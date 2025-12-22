Le maire de Boulogne-Billancourt visé par une enquête sur le transfert de Wembanyama aux Metropolitans 92

Une enquête du Parquet national financier (PNF) vise Pierre-Christophe Baguet, maire de Boulogne-Billancourt, selon les révélations de Mediapart. L’élu Les Républicains est soupçonné de corruption et de trafic d’influence dans le cadre du transfert spectaculaire de Victor Wembanyama aux Metropolitans 92 en juin 2022.

Le prodige français, alors âgé de 18 ans, avait créé la surprise en choisissant de rejoindre le club de Boulogne-Billancourt pour sa dernière saison en France avant la NBA. Ce contrat d’un an, estimé à un million d’euros, avait fait exploser le budget annuel des Metropolitans 92, passant de 7 à 11 millions d’euros avec l’arrivée de cinq autres joueurs.

Des financements privés au cœur des soupçons

L’enquête se concentre sur les méthodes utilisées par Pierre-Christophe Baguet pour financer cette opération ambitieuse. Le maire est soupçonné d’avoir sollicité des financements privés auprès d’entreprises du secteur immobilier, qui ont ensuite développé des projets à Boulogne-Billancourt.

Le cas du fonds d’investissement RedTree Capital illustre parfaitement ces interrogations. En janvier 2023, cette société avait apporté son soutien financier aux Metropolitans 92. Quelques mois plus tard, la mairie de Boulogne-Billancourt lui attribuait un permis de construire pour un projet immobilier dans la ville.

Trois autres entreprises du même secteur – IDEC, Quartus et Emerige – avaient également soutenu le club tout en développant des projets dans la commune, soulevant des questions sur d’éventuels conflits d’intérêts.

Une aventure qui s’achève en liquidation judiciaire

Si Victor Wembanyama a brillé avec les Metropolitans 92, menant le club jusqu’en finale des playoffs de Betclic Élite avant d’être drafté en première position NBA en juin 2023, l’histoire s’est mal terminée pour le club. En octobre 2024, les Metropolitans 92, détenus par la mairie, ont été placés en liquidation judiciaire avec une dette estimée à 1,2 million d’euros. Une chute vertigineuse pour une équipe qui avait attiré l’un des plus grands talents du basket mondial il y a seulement deux ans.

Le club voisin de Levallois a repris l’appellation ‘Metropolitans’ et évolue désormais en Nationale 1, soit la troisième division du basket français, avec de grosses ambitions, grâce notamment à l’intégration de Ja Morant en tant qu’investisseurs.