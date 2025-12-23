Recherche
Betclic ELITE

Le BCM en souffrance, Jean-Christophe Prat s’exprime : « Ceux qui me prenaient pour un demi-dieu il y a deux ans, doivent dire aujourd’hui que je suis la dernière des m… »

Betclic ELITE - Avant-dernier de Betclic ELITE, le BCM Gravelines-Dunkerque reçoit l’Elan Chalon ce mardi 23 décembre dans un contexte lourd. Entre effectif amoindri, absence de sa salle mythique et lassitude des supporters, le club nordiste avance sur un fil. Malgré tout, Jean-Christophe Prat refuse de céder au catastrophisme.
00h00
Le BCM Gravelines-Dunkerque n’avait sans doute jamais abordé une rencontre de Betclic ELITE avec autant d’incertitudes. Avec seulement deux victoires en douze journées, le club nordiste pointe à l’avant-dernière place du classement avant la réception de l’Élan Chalon. Un match déjà sous tension, tant sportivement qu’émotionnellement, dans une saison marquée par les blessures, les choix manqués et un contexte extra-sportif toujours pesant.

Un effectif affaibli et une dynamique absente

Le constat est sévère. Privé de son capitaine Vafessa Fofana (2,00 m, 33 ans), victime d’une rupture du tendon d’Achille mettant un terme à sa saison, le BCM doit également composer sans Tajuan Agee, parti à Bourg-en-Bresse et toujours pas remplacé. Pour un club au 11e budget et à la 10e masse salariale de Betclic ELITE, la marge d’erreur était déjà réduite. Elle l’est encore davantage aujourd’hui.

La comparaison avec la saison 2023-2024 revient inévitablement. À l’époque, Gravelines-Dunkerque avait démarré par dix défaites consécutives avant de réaliser un sauvetage inédit, dans un championnat marqué par deux relégations. Après douze journées, le bilan comptable est semblable, même si l’équipe compte deux succès. Mais l’élan n’est plus le même. Pas de choc psychologique, pas de sentiment de mission collective, et surtout plus de Sportica pour fédérer.

Sportica, symbole perdu et public désabusé

Depuis l’incendie de Sportica à Noël 2023, le BCM évolue dans la salle Dewerdt, un environnement qui n’a ni l’âme ni la chaleur de son antre historique. Un élément central dans la relation entre le club et ses supporters, aujourd’hui fragilisée. Une partie du public gronde, lassée par les résultats et par l’impression d’un club qui peine à se renouveler, sur et en dehors du terrain.

Dans La Voix du Nord, le coach Jean-Christophe Prat met des mots forts sur cette fracture grandissante :

« Si les gens ne comprennent pas que, depuis le 25 décembre 2023, ce club a perdu son antre et que tant qu’il n’aura pas un nouveau chez lui, il faut le soutenir encore plus… Le sport est devenu un exutoire de plein de choses. Les gens ont le droit de ne pas être d’accord. J’imagine que ceux qui me prenaient pour un demi-dieu, il y a deux ans, doivent dire aujourd’hui que je suis la dernière des m… »

“On est des survivants” : le discours sans fard de Jean-Christophe Prat

Déjà sauveur du BCM lors de l’exercice 2023-2024, Jean-Christophe Prat refuse pourtant de se défausser. Lucide sur les erreurs, notamment sur le mercato, la préparation estivale ou la gestion du dossier Agee, le technicien prône l’union plutôt que la résignation.

« Il ne faut pas faire de catastrophisme, mais trouver des solutions. Depuis le 25 décembre 2023, on est des survivants. On continue de survivre, et ce n’est pas une excuse », insiste-t-il dans les colonnes du quotidien nordiste.

Face à l’Élan Chalon, Gravelines-Dunkerque joue plus qu’un simple match de championnat. Il s’agit aussi de rallumer une étincelle, sportive et émotionnelle, dans un club qui n’a plus disputé un match de playoffs depuis 2016 et qui cherche, saison après saison, à retrouver un nouveau souffle.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

jamesnaysmith
Parce que c'était brillant quand il y avait le Sportica ? Ce club, malgré d'importants moyens, est géré absolument n'importe comment, et c'est un miracle que les supporters ne demandent pas plus de compte à leurs dirigeants.
Répondre
(1) J'aime
lolo59
Je suis tout à fait d'accord! La salle ce n'est pas le problème de ce club.... Le problème ce sont les dirigeants qui sont là depuis trop longtemps et dépassés par le professionalisme actuel du basket National ! Avec de plus un directeur sportif très incompétent ! Cela ne date pas d'aujourd'hui ! Monshau est resté 9 ans au club avec pour résultat une Coupe de France gagnée avec l'apport de Sciarra qui devait resigné et s'est fait berné déjà à l'époque !!! De toute façon tous les entraîneurs ( Choulet, Legname etc....) qui ont dit m.... aux dirigeants ce sont tous fait viré ( avec indemnisations évidemment... ) Et lui le coach dit qu'il n'y a pas de catastrophisme???? Mais où va t'on....tout droit en Elite 2!
Répondre
(0) J'aime
