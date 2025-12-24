Une célébration pour les 400 matchs à l’ASVEL d’Edwin Jackson, 3e joueur le plus capé du club

Il est de retour à la compétition depuis peu. Guéri de sa blessure au talon qui l’a éloigné des parquets pendant deux mois, Edwin Jackson (1,90 m, 36 ans) a eu le temps de jouer trois matchs. Et c’est lors de son dernier, théâtre d’une belle victoire contre l’Anadolu Efes à domicile (103-99, avec 7 points de Jackson), qu’il a dépassé une barre symbolique.

Multiples allers-retours

L’arrière de 36 ans a disputé son 400e matchs sous le maillot de l’ASVEL. La plupart ayant eu lieu lors de son plus long passage entre 2010 et 2015 forcément, même si ses piges en 2007/08 et en 2019/20 et surtout son troisième passage de 2023 à 2025 y ont aussi contribué. Le lien entre le club et le joueur continue de se renforcer avec le temps. De jeune espoir à leader confirmé, puis vétéran respecté, il a traversé les différentes phases de l’évolution de l’ASVEL, de l’Astroballe à la LDLC Arena, des campagnes nationales aux joutes européennes.

Si bien que le club villeurbannais lui avait réservé une petite cérémonie avant le match ce mardi 23 décembre. Au milieu du parquet de la LDLC Arena, un cadre lui a été remis des mains de Tony Parker, président de l’ASVEL, sous les applaudissements du public. Celui-ci représente avec des photos ses quatre passages sous le maillot villeurbannais, d’abord en vert puis en noir et blanc. Avec bien sûr le nombre 400 écrit en gros.

Match numéro 400 👏 Edwin Jackson atteint la barre symbolique des 400 matchs disputés sous les couleurs villeurbannaises, le troisième joueur le plus capé de l’histoire du club tout simplement. And still counting… pic.twitter.com/28d2O1XJAF — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) December 23, 2025

Une longévité récompensée

Il faut dire que Jackson est devenu cette saison le troisième joueur le plus capé de l’histoire du club, derrière David Lighty et Charles Kahudi, et dépassant l’illustre Laurent Pluvy. Ce qui renforce son statut à part dans le cœur des supporters villeurbannais, qui le respectent pour sa fidélité, son professionnalisme et son engagement, caractérisé par ses multiples allers-retours au club.

Et lui leur rend sur le terrain. Même si l’échantillon est court au vu de sa blessure, Jackson compile plus de 13 points de moyenne cette saison en Betclic ÉLITE, et 7 en EuroLeague. L’ex-international français est en train de doubler ses statistiques de la saison dernière dans les deux compétitions. On l’a notamment vu marquer 16 points chez le Real Madrid, ou 17 contre Le Mans SB. Preuve que ses instincts de scoreur et son talent sont toujours là, même à 36 ans. Son rôle est aussi augmenté au vu des blessures qui pullulent sur les lignes arrières villeurbannaises sur ce début de saison. Cette belle histoire n’est donc pas prête de se terminer.