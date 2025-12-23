ASVEL – Anadolu Efes Istanbul : De Colo espéré, Traoré forfait, Heurtel ménagé

L’ASVEL n’en finit plus d’enchaîner. Depuis l’ouverture officielle de la saison, le club villeurbannais a déjà disputé 30 matches en 80 jours. Et avant de tourner la page de 2025, il reste encore trois rendez-vous à négocier : ce mardi face à l’Anadolu Efes Istanbul, un déplacement à Bourg vendredi, puis la réception de Paris le 30 décembre à Décines.

Encore deux matchs à la LDLC Arena avant la trêve

Pour cet avant-dernier rendez-vous de l’année à domicile, l’ASVEL retrouve la LDLC Arena, où l’engouement ne se dément pas assure Le Progrès. En deux ans, l’enceinte de Décines a attiré 260 975 spectateurs, soit une moyenne impressionnante de 9 320 fans par match. Un chiffre qui témoigne de l’ancrage populaire du club dans la métropole lyonnaise, malgré un calendrier surchargé.

Face à l’Anadolu Efes Istanbul, qui compte quatre joueurs français dans ses rangs et vient d’accueillir un nouveau coach, l’Espagnol Pablo Laso, les Villeurbannais tenteront de s’appuyer sur leur énergie collective et sur l’appui d’un public toujours au rendez-vous, même à l’approche des fêtes.

Infirmerie : Traoré forfait, De Colo incertain

Sur le plan de l’effectif, la situation reste délicate. Armel Traoré (2,05 m, 22 ans) est d’ores et déjà forfait, un point devant être fait en fin de semaine concernant l’état de sa cheville. Nando De Colo, de son côté, doit effectuer un test ce mardi matin afin de déterminer s’il peut ou non effectuer son retour à la compétition.

Autre donnée à surveiller : Thomas Heurtel (1,89 m, 36 ans) est ménagé, comme l’indique Le Progrès. Le meneur français, revenu récemment sur les parquets, n’est pas encore pleinement sollicité après une longue période sans compétition.

Un dernier défi européen avant Noël

Ce duel face à l’Anadolu Efes s’inscrit comme un nouveau test dans une séquence intense. Entre gestion des corps, rotations contraintes et exigence du plus haut niveau européen, l’ASVEL continue d’avancer au jour le jour, avec un objectif clair : rester compétitive jusqu’au bout, avant de souffler enfin à l’aube de 2026.