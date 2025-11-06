Recherche
EuroLeague

Pas de miracle pour l’ASVEL chez le Fenerbahçe, malgré les difficultés du champion

EuroLeague - Venue avec seulement huit professionnels à Istanbul, l'ASVEL n'a pas réussi à enfoncer le Fenerbahçe dans la crise, vaincue 81-67 malgré la belle performance d'Armel Traoré.
00h00
Pas de miracle pour l’ASVEL chez le Fenerbahçe, malgré les difficultés du champion

Cruelle image pour Armel Traoré, qui a brillé individuellement, mais l’ASVEL a chuté sans surprise à Istanbul

Crédit photo : Fenerbahçe Beko

Ces derniers temps, le Fenerbahçe Istanbul était en plein spleen. Le champion d’Europe avait perdu deux de ses trois derniers matchs d’EuroLeague à domicile (81-86 contre l’Étoile Rouge et 69-93 contre Dubaï). La semaine dernière ? Deux défaites, sans rien de positif à en tirer, deux leçons en Espagne (79-94 à Valence et 58-84 à Madrid).

Une soirée qui comptera pour Armel Traoré

Oui, mais voilà que se présentait l’ASVEL, elle aussi inexistante à l’extérieur, incroyablement diminuée et souffre-douleur de la majorité des équipes de l’EuroLeague depuis plusieurs saisons. Et cela n’a pas manqué, le Fenerbahçe s’est refait la cerise face à Villeurbanne (81-67).

LIRE AUSSI

Les hommes de Sarunas Jasikevicius n’ont pourtant pas été brillants, loin de là, mais cela a largement suffi pour maîtriser une équipe rhodanienne, venue sur les bords du Bosphore sans trop d’illusions, avec seulement huit professionnels, dont le tout jeune Adam Atamna, qui a vécu une soirée galère (5 points à 0/10).

Encore dans le coup à la 25e minute (47-41), notamment en embêtant les Stambouliotes en switchant sur tout, l’ASVEL a fini par exploser en encaissant d’abord un 7-0, prélude d’une petite série qui l’a emmené dans les cordes (66-50, 33e minute). Reste que cette soirée comptera pour un homme : Armel Traoré, auteur de son match référence en EuroLeague avec 18 points à 100% (7/7) et 5 rebonds pour 25 d’évaluation.

Poupet quand même fier de son équipe

« Je suis assez fier des gars », applaudit toutefois Pierric Poupet. « J’avais dit avant le match que l’essentiel ne se résumait pas au résultat. Au moins, on a montré un beau visage, comme je l’ai demandé. On a rivalisé face à une grosse équipe. Maintenant, il faut récupérer et espérer retrouver quelques jours. C’est un mauvais moment, attendons un nouveau cycle positif ! » 

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
ASVEL
ASVEL
Commentaires

lefree74
il s'est pris le mur Euroligue en pleine poire Adam !, mais bon jouer a 7 face au Fenerbahçe, c'est juste pas possible
