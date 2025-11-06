Recherche
Betclic Élite

L’ASVEL retrouve Harrison, prolonge Ngouama mais devra patienter pour retrouver De Colo, Jackson et Heurtel

EuroLeague - L’ASVEL a fait le point sur l’état de santé de ses joueurs avant une série de trois déplacements consécutifs. Si Shaquille Harrison fait son retour, Nando De Colo, Edwin Jackson et Thomas Heurtel vont manquer plusieurs semaines de compétition. Mehdy Ngouama, lui, reste dans le groupe jusqu’à la mi-décembre.
00h00
L’ASVEL retrouve Harrison, prolonge Ngouama mais devra patienter pour retrouver De Colo, Jackson et Heurtel

Mehdy Ngouama a été prolongé par l’ASVEL

Crédit photo : Infinity Nine Media / Ilan Allouche

L’ASVEL vit une période compliquée. Après une semaine difficile sportivement, le club villeurbannais a communiqué ce jeudi sur la situation médicale de plusieurs cadres de l’effectif. Bonne nouvelle toutefois : Shaquille Harrison va faire son retour à la compétition. En revanche, Nando De Colo, Edwin Jackson et Thomas Heurtel vont devoir patienter avant de refouler les parquets.

De Colo, Jackson, Heurtel et Ligthy : quatre absents pour l’ASVEL

Pas épargnée par les pépins physiques depuis le début de la saison, la formation de Pierric Poupet s’apprête à enchaîner trois déplacements périlleux — à Istanbul pour y affronter le Fenerbahce, puis à Gravelines-Dunkerque et enfin à Milan — avec un groupe restreint. Shaquille Harrison (1,93 m, 32 ans), absent ces dernières semaines, est de retour et devrait renforcer la ligne arrière villeurbannaise pour cette série de matchs.

Mais les bonnes nouvelles s’arrêtent là :

  • Nando De Colo, touché aux ischios-jambiers, en a encore pour trois semaines d’arrêt.

  • Edwin Jackson, victime d’une blessure au talon, sera finalement indisponible entre quatre et six semaines.

  • Thomas Heurtel, gêné au mollet, est espéré dans deux semaines. Il n’a toujours pas joué cette saison.

À cela s’ajoute l’absence de David Lighty, reparti aux États-Unis pour des raisons personnelles.

Ngouama prolongé, la combativité reste intacte

Face à ces absences multiples, l’ASVEL a décidé de prolonger la pige médicale de Mehdy Ngouama (1,88 m, 30 ans) jusqu’au 12 décembre. L’ancien meneur de Paris continuera donc d’apporter sa contribution au collectif.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Mehdy Ngouama.jpg
Mehdy NGOUAMA
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 30 ans (06/07/1995)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
6
#129
REB
0,8
#177
PD
2,8
#45

Décimée par les blessures, l’ASVEL espère toutefois afficher un meilleur visage que la semaine passée.

Gabriel Pantel-Jouve
