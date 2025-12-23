Face à l’Elan Chalon, le BCM Gravelines-Dunkerque compte sur le retour d’Edon Maxhuni

Pour le BCM Gravelines-Dunkerque, le déplacement à Chalon-sur-Saône arrive dans un contexte délicat. Englués dans le bas du classement, les Nordistes espèrent toutefois un électrochoc avec le retour d’Edon Maxhuni. Le meneur finlandais, pièce centrale du jeu gravelinois depuis le début de saison, fera son retour face à l’Elan Chalon, qui veut de son côté rebondir après le derby tendu contre la JL Bourg.

Maxhuni, le moteur offensif du BCM

Depuis le début de la saison, Edon Maxhuni (1,88 m, 27 ans) s’est imposé comme le véritable patron offensif du BCM. En Betclic ÉLITE, le meneur finlandais affiche 13,2 points, 1,7 rebond et 3,3 passes décisives de moyenne en dix matches, confirmant son importance dans l’équilibre de l’équipe.

Son absence récente, liée à une commotion, s’est rapidement fait ressentir. Sans lui, Gravelines a peiné à créer du jeu et à maintenir une pression constante sur les défenses adverses. Son retour face à Chalon représente donc un renfort majeur, à la fois sur le plan du scoring et de l’organisation.

PROFIL JOUEUR Edon MAXHUNI Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 27 ans (21/03/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 13,2 #28 REB 1,7 #153 PD 3,3 #39

Un duo Maxhuni – Babb pour exister à Chalon

De retour sur les parquets selon le Journal de Saône-et-Loire, Maxhuni devra rapidement retrouver ses automatismes avec Chris Babb, autre leader du groupe nordiste. Le duo Maxhuni/Babb concentre une grande partie des responsabilités offensives du BCM, dans un effectif qui n’a pas été renforcé malgré plusieurs besoins.

En effet, Tajuan Agee (2,07 m, 28 ans), parti fin novembre et désormais à la JL Bourg, ainsi que Vafessa Fofana, blessé, n’ont pas été remplacés. Une rotation limitée qui renforce encore l’importance du meneur finlandais dans la production collective.

Un symbole pour un club en perte de vitesse

Le BCM Gravelines-Dunkerque traverse une période compliquée. Présent en ÉLITE depuis 1988-1989, le club nordiste n’a plus retrouvé les playoffs depuis dix ans et traverse une saison une nouvelle fois délicate.

Marqué par l’incendie du Sportica il y a bientôt deux ans et par des résultats en dents de scie, Gravelines n’est plus le cador du début des années 2010. L’équipe de Jean-Christophe Prat reste sur une défaite de 21 points au Mans (87-66).

Chalon prévenu, malgré un contexte favorable

Sur le papier, la réception du BCM semble favorable à l’Elan Chalon. Mais les Chalonnais savent que le retour d’Edon Maxhuni change la donne. La saison passée, ils s’étaient d’ailleurs inclinés à Dunkerque alors qu’ils arrivaient en confiance.

Pour Gravelines, ce déplacement est peut-être l’occasion de se raccrocher à quelque chose. Et pour Maxhuni, un premier match de retour déjà lourd de responsabilités.