G League

Olivier Sarr perd son invincibilité en G-League au pire moment : en finale du tournoi d'hiver…

G-League - Alors qu'ils restaient sur une début de saison parfait avec 16 victoires en 16 matchs, les Raptors 905 d'Olivier Sarr ont chuté en finale du Tip-Off Tournament face à Salt Lake City, manquant de consacrer leur exercice exceptionnel.
|
00h00
Restreint en minutes et en opportunités de tirs, Olivier Sarr n’a pas pu peser dans la finale du Tip-Off Tournament de G-League.

Crédit photo : Bob Frid-Imagn Images

Toute série a une fin, et celle de victoires pour Olivier Sarr (2,08 m, 26 ans) et les Raptors 905 en G-League n’a pas échappé à la règle. Alors que l’équipe canadienne restait sur 16 matchs sans défaites au Tip-Off Tournament (14-0) puis au tournoi d’hiver final (2-0), celle-ci a trébuché sur la dernière marche qui la séparait du titre, face aux Salt Lake City Stars (137-112).

Finale manquée pour Olivier Sarr

La défaite est d’autant plus frustrante pour l’intérieur toulousain, qui a manqué son rendez-vous final. Olivier Sarr n’a disputé que 11 minutes pour 0 point (0/2 aux tirs) et 2 rebonds, écopant assez rapidement d’une faute technique. L’avance des Salt Lake City Stars était déjà faite après trois quarts-temps (104-81), alors l’entraîneur des Raptors a semblé baisser pavillon. Il a laissé le Français sur les bancs lors de la dernière dizaine de minutes.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Olivier Sarr.jpg
Olivier SARR
Poste(s): Pivot
Taille: 208 cm
Âge: 26 ans (20/02/1999)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / G League
PTS
8,7
#292
REB
5,7
#128
PD
1,3
#313

Cette défaite au pire des moments laisse assez logiquement un goût amer dans la bouche des Raptors, auteurs d’une fin d’année 2025 parfaite jusque-là. Ils chutent face à leur dauphin au classement du Tip-Off Tournament (12 victoires pour 2 défaites).

Olivier Sarr a néanmoins pu se mettre en évidence dans la ligue de développement américaine, où les individualités priment. Il signe 8,7 points, 5,7 rebonds et 1,3 passe décisive sur 16 matchs, avec un impact indéniable sur les résultats de son collectif. De quoi lui rouvrir les portes de la NBA ?

