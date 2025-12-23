Olivier Sarr perd son invincibilité en G-League au pire moment : en finale du tournoi d’hiver…

Toute série a une fin, et celle de victoires pour Olivier Sarr (2,08 m, 26 ans) et les Raptors 905 en G-League n’a pas échappé à la règle. Alors que l’équipe canadienne restait sur 16 matchs sans défaites au Tip-Off Tournament (14-0) puis au tournoi d’hiver final (2-0), celle-ci a trébuché sur la dernière marche qui la séparait du titre, face aux Salt Lake City Stars (137-112).

Stars shined brightest in Orlando ⭐️ Congrats to the 2025 G League Winter Showcase Champion @slcstars pic.twitter.com/xywbvWq4oX — NBA G League (@nbagleague) December 23, 2025

Finale manquée pour Olivier Sarr

La défaite est d’autant plus frustrante pour l’intérieur toulousain, qui a manqué son rendez-vous final. Olivier Sarr n’a disputé que 11 minutes pour 0 point (0/2 aux tirs) et 2 rebonds, écopant assez rapidement d’une faute technique. L’avance des Salt Lake City Stars était déjà faite après trois quarts-temps (104-81), alors l’entraîneur des Raptors a semblé baisser pavillon. Il a laissé le Français sur les bancs lors de la dernière dizaine de minutes.

PROFIL JOUEUR Olivier SARR Poste(s): Pivot Taille: 208 cm Âge: 26 ans (20/02/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / G League PTS 8,7 #292 REB 5,7 #128 PD 1,3 #313

Cette défaite au pire des moments laisse assez logiquement un goût amer dans la bouche des Raptors, auteurs d’une fin d’année 2025 parfaite jusque-là. Ils chutent face à leur dauphin au classement du Tip-Off Tournament (12 victoires pour 2 défaites).

Olivier Sarr a néanmoins pu se mettre en évidence dans la ligue de développement américaine, où les individualités priment. Il signe 8,7 points, 5,7 rebonds et 1,3 passe décisive sur 16 matchs, avec un impact indéniable sur les résultats de son collectif. De quoi lui rouvrir les portes de la NBA ?