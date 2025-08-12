Recherche
LBWL

Juste avant la préparation, l’ASVEL perd un nouveau talent pour la NCAA !

La Boulangère Wonderligue - Téa Cléante, l'un des plus grands espoirs de l'ASVEL Féminin et de la Boulangère Wonderligue, rejoint l'Université de Penn State en NCAA. Le club américain a déboursé une indemnité de transfert pour s'attacher ses services, indique Le Progrès.
00h00
Résumé
Juste avant la préparation, l’ASVEL perd un nouveau talent pour la NCAA !

Téa Cléante quitte l’ASVEL pour la NCAA

Crédit photo : FIBA

C’est un départ qui n’était pas attendu : Téa Cléante (1,76 m, 19 ans) quitte l’Asvel Féminin Féminin pour rejoindre Penn State en NCAA. Après une seule saison à Lyon et malgré un contrat qui courait jusqu’en 2027, la meneuse internationale U18 a décidé de franchir l’Atlantique. L’information, déjà révélée par la presse locale de Penn State la semaine dernière, a été confirmée ce mardi par Le Progrès.

Un potentiel surtout vu en EuroCup

Passée par le Pôle France, Téa Cléante avait rejoint l’ASVEL Féminin à l’été 2024. Pour sa première saison professionnelle, elle a disputé 21 rencontres en La Boulangère Wonderligue (4,1 points, 0,6 rebond et 1,7 passe décisive en moyenne) et s’est illustrée lors des playoffs (5,5 points et 2 passes pour 6 d’évaluation). En EuroCup, elle a pu briller avec 7,7 points et 2 passes de moyenne en 11 matchs.

Penn State, nouvelle étape avant la Draft WNBA ?

Sous contrat avec Lyon jusqu’en 2027, la meneuse de 19 ans a choisi de rejoindre Penn State. Le Progrès précise qu’une indemnité de transfert importante a été payée pour conclure l’opération. Dans l’espoir de se présenter à la Draft WNBA à l’avenir, Cléante voit dans ce départ une opportunité d’accélérer sa progression face à certaines des meilleures joueuses universitaires américaines.

Une équipe de l’ASVEL Féminin en reconstruction

Ce départ s’inscrit dans un été mouvementé pour l’ASVEL Féminin, dont l’effectif 2025-2026 est renouvelé à 80 %. Seules Dayshanette Harris et Aïnhoa Risacher, qui a signé son premier contrat pro, restent de la saison passée. Pour compenser, le club a recruté notamment Sara Scalia (annoncé ce lundi), Scott-Grayson, la Lettone Aleksa Gulbe, la Franco-Malienne Diana Balayera, Emma PeytourAwa Trasi et Jess-Mine Zodia, ainsi que Lana Bentoumi issue du centre de formation. Le choix de ne pas disputer l’EuroCup, pour raisons économiques, a sans doute été vue comme une mauvaise nouvelle pour les jeunes joueuses qui étaient souvent responsabilisées dans cette compétition.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
