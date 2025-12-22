Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Victor Wembanyama domine encore Washington : 14 points et 12 rebonds en 22 minutes

NBA - Toujours sorti du banc, Victor Wembanyama a contribué à la sixième victoire consécutive des Spurs, de nouveau face aux Wizards (124-113). Le Français a signé un double-double en seulement 22 minutes de jeu contre une équipe de Washington privée d'Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly.
|
00h00
Résumé
Écouter
Victor Wembanyama domine encore Washington : 14 points et 12 rebonds en 22 minutes

Victor Wembanyama a dominé la raquette des Wizards ce dimanche

Crédit photo : © Geoff Burke-Imagn Images

Les San Antonio Spurs ont facilement dominé les Washington Wizards (124-113) dimanche soir, dans une rencontre qui a attiré 20 028 spectateurs à la Capital One Arena. Cette affluence record de la saison pour Washington témoigne de l’effet Victor Wembanyama, même lorsque le Français évolue encore en sortie de banc.

La soirée était organisée autour d’une « French Heritage Night », mais les forfaits d’Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly ont quelque peu gâché la fête française. Seul Wembanyama a pu porter les couleurs tricolores, acclamé par une foule venue nombreuse avec des maillots floqués du numéro 1, et même une tunique des Boulogne-Levallois Metropolitans aperçue dans les tribunes.

Victor WEMBANYAMA
Victor WEMBANYAMA
14
PTS
12
REB
2
PDE
Logo NBA
WAS
113 124
SAS

Un retour progressif mais efficace pour Wembanyama

Limité à 22 minutes de temps de jeu dans le cadre de sa gestion post-blessure, Victor Wembanyama a tout de même réalisé un solide double-double avec 14 points à 6 sur 13 au tir et 12 rebonds. L’entraîneur Mitch Johnson maintient sa stratégie de précaution, gardant sa star en sixième homme « autant qu’il le faudra » pour éviter une rechute.

Le pivot français a marqué les esprits avec un dunk rageur à deux mains en réponse à un contre subi de la part de Tristan Vukcevic. Sorti en fin de troisième quart-temps, Wembanyama n’est revenu que 40 secondes en début du dernier acte avant de regagner définitivement le banc.

Cette performance permet à Wembanyama de devenir le pivot le plus rapide de l’histoire NBA à compiler 3 000 points, 1 000 rebonds et 500 passes en carrière. Une statistique qui souligne sa polyvalence exceptionnelle malgré son jeune âge.

L’attaque des Spurs a parfaitement fonctionné avec De’Aaron Fox (27 points, 7 rebonds et, 6 passes) et Stephon Castle (18 points, 11 rebonds) aux commandes. Luke Kornet, titulaire au poste de pivot, a également brillé avec 20 points et 12 rebonds.

Cette sixième victoire consécutive place San Antonio en excellente position avant le choc face au Thunder d’Oklahoma City le 23 décembre. Les Spurs préparent visiblement Wembanyama à 100% pour cette double confrontation cruciale contre le leader de la Conférence Ouest.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Victor Wembanyama avec les Metropolitans 92 en 2022-2023
Betclic ELITE
00h00Le maire de Boulogne-Levallois visé par une enquête sur le transfert de Wembanyama aux Metropolitans 92
Victor Wembanyama a dominé la raquette des Wizards ce dimanche
NBA
00h00Victor Wembanyama domine encore Washington : 14 points et 12 rebonds en 22 minutes
Moustapha Fall devrait retrouver la compétition dès cette saison avec l'Olympiakos
EuroLeague
00h00Moustapha Fall attendu de retour à l’Olympiakos avant la fin de saison
Brice Dessert a marqué 20 points à 8 sur 8 aux tirs
À l’étranger
00h00L’Anadolu Efes bat Galatasaray avec 20 points de Brice Dessert… et la blessure de Jordan Loyd
Alicia Tournebize ne se développera pas à Bourges sur le long terme
La Boulangère Wonderligue
00h00Alicia Tournebize va quitter Bourges !
Betclic ELITE
00h00Paris s’impose largement contre Cholet et renoue avec la victoire en championnat
La Boulangère Wonderligue
00h00Les Flammes Carolo renversent l’ESBVA, Basket Landes sur un fil contre Lyon, Bourges poursuit sa bonne série contre Angers
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL s’impose sans briller au Portel, Strasbourg retrouve la victoire contre Saint-Quentin
Betclic ELITE
00h00Derrière un duo James/Okobo irrésistible, l’AS Monaco domine Nanterre après 50 minutes de combat
Betclic ELITE
00h00Battu par Dijon, le SLUC Nancy a « manqué un peu de tout » pour s’imposer selon Sylvain Lautié
1 / 0
Livenews NBA
Victor Wembanyama avec les Metropolitans 92 en 2022-2023
Betclic ELITE
00h00Le maire de Boulogne-Levallois visé par une enquête sur le transfert de Wembanyama aux Metropolitans 92
Victor Wembanyama a dominé la raquette des Wizards ce dimanche
NBA
00h00Victor Wembanyama domine encore Washington : 14 points et 12 rebonds en 22 minutes
NBA
00h00Alexandre Sarr, Noah Penda et Maxime Raynaud en double-double, Tidjane Salaün responsabilisé à Charlotte
NBA
00h00Record de points égalé et premier double-double en NBA pour Noah Penda !
NBA
00h00100 matchs NBA consécutifs avec un contre : Victor Wembanyama intègre un cercle très fermé !
NM1
00h00Ja Morant et les Metropolitans, l’improbable union : la superstar NBA investit à Levallois !
Betclic ELITE
00h00Titularisé pour la première fois à New York, Mohamed Diawara « va devenir un très bon joueur en NBA » selon son coach
NBA
00h00Nikola Jokic bat le record historique de passes décisives pour un pivot NBA
NBA
00h00Charlotte égale un record NBA historique avec 18 tirs à 3-points en une mi-temps
Mohamed Diawara a joué 19 minutes lors de la victoire de New York contre Indiana
NBA
00h00Mohamed Diawara, titulaire avec New York, égale son record, Tidjane Salaün domine Risacher
1 / 0