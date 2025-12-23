E.J. Dambreville de retour avec Nantes avant un déplacement relevé à Denain

Blessé le 12 décembre contre Poitiers, E.J. Dambreville (1,91 m, 26 ans) va retrouver les parquets avec l’Hermine de Nantes. Une bonne nouvelle pour le collectif de Rémy Valin, en pleine montée en puissance avant une semaine à deux matches en ELITE 2.

Un retour attendu après la blessure du 12 décembre

Touché aux adducteurs lors de la rencontre face à Poitiers le 12 décembre, E.J. Dambreville avait dû s’éloigner des terrains ces derniers jours. Selon Ouest-France, l’arrière américain est désormais remis et devrait faire son retour ce mardi pour renforcer l’effectif nantais.

Dans un championnat ELITE 2 très dense, ce retour arrive à point nommé pour un joueur capable d’apporter de l’impact athlétique et de la percussion offensive. Cette saison, E.J. Dambreville tourne à 6,6 points, 3,4 rebonds et 1,1 passe décisive en 12 matches d’ELITE 2, avec également deux apparitions en Coupe de France.

PROFIL JOUEUR E.J. DAMBREVILLE Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 191 cm Âge: 26 ans (08/03/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 11,5 #166 REB 3 #299 PD 1,5 #328

Un déplacement compliqué à Denain

Le retour de l’arrière intervient pour un déplacement délicat chez Denain, l’une des équipes en forme du moment. Le coach nantais Rémy Valin en est conscient, comme il l’a expliqué à Ouest-France : « On va jouer une très grosse équipe chez elle, qui allie expérience et jeunesse avec des joueurs qui ont gagné ailleurs. Si on veut gagner là-bas, on va devoir effectuer notre meilleur match de toute la saison. »

Denain reste en effet sur deux performances solides, avec notamment une large victoire contre Orléans (97-72) puis un succès à Vichy (91-97), où il est toujours difficile de s’imposer.

Nantes veut confirmer sa dynamique

En confiance, les partenaires d’Hugo Mienandi abordent une semaine importante avant la trêve, avec ce déplacement dans le Nord puis la réception d’Évreux samedi à la Trocardière avant la trêve. Le retour d’E.J. Dambreville doit permettre à l’Hermine d’élargir encore ses options dans un collectif à l’efficacité grandissante.