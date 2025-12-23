Recherche
ELITE 2

Orléans, co-leader d’ELITE 2, espère retrouver son pivot

ELITE 2 - Co-leader d'ELITE 2, l'Orléans Loiret Basket pourrait récupérer son pivot Nathan Kuta ce mardi 23 décembre pour le déplacement à Aix-Maurienne, après une alerte sans gravité contractée face à La Rochelle.
00h00
Orléans, co-leader d’ELITE 2, espère retrouver son pivot

Nathan Kuta va-t-il rejouer pour Orléans ce mardi chez l’Aix-Maurienne Savoie Basket ?

Crédit photo : Ludovic Lama / Orléans Loiret Basket

L’Orléans Loiret Basket avance avec prudence mais optimisme. Sorti prématurément vendredi dernier contre La Rochelle, Nathan Kuta (2,05 m, 25 ans) pourrait finalement être apte pour le déplacement en Savoie, ce mardi 23 décembre (20 heures), sur le parquet d’Aix-Maurienne. Une bonne nouvelle potentielle pour l’OLB, en quête d’un succès à l’extérieur pour finir l’année sur une note positive.

Rectifier le tir loin de CO’Met

En forme ces dernières semaines, Nathan Kuta n’avait disputé que 3 minutes et 26 secondes contre La Rochelle avant de quitter le terrain, touché après un contact avec un intérieur rochelais. Plus de peur que de mal toutefois pour le pivot néerlandais, dont les examens passés ce lundi 22 décembre doivent confirmer l’absence de gravité, comme l’indique La République du Centre.

Orléans espère ainsi pouvoir compter sur lui à Aix-Maurienne, dans un match important pour se relancer à l’extérieur. Co-leader du championnat, l’OLB reste sur deux défaites consécutives en déplacement, à Hyères-Toulon (74-70) puis à Denain (97-72), contrastant avec sa large victoire à domicile face à La Rochelle (91-61).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Nathan Kuta.jpg
Nathan KUTA
Poste(s): Pivot
Taille: 205 cm
Âge: 25 ans (28/04/2000)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
9,7
#86
REB
6,7
#9
PD
1,5
#112

Un effectif au complet pour finir l’année

Si Nathan Kuta est bien déclaré apte, l’Orléans Loiret Basket se présentera au complet face à une formation d’Aix-Maurienne actuellement 17e du classement. Une rencontre particulière également pour Nicolas Pavrette, pivot prêté cette saison par l’OLB au club savoyard.

Après ce déplacement, Orléans visera un sans-faute pour conclure 2025, avec une ultime réception à CO’Met, le samedi 27 décembre, contre l’Alliance Sport Alsace.

