Victor Wembanyama domine encore Washington : 14 points et 12 rebonds en 22 minutes

Les San Antonio Spurs ont facilement dominé les Washington Wizards (124-113) dimanche soir, dans une rencontre qui a attiré 20 028 spectateurs à la Capital One Arena. Cette affluence record de la saison pour Washington témoigne de l’effet Victor Wembanyama, même lorsque le Français évolue encore en sortie de banc.

La soirée était organisée autour d’une « French Heritage Night », mais les forfaits d’Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly ont quelque peu gâché la fête française. Seul Wembanyama a pu porter les couleurs tricolores, acclamé par une foule venue nombreuse avec des maillots floqués du numéro 1, et même une tunique des Boulogne-Levallois Metropolitans aperçue dans les tribunes.

Un retour progressif mais efficace pour Wembanyama

Limité à 22 minutes de temps de jeu dans le cadre de sa gestion post-blessure, Victor Wembanyama a tout de même réalisé un solide double-double avec 14 points à 6 sur 13 au tir et 12 rebonds. L’entraîneur Mitch Johnson maintient sa stratégie de précaution, gardant sa star en sixième homme « autant qu’il le faudra » pour éviter une rechute.

Le pivot français a marqué les esprits avec un dunk rageur à deux mains en réponse à un contre subi de la part de Tristan Vukcevic. Sorti en fin de troisième quart-temps, Wembanyama n’est revenu que 40 secondes en début du dernier acte avant de regagner définitivement le banc.

Watch this response from Victor Wembanyama. Killer mentality 👽 pic.twitter.com/nCtD84liJ9 — WembyMuse (@Wemby_Muse) December 22, 2025

Cette performance permet à Wembanyama de devenir le pivot le plus rapide de l’histoire NBA à compiler 3 000 points, 1 000 rebonds et 500 passes en carrière. Une statistique qui souligne sa polyvalence exceptionnelle malgré son jeune âge.

L’attaque des Spurs a parfaitement fonctionné avec De’Aaron Fox (27 points, 7 rebonds et, 6 passes) et Stephon Castle (18 points, 11 rebonds) aux commandes. Luke Kornet, titulaire au poste de pivot, a également brillé avec 20 points et 12 rebonds.

Cette sixième victoire consécutive place San Antonio en excellente position avant le choc face au Thunder d’Oklahoma City le 23 décembre. Les Spurs préparent visiblement Wembanyama à 100% pour cette double confrontation cruciale contre le leader de la Conférence Ouest.