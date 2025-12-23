Recherche
ELITE 2

E.J. Dambreville de retour avec Nantes avant un déplacement relevé à Denain

ELITE 2 - E.J. Dambreville est normalement de retour ce mardi avec Nantes, selon Ouest-France, après avoir manqué la dernière rencontre en raison d’une blessure aux adducteurs.
|
00h00
E.J. Dambreville de retour avec Nantes avant un déplacement relevé à Denain

E.J. Dambreville va retrouver la compétition avec Nantes

Crédit photo : SCABB / Laurent Peigue

Blessé le 12 décembre contre Poitiers, E.J. Dambreville (1,91 m, 26 ans) va retrouver les parquets avec l’Hermine de Nantes. Une bonne nouvelle pour le collectif de Rémy Valin, en pleine montée en puissance avant une semaine à deux matches en ELITE 2.

Un retour attendu après la blessure du 12 décembre

Touché aux adducteurs lors de la rencontre face à Poitiers le 12 décembre, E.J. Dambreville avait dû s’éloigner des terrains ces derniers jours. Selon Ouest-France, l’arrière américain est désormais remis et devrait faire son retour ce mardi pour renforcer l’effectif nantais.

Dans un championnat ELITE 2 très dense, ce retour arrive à point nommé pour un joueur capable d’apporter de l’impact athlétique et de la percussion offensive. Cette saison, E.J. Dambreville tourne à 6,6 points, 3,4 rebonds et 1,1 passe décisive en 12 matches d’ELITE 2, avec également deux apparitions en Coupe de France.

PROFIL JOUEUR
E.J. DAMBREVILLE
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 191 cm
Âge: 26 ans (08/03/1999)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
11,5
#166
REB
3
#299
PD
1,5
#328

Un déplacement compliqué à Denain

Le retour de l’arrière intervient pour un déplacement délicat chez Denain, l’une des équipes en forme du moment. Le coach nantais Rémy Valin en est conscient, comme il l’a expliqué à Ouest-France : « On va jouer une très grosse équipe chez elle, qui allie expérience et jeunesse avec des joueurs qui ont gagné ailleurs. Si on veut gagner là-bas, on va devoir effectuer notre meilleur match de toute la saison. »

Denain reste en effet sur deux performances solides, avec notamment une large victoire contre Orléans (97-72) puis un succès à Vichy (91-97), où il est toujours difficile de s’imposer.

Nantes veut confirmer sa dynamique

En confiance, les partenaires d’Hugo Mienandi abordent une semaine importante avant la trêve, avec ce déplacement dans le Nord puis la réception d’Évreux samedi à la Trocardière avant la trêve. Le retour d’E.J. Dambreville doit permettre à l’Hermine d’élargir encore ses options dans un collectif à l’efficacité grandissante.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
