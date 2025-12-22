Recherche
Betclic ELITE

Le maire de Boulogne-Billancourt visé par une enquête sur le transfert de Wembanyama aux Metropolitans 92

Le maire de Boulogne-Billancourt Pierre-Christophe Baguet fait l'objet d'une investigation du Parquet national financier pour corruption et trafic d'influence liés à l'arrivée surprise de Victor Wembanyama aux Metropolitans 92 en juin 2022.
00h00
Victor Wembanyama avec les Metropolitans 92 en 2022-2023

Crédit photo : Laurent Staskiewicz

Une enquête du Parquet national financier (PNF) vise Pierre-Christophe Baguet, maire de Boulogne-Billancourt, selon les révélations de Mediapart. L’élu Les Républicains est soupçonné de corruption et de trafic d’influence dans le cadre du transfert spectaculaire de Victor Wembanyama aux Metropolitans 92 en juin 2022.

Le prodige français, alors âgé de 18 ans, avait créé la surprise en choisissant de rejoindre le club de Boulogne-Billancourt pour sa dernière saison en France avant la NBA. Ce contrat d’un an, estimé à un million d’euros, avait fait exploser le budget annuel des Metropolitans 92, passant de 7 à 11 millions d’euros avec l’arrivée de cinq autres joueurs.

Des financements privés au cœur des soupçons

L’enquête se concentre sur les méthodes utilisées par Pierre-Christophe Baguet pour financer cette opération ambitieuse. Le maire est soupçonné d’avoir sollicité des financements privés auprès d’entreprises du secteur immobilier, qui ont ensuite développé des projets à Boulogne-Billancourt.

Le cas du fonds d’investissement RedTree Capital illustre parfaitement ces interrogations. En janvier 2023, cette société avait apporté son soutien financier aux Metropolitans 92. Quelques mois plus tard, la mairie de Boulogne-Billancourt lui attribuait un permis de construire pour un projet immobilier dans la ville.

Trois autres entreprises du même secteur – IDEC, Quartus et Emerige – avaient également soutenu le club tout en développant des projets dans la commune, soulevant des questions sur d’éventuels conflits d’intérêts.

Une aventure qui s’achève en liquidation judiciaire

Si Victor Wembanyama a brillé avec les Metropolitans 92, menant le club jusqu’en finale des playoffs de Betclic Élite avant d’être drafté en première position NBA en juin 2023, l’histoire s’est mal terminée pour le club. En octobre 2024, les Metropolitans 92, détenus par la mairie, ont été placés en liquidation judiciaire avec une dette estimée à 1,2 million d’euros. Une chute vertigineuse pour une équipe qui avait attiré l’un des plus grands talents du basket mondial il y a seulement deux ans.

Le club voisin de Levallois a repris l’appellation ‘Metropolitans’ et évolue désormais en Nationale 1, soit la troisième division du basket français, avec de grosses ambitions, grâce notamment à l’intégration de Ja Morant en tant qu’investisseurs.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Commentaires

flavor_flav
Un élu des républicains soupçonné de fraude???? Encore de l'acharnement des juges gauchistes sans aucun doute!
Répondre
(4) J'aime
dragibus
Au grand jeu de la corruption et des magouilles, droite, gauche et centre se valent bien. Mais si ça te fait plaisir de croire au camp des gentils et au camp des méchants, du bien et du mal, ma foi...
Répondre
(0) J'aime
gpj11
Étude universitaire objective de 2013 : Le Front National, entre 1997 et 2012, a eu environ 357 détenteurs d’un mandat électif . Pendant la même période, il totalise 56 condamnations est mises en examen Ce qui représente 15,68 % d’ élus du FN condamnés ou mis en examen. L’UMP, entre 1997 et 2012, a eu environ 2115* détenteurs d’un mandat électif pendant la même période il totalise 66 condamnations ou mises en examen. Ce qui représente 3,12 % des élus de l’UMP condamnée ou mis en examen. Le parti socialiste, entre 1997 et 2012, a eu environ 2262 élus*. Pendant la même période il totalise 44 condamnations ou mises en examen. Ce qui représente 1,94 % des élus du parti socialiste condamné ou mis en examen.
(7) J'aime
marcosolo
On veut des faits, pas des paroles de comptoirs ! donne nous des exemples pour qu'on puisse valider tes propos
(3) J'aime
trind_099
2013 c’est déjà très loin. Et l’étude ne concerne que la France. Si on regarde de l’autre côté des Pyrénées par exemple, les amis du PS, le PM Pedro Sanchez est embarqué dans de sales affaires…
(0) J'aime
oscarnivore- Modifié
@trind : Marine déjà, le petit Jordan dans le collimateur du parlement européen. Sans oublier le mec de Fréjus. C'est pas en 2013, ça. Mais c'est juste un complot, bien sûr.
(0) J'aime
viking92
Dans le 92, ils sont tout-puissants donc ils ont l'impression que tout est permis. Il y a pas mal de casseroles.
Répondre
(2) J'aime
handeuh
Un ancien adjoint de Balkany ? Frauder ? On n'ose y croire...
Répondre
(3) J'aime
