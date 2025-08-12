Juste avant la préparation, l’ASVEL perd un nouveau talent pour la NCAA !

C’est un départ qui n’était pas attendu : Téa Cléante (1,76 m, 19 ans) quitte l’Asvel Féminin Féminin pour rejoindre Penn State en NCAA. Après une seule saison à Lyon et malgré un contrat qui courait jusqu’en 2027, la meneuse internationale U18 a décidé de franchir l’Atlantique. L’information, déjà révélée par la presse locale de Penn State la semaine dernière, a été confirmée ce mardi par Le Progrès.

Penn State women's basketball signs French guard Téa Cléante. The 5-foot-9 Lady Lion recently played in the 2025 EuroCup Women where she averaged 7.7 points and two assists — Noah Aberegg (@aberegg_noah) August 4, 2025

Un potentiel surtout vu en EuroCup

Passée par le Pôle France, Téa Cléante avait rejoint l’ASVEL Féminin à l’été 2024. Pour sa première saison professionnelle, elle a disputé 21 rencontres en La Boulangère Wonderligue (4,1 points, 0,6 rebond et 1,7 passe décisive en moyenne) et s’est illustrée lors des playoffs (5,5 points et 2 passes pour 6 d’évaluation). En EuroCup, elle a pu briller avec 7,7 points et 2 passes de moyenne en 11 matchs.

Penn State, nouvelle étape avant la Draft WNBA ?

Sous contrat avec Lyon jusqu’en 2027, la meneuse de 19 ans a choisi de rejoindre Penn State. Le Progrès précise qu’une indemnité de transfert importante a été payée pour conclure l’opération. Dans l’espoir de se présenter à la Draft WNBA à l’avenir, Cléante voit dans ce départ une opportunité d’accélérer sa progression face à certaines des meilleures joueuses universitaires américaines.

Une équipe de l’ASVEL Féminin en reconstruction

Ce départ s’inscrit dans un été mouvementé pour l’ASVEL Féminin, dont l’effectif 2025-2026 est renouvelé à 80 %. Seules Dayshanette Harris et Aïnhoa Risacher, qui a signé son premier contrat pro, restent de la saison passée. Pour compenser, le club a recruté notamment Sara Scalia (annoncé ce lundi), Scott-Grayson, la Lettone Aleksa Gulbe, la Franco-Malienne Diana Balayera, Emma Peytour, Awa Trasi et Jess-Mine Zodia, ainsi que Lana Bentoumi issue du centre de formation. Le choix de ne pas disputer l’EuroCup, pour raisons économiques, a sans doute été vue comme une mauvaise nouvelle pour les jeunes joueuses qui étaient souvent responsabilisées dans cette compétition.