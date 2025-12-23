Recherche
Betclic ELITE

Face à l’Elan Chalon, le BCM Gravelines-Dunkerque compte sur le retour d’Edon Maxhuni

Betclic ÉLITE - Avant de défier l’Elan Chalon, le BCM Gravelines-Dunkerque enregistre le retour important d’Edon Maxhuni. Absent récemment après une commotion, le meneur finlandais est attendu comme un élément clé pour relancer un club nordiste en grande difficulté en Betclic ÉLITE.
00h00
Face à l'Elan Chalon, le BCM Gravelines-Dunkerque compte sur le retour d'Edon Maxhuni

Edon Maxhuni, ici à Dijon, est de retour en Bourgogne avec le BCM, mais cette fois à Chalon

Crédit photo : BCM Gravelines-Dunkerque

Pour le BCM Gravelines-Dunkerque, le déplacement à Chalon-sur-Saône arrive dans un contexte délicat. Englués dans le bas du classement, les Nordistes espèrent toutefois un électrochoc avec le retour d’Edon Maxhuni. Le meneur finlandais, pièce centrale du jeu gravelinois depuis le début de saison, fera son retour face à l’Elan Chalon, qui veut de son côté rebondir après le derby tendu contre la JL Bourg.

Maxhuni, le moteur offensif du BCM

Depuis le début de la saison, Edon Maxhuni (1,88 m, 27 ans) s’est imposé comme le véritable patron offensif du BCM. En Betclic ÉLITE, le meneur finlandais affiche 13,2 points, 1,7 rebond et 3,3 passes décisives de moyenne en dix matches, confirmant son importance dans l’équilibre de l’équipe.

Son absence récente, liée à une commotion, s’est rapidement fait ressentir. Sans lui, Gravelines a peiné à créer du jeu et à maintenir une pression constante sur les défenses adverses. Son retour face à Chalon représente donc un renfort majeur, à la fois sur le plan du scoring et de l’organisation.

PROFIL JOUEUR
Edon MAXHUNI
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 27 ans (21/03/1998)

Nationalités:

logo fin.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
13,2
#28
REB
1,7
#153
PD
3,3
#39

Un duo Maxhuni – Babb pour exister à Chalon

De retour sur les parquets selon le Journal de Saône-et-Loire, Maxhuni devra rapidement retrouver ses automatismes avec Chris Babb, autre leader du groupe nordiste. Le duo Maxhuni/Babb concentre une grande partie des responsabilités offensives du BCM, dans un effectif qui n’a pas été renforcé malgré plusieurs besoins.

En effet, Tajuan Agee (2,07 m, 28 ans), parti fin novembre et désormais à la JL Bourg, ainsi que Vafessa Fofana, blessé, n’ont pas été remplacés. Une rotation limitée qui renforce encore l’importance du meneur finlandais dans la production collective.

Un symbole pour un club en perte de vitesse

Le BCM Gravelines-Dunkerque traverse une période compliquée. Présent en ÉLITE depuis 1988-1989, le club nordiste n’a plus retrouvé les playoffs depuis dix ans et traverse une saison une nouvelle fois délicate.

Marqué par l’incendie du Sportica il y a bientôt deux ans et par des résultats en dents de scie, Gravelines n’est plus le cador du début des années 2010. L’équipe de Jean-Christophe Prat reste sur une défaite de 21 points au Mans (87-66).

Chalon prévenu, malgré un contexte favorable

Sur le papier, la réception du BCM semble favorable à l’Elan Chalon. Mais les Chalonnais savent que le retour d’Edon Maxhuni change la donne. La saison passée, ils s’étaient d’ailleurs inclinés à Dunkerque alors qu’ils arrivaient en confiance.

Pour Gravelines, ce déplacement est peut-être l’occasion de se raccrocher à quelque chose. Et pour Maxhuni, un premier match de retour déjà lourd de responsabilités.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

lolo59
Pour info, le match se joue à Dunkerque......
Répondre
(0) J'aime
frenchpaul1988
En effet... Raison de plus pour le BCM d'espérer un exploit avec ce retour.
Répondre
(0) J'aime
