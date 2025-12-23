L’ASVEL s’offre l’Anadolu Efes après une double prolongation épique !

Depuis le début de la saison, l’ASVEL enchaîne les matchs à un rythme effréné. Si l’objectif du club villeurbannais est de rester compétitif avant de basculer en 2026, cette rencontre face à l’Anadolu Efes s’inscrit comme un nouveau test dans une séquence intense. Ce mardi 23 décembre, les Rhodaniens ont fait preuve d’une force de caractère incroyable pour l’emporter après deux prolongations et 50 minutes d’un combat acharné contre le club turc (103-99).

Un succès de prestige pour l’ASVEL après deux prolongations

Qui aurait misé une pièce sur la victoire de l’ASVEL face à Istanbul ce mardi soir à la LDLC Arena ? Peu de monde. Surtout au vu du contexte. Déjà émoussée par la répétition des matchs, la formation rhodanienne n’était pas au meilleur de sa forme au moment d’accueillir son homologue turque. Pourtant, il aura fallu attendre 45 minutes et une double-prolongation de très haute intensité pour voir les Villeurbannais s’imposer dans leur antre, au terme d’un rude combat.

D’entrée de jeu, les deux formations se sont rendues coup pour coup. Les protégés de Pierric Poupet ont pu notamment s’appuyer sur l’efficacité de leur paire d’arrières Glynn Watson Jr (18 points et 2 passes décisives) – Thomas Heurtel (17 points, 6 rebonds et 8 passes décisives) pour rester au contact d’une équipe stambouliote très accrocheuse. Au coude à coude à la mi-temps (41-41, 20′), les deux équipes ne se sont pas lâchées d’une semelle dans cette rencontre. A tel point qu’il aura fallu attendre la fin des prolongations pour voir l’ASVEL venir à bout de son adversaire du soir.

Sérieux et appliqués des deux côtés du parquet, les coéquipiers d’un énorme Bastien Vautier (28 points et 4 rebonds) ont terminé fort cette rencontre. L’ancien pivot choletais, en difficulté pour ses débuts en EuroLeague, réalise – de loin – sa meilleure prestation sous les couleurs de l’ASVEL, même en comptant le championnat.

Pourtant épuisés par le rythme infernal imposé par la formation turque, les hommes de Pierric Poupet ont joué crânement leurs chances forçant même l’Anadolu Efes Istanbul à jouer une double prolongation. Dix minutes supplémentaires épiques pour Villeurbannais qui ont fini par l’emporter au bout du suspense et au bout de l’effort.