venue sur les bords du Bosphore sans trop d’illusions, avec seulement huit professionnels, dont le tout jeune Adam Atamna, qui a vécu une soirée galère (5 points à 0/10).

Encore dans le coup à la 25e minute (47-41), notamment en embêtant les Stambouliotes en switchant sur tout, l’ASVEL a fini par exploser en encaissant d’abord un 7-0, prélude d’une petite série qui l’a emmené dans les cordes (66-50, 33e minute). Reste que cette soirée comptera pour un homme : Armel Traoré, auteur de son match référence en EuroLeague avec 18 points à 100% (7/7) et 5 rebonds pour 25 d’évaluation.

Poupet quand même fier de son équipe

« Je suis assez fier des gars », applaudit toutefois Pierric Poupet. « J’avais dit avant le match que l’essentiel ne se résumait pas au résultat. Au moins, on a montré un beau visage, comme je l’ai demandé. On a rivalisé face à une grosse équipe. Maintenant, il faut récupérer et espérer retrouver quelques jours. C’est un mauvais moment, attendons un nouveau cycle positif ! »