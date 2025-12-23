Leader de LF2, La Tronche perd à son tour une joueuse importante pour la NCAA… en cours de saison

Ces deux dernières années, un nombre record de jeunes Français ont quitté le championnat de France pour la NCAA, capable désormais de payer ses étudiants-athlètes via le NIL. L’hémorragie annoncée dans le basket féminin à l’été 2026 prend une tournure prématurée avec des départs de prospects françaises… à la mi-saison !

Après Alicia Tournebize, c’est Melissa Guillet (1,84 m, 19 ans), joueuse importante de La Tronche, le leader de LF2, qui s’en va à la trêve hivernale pour un programme universitaire.

« Un rêve américain » devenu « un objectif »

Du haut de ses 19 ans, Mélissa Guillet était l’une des grandes artisanes du début de saison marquant de La Tronche Meylan. Leader de Ligue 2, le club isérois est toujours invaincu à domicile cette saison en championnat. Au sein d’un prétendant à la montée en Boulangère Wonderligue donc, l’internationale U19 française s’était frayée une place importante dans la rotation, apportant 7 points et 2,6 rebonds de moyenne en seulement 17 minutes par match.

PROFIL JOUEUR Melissa GUILLET Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 184 cm Âge: 19 ans (01/03/2006) Nationalités: Stats 2025-2026 / LF2 PTS 7 #74 REB 2,6 #93 PD 0,3 #134

Avant de démarrer la saison en cours, la coéquipière de Téa Cléante en sélection jeune – partie six mois avant elle en NCAA – avait été invitée au NBA Basketball Without Borders de juillet dernier. Elle a alors été « à fond séduite par le projet et l’environnement américain », nous souffle-t-on dans son entourage. « Un premier rêve américain » devenu « un objectif », comme elle l’avoue dans une vidéo de remerciement sur les réseaux sociaux du BCTM.

Son camp a donc convenu d’une fin de collaboration avec La Tronche, « qui est restée exemplaire et extrêmement pro du début à la fin » avec Mélissa Guillet.

Des départs en NCAA Féminine prématurés

Si la fuite des talents féminins était une chose attendue dans les clubs à l’été 2026, celle-ci démarre finalement plus tôt que prévue. Mélissa Guillet est la deuxième joueuse en deux jours à officialiser son départ de LFB, après Alicia Tournebize à Bourges.

Dans le cas de l’arrière tricolore, qui devait effectivement « rejoindre une fac l’été prochain », l’opportunité s’est présentée de « venir plus tôt » pour une finalité de performance à la rentrée prochaine, nous fait-on comprendre. Dans un premier temps, allégée en pression, elle va pouvoir « s’adapter, apprivoiser le contexte, faire des cours d’anglais, et peut-être même déjà jouer », avec des attentes de performance plutôt fixées à moyen terme.