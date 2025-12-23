Stade Rochelais : Robert Ford III incertain face à Hyères-Toulon

Déjà privé de plusieurs éléments extérieurs ces dernières semaines, le Stade Rochelais Basket pourrait encore voir son effectif amoindri. Robert Ford III (1,82 m, 26 ans), meneur américain des Jaune et Noir, est incertain avant la venue de Hyères-Toulon ce mardi 23 décembre (20 heures) dans la salle Gaston-Neveur, rapporte Sud-Ouest.

Un nouveau coup dur sur les lignes arrière

Après les forfaits successifs de Maxence Lemoine, touché au pied lors du déplacement à Aix-Maurienne, puis de Gaëtan Clerc, absent à Orléans après un choc à la tête, le Stade Rochelais pourrait devoir se passer d’un troisième joueur extérieur en ce mois de décembre.

Robert Ford III a ressenti une gêne à l’arrière de la cuisse lors de la lourde défaite subie vendredi dernier sur le parquet d’Orléans. Une alerte musculaire qui le rend incertain pour la réception de Hyères-Toulon, un adversaire en grande forme depuis l’arrivée de John Roberson (1,80 m, 37 ans). Un meneur de grand talent que Robert Ford III aimerait affronter.

Un rôle clé dans l’équilibre rochelais

Arrivé cette saison en ELITE 2, Robert Ford III affiche des statistiques solides avec La Rochelle : 12,7 points, 4,6 rebonds et 4,2 passes décisives en 15 rencontres de championnat, auxquelles s’ajoutent 12,3 points et 5,3 passes décisives en Coupe de France. Son éventuelle absence pèserait forcément sur l’animation offensive des Maritimes.

PROFIL JOUEUR Robert FORD Poste(s): Meneur Taille: 182 cm Âge: 26 ans (25/10/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 12,7 #26 REB 4,6 #45 PD 4,2 #12

Clerc de retour, Chiheb en relais

À l’inverse du meneur américain, Gaetan Clerc (1,89 m, 34 ans) a pu s’entraîner de manière plutôt normale ce lundi, même s’il a été ménagé par séquences. L’Espoir Mehdy Chiheb (1,71 m, 17 ans) a également été sollicité pour compléter les rotations à l’entraînement, preuve que le staff anticipe plusieurs scénarios à la mène.

Dans un contexte déjà délicat, le Stade Rochelais Basket espère récupérer un maximum de forces vives pour ce dernier rendez-vous à domicile avant les fêtes.