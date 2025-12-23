Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

L’ASVEL s’offre l’Anadolu Efes après une double prolongation épique !

EuroLeague - Au terme d'une rude bataille, l'ASVEL s'est imposée après deux prolongations face à l'Anadolu Efes (103-99). Un succès retentissant pour le club villeurbannais, avec un Bastien Vautier qui explose tous ses records (28 points)
|
00h00
Résumé
Écouter
L’ASVEL s’offre l’Anadolu Efes après une double prolongation épique !

Bastien Vautier, héros du soir

Crédit photo : Infinity Nine Media

Depuis le début de la saison, l’ASVEL enchaîne les matchs à un rythme effréné. Si l’objectif du club villeurbannais est de rester compétitif avant de basculer en 2026, cette rencontre face à l’Anadolu Efes s’inscrit comme un nouveau test dans une séquence intense. Ce mardi 23 décembre, les Rhodaniens ont fait preuve d’une force de caractère incroyable pour l’emporter après deux prolongations et 50 minutes d’un combat acharné contre le club turc (103-99).

– Journée 18

Un succès de prestige pour l’ASVEL après deux prolongations

Qui aurait misé une pièce sur la victoire de l’ASVEL face à Istanbul ce mardi soir à la LDLC Arena ? Peu de monde. Surtout au vu du contexte. Déjà émoussée par la répétition des matchs, la formation rhodanienne n’était pas au meilleur de sa forme au moment d’accueillir son homologue turque. Pourtant, il aura fallu attendre 45 minutes et une double-prolongation de très haute intensité pour voir les Villeurbannais s’imposer dans leur antre, au terme d’un rude combat.

D’entrée de jeu, les deux formations se sont rendues coup pour coup. Les protégés de Pierric Poupet ont pu notamment s’appuyer sur l’efficacité de leur paire d’arrières Glynn Watson Jr (18 points et 2 passes décisives) – Thomas Heurtel (17 points, 6 rebonds et 8 passes décisives) pour rester au contact d’une équipe stambouliote très accrocheuse. Au coude à coude à la mi-temps (41-41, 20′), les deux équipes ne se sont pas lâchées d’une semelle dans cette rencontre. A tel point qu’il aura fallu attendre la fin des prolongations pour voir l’ASVEL venir à bout de son adversaire du soir.

Thomas HEURTEL
Thomas HEURTEL
17
PTS
6
REB
8
PDE
Logo EuroLeague
ASV
103 99
EFE

Sérieux et appliqués des deux côtés du parquet, les coéquipiers d’un énorme Bastien Vautier (28 points et 4 rebonds) ont terminé fort cette rencontre. L’ancien pivot choletais, en difficulté pour ses débuts en EuroLeague, réalise – de loin – sa meilleure prestation sous les couleurs de l’ASVEL, même en comptant le championnat.

Pourtant épuisés par le rythme infernal imposé par la formation turque, les hommes de Pierric Poupet ont joué crânement leurs chances forçant même l’Anadolu Efes Istanbul à jouer une double prolongation. Dix minutes supplémentaires épiques pour Villeurbannais qui ont fini par l’emporter au bout du suspense et au bout de l’effort.

Bastien VAUTIER
Bastien VAUTIER
28
PTS
4
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
ASV
103 99
EFE

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
ASVEL
ASVEL
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00L’ASVEL s’offre l’Anadolu Efes après une double prolongation épique !
EuroLeague
00h00La fête est de retour à Paris : superbe victoire collective contre l’Étoile Rouge !
Bastien Pinault
ELITE 2
00h00Avec un Bastien Pinault de gala, l’Élan Béarnais domine Antibes après prolongations
La Boulangère Wonderligue
00h00Valéry Demory va prendre sa retraite de coach : « Il y a une lassitude, et c’est un métier où l’on ne peut pas se permettre de ne pas être à 100% »
Betclic ELITE
00h00Toujours invaincu à l’extéreur, Monaco s’impose sans trembler à Cholet
ELITE 2
00h00Première absence de la saison pour Timothé Vergiat avec Blois
Betclic ELITE
00h00Gravelines sort de la zone rouge face à Chalon ; Nanterre confirme avant le derby francilien, Le Mans enfonce Limoges, Dijon et Bourg maîtrisent leur sujet
NBA
00h00Victor Wembanyama ménagé dans le choc face au champion en titre Oklahoma City ?
G League
00h00Olivier Sarr perd son invincibilité en G-League au pire moment : en finale du tournoi d’hiver…
EuroLeague
00h00Frank Ntilikina considéré comme « l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur défenseur d’EuroLeague » par un top scoreur de la compétition
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama ménagé dans le choc face au champion en titre Oklahoma City ?
NBA
00h00Chris Finch écope d’une amende de 35 000$ après son expulsion spectaculaire
NBA
00h00Guerschon Yabusele sur le départ des New York Knicks ?
NBA
00h00Tensions explosives entre Draymond Green et Steve Kerr : comment les Warriors transforment la crise en succès
Moussa Diabaté s'est démené pour maintenir Charlotte à flot à Cleveland
NBA
00h00Moussa Diabaté a tout donné face à Cleveland : 14 rebonds et une activité folle malgré la défaite
Sidy Cissoko a marqué 16 points mais Portland a perdu contre Détroit
NBA
00h00NBA – Sidy Cissoko à son avantage malgré la défaite de Portland face à Detroit
NBA
00h00Mohamed Diawara est désormais devant Guerschon Yabusele dans la rotation des Knicks
Rudy Gobert a passé le cap des 10 000 rebonds !
NBA
00h00Gobert entre dans l’histoire, Raynaud confirme, Traoré s’affirme
Victor Wembanyama avec les Metropolitans 92 en 2022-2023
Betclic ELITE
00h00Le maire de Boulogne-Billancourt visé par une enquête sur le transfert de Wembanyama aux Metropolitans 92
Victor Wembanyama a dominé la raquette des Wizards ce dimanche
NBA
00h00Victor Wembanyama domine encore Washington : 14 points et 12 rebonds en 22 minutes
1 / 0