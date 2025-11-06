L’ASVEL retrouve Harrison, prolonge Ngouama mais devra patienter pour retrouver De Colo, Jackson et Heurtel

L’ASVEL vit une période compliquée. Après une semaine difficile sportivement, le club villeurbannais a communiqué ce jeudi sur la situation médicale de plusieurs cadres de l’effectif. Bonne nouvelle toutefois : Shaquille Harrison va faire son retour à la compétition. En revanche, Nando De Colo, Edwin Jackson et Thomas Heurtel vont devoir patienter avant de refouler les parquets.

De Colo, Jackson, Heurtel et Ligthy : quatre absents pour l’ASVEL

Pas épargnée par les pépins physiques depuis le début de la saison, la formation de Pierric Poupet s’apprête à enchaîner trois déplacements périlleux — à Istanbul pour y affronter le Fenerbahce, puis à Gravelines-Dunkerque et enfin à Milan — avec un groupe restreint. Shaquille Harrison (1,93 m, 32 ans), absent ces dernières semaines, est de retour et devrait renforcer la ligne arrière villeurbannaise pour cette série de matchs.

Mais les bonnes nouvelles s’arrêtent là :

Nando De Colo, touché aux ischios-jambiers, en a encore pour trois semaines d’arrêt.

Edwin Jackson, victime d’une blessure au talon, sera finalement indisponible entre quatre et six semaines.

Thomas Heurtel, gêné au mollet, est espéré dans deux semaines. Il n’a toujours pas joué cette saison.

À cela s’ajoute l’absence de David Lighty, reparti aux États-Unis pour des raisons personnelles.

Ngouama prolongé, la combativité reste intacte

Face à ces absences multiples, l’ASVEL a décidé de prolonger la pige médicale de Mehdy Ngouama (1,88 m, 30 ans) jusqu’au 12 décembre. L’ancien meneur de Paris continuera donc d’apporter sa contribution au collectif.

PROFIL JOUEUR Mehdy NGOUAMA Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 30 ans (06/07/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 6 #129 REB 0,8 #177 PD 2,8 #45

Décimée par les blessures, l’ASVEL espère toutefois afficher un meilleur visage que la semaine passée.