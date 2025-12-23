Recherche
NBA

Guerschon Yabusele sur le départ des New York Knicks ?

Le Français pourrait être échangé avant la date limite des transferts. Peu utilisé depuis le début de saison, Yabusele ne répond pas aux attentes après son retour en NBA.
00h00
Guerschon Yabusele sur le départ des New York Knicks ?
Crédit photo : Kirby Lee-Imagn Images

Malgré la joie de remporter la NBA Cup et le chèque de 500 000 dollars qui l’accompagne la veille de son anniversaire, Guerschon Yabusele traverse une période difficile à New York. Le Français de 30 ans, qui était pourtant considéré comme la « plus grosse signature » des Knicks lors de la free agency, peine à trouver sa place dans la rotation de l’équipe.

Un temps de jeu insuffisant qui frustre le joueur français

Avec seulement 9,6 minutes par match en moyenne, Yabusele n’arrive pas à reproduire les performances qui avaient marqué sa saison 2024-2025 à Philadelphie. Ses statistiques ont chuté drastiquement : 3 points de moyenne contre 11 points chez les 76ers, avec un pourcentage aux tirs qui est tombé à 39,4%.

Cette situation frustre visiblement le joueur français, qui ne cache pas son mécontentement face à ce manque de temps de jeu. Arrivé en NBA après une excellente prestation aux Jeux Olympiques d’été 2024, Yabusele était censé apporter de la profondeur au banc des Knicks, mais l’alchimie n’a pas pris.

Un échange probable avant le 5 février 2026

Selon The Athletic, les New York Knicks seraient prêts à se séparer de Guerschon Yabusele avant la date limite des transferts fixée au 5 février 2026. L’organisation new-yorkaise cherche à se renforcer au poste de meneur ou de pivot, secteurs identifiés comme prioritaires.

Cependant, la situation contractuelle de Yabusele complique les négociations. Avec un contrat de deux ans pour 11,3 millions de dollars (5,5 millions cette saison et 5,7 la prochaine) et une « player option » pour la deuxième année, sa valeur marchande reste limitée. Selon plusieurs dirigeants de la ligue cités par The Athletic, « les Knicks devraient ajouter quelque chose à Yabusele pour avoir une chance de le transférer avant la date limite ».

La masse salariale des Knicks, qui s’élève à 210,1 millions de dollars et se trouve à seulement 148 358 dollars du second seuil de la luxury tax, pousse la direction à optimiser chaque poste. Leon Rose et Gersson Rosas espèrent transformer cette situation en opportunité d’acquérir un joueur capable d’apporter une contribution plus significative à l’équipe.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
