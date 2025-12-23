Recherche
ELITE 2

Stade Rochelais : Robert Ford III incertain face à Hyères-Toulon

ELITE 2 - Le Stade Rochelais Basket pourrait devoir composer sans Robert Ford III ce mardi face à Hyères-Toulon en ELITE 2. Touché à la cuisse, le meneur américain est incertain pour la réception à Gaston-Neveur.
00h00
Robert Ford III est incertain pour La Rochelle – Hyères-Toulon

Robert Ford III est incertain pour La Rochelle – Hyères-Toulon

Crédit photo : Stade Rochelais

Déjà privé de plusieurs éléments extérieurs ces dernières semaines, le Stade Rochelais Basket pourrait encore voir son effectif amoindri. Robert Ford III (1,82 m, 26 ans), meneur américain des Jaune et Noir, est incertain avant la venue de Hyères-Toulon ce mardi 23 décembre (20 heures) dans la salle Gaston-Neveur, rapporte Sud-Ouest.

Un nouveau coup dur sur les lignes arrière

Après les forfaits successifs de Maxence Lemoine, touché au pied lors du déplacement à Aix-Maurienne, puis de Gaëtan Clerc, absent à Orléans après un choc à la tête, le Stade Rochelais pourrait devoir se passer d’un troisième joueur extérieur en ce mois de décembre.

Robert Ford III a ressenti une gêne à l’arrière de la cuisse lors de la lourde défaite subie vendredi dernier sur le parquet d’Orléans. Une alerte musculaire qui le rend incertain pour la réception de Hyères-Toulon, un adversaire en grande forme depuis l’arrivée de John Roberson (1,80 m, 37 ans). Un meneur de grand talent que Robert Ford III aimerait affronter.

Un rôle clé dans l’équilibre rochelais

Arrivé cette saison en ELITE 2, Robert Ford III affiche des statistiques solides avec La Rochelle : 12,7 points, 4,6 rebonds et 4,2 passes décisives en 15 rencontres de championnat, auxquelles s’ajoutent 12,3 points et 5,3 passes décisives en Coupe de France. Son éventuelle absence pèserait forcément sur l’animation offensive des Maritimes.

PROFIL JOUEUR
Robert FORD
Poste(s): Meneur
Taille: 182 cm
Âge: 26 ans (25/10/1999)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
12,7
#26
REB
4,6
#45
PD
4,2
#12

Clerc de retour, Chiheb en relais

À l’inverse du meneur américain, Gaetan Clerc (1,89 m, 34 ans) a pu s’entraîner de manière plutôt normale ce lundi, même s’il a été ménagé par séquences. L’Espoir Mehdy Chiheb (1,71 m, 17 ans) a également été sollicité pour compléter les rotations à l’entraînement, preuve que le staff anticipe plusieurs scénarios à la mène.

Dans un contexte déjà délicat, le Stade Rochelais Basket espère récupérer un maximum de forces vives pour ce dernier rendez-vous à domicile avant les fêtes.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
