NM1

Tours arrache la victoire au buzzer contre Fougères, le SCABB déroule face à Metz

NM1 - Tours a signé un succès aussi court que capital face à Fougères (90-88) en Nationale 1, grâce à une claquette décisive d’Ousmane Kaba au buzzer, tandis que le SCABB n’a laissé aucune chance à Metz à domicile.
|
00h00
Résumé
Écouter
Tours arrache la victoire au buzzer contre Fougères, le SCABB déroule face à Metz

Ousmane Kaba a réussi une claquette sur le buzzer lors de Tours – Fougères

Crédit photo : Tours Métropole Basket

Tours – Fougères, SCABB Lab – Metz : la soirée de Nationale 1 de ce samedi 8 février a offert deux scénarios bien différents. D’un côté, un thriller haletant à Monconseil, de l’autre une démonstration collective sans appel.

Tours s’en sort au buzzer face à un Fougères accrocheur

Dans une salle Monconseil encore imprenable cette saison à l’exception de Lorient, le TMB a tremblé jusqu’à la dernière seconde. Face à une équipe de Fougères toujours en course pour la poule haute, les Tourangeaux ont dû attendre une claquette salvatrice d’Ousmane Kaba sur le tir lointain manqué de Baptiste Tackamoud, à une seconde du terme, pour s’imposer 90-88.

 

Un succès qui s’est dessiné au terme d’un mano a mano constant, comme en témoignent les scores des quart-temps (22-21, 20-22, 21-20, 27-25). Jamais l’écart n’a réellement dépassé les limites du raisonnable, malgré quelques mini-breaks de part et d’autre.

« Sur le dernier tir, je me suis dit d’aller au rebond, on ne sait jamais. Le naturel est venu au bon moment, j’arrive à contrôler le ballon et à le déposer dans le cercle », expliquait simplement Ousmane Kaba (1,94 m, 24 ans) après la rencontre, dans des propos rapportés par Ouest-France.

LIRE AUSSI

Côté breton, la frustration est logique. « On a une évaluation collective supérieure à eux (107 contre 106). Cela se joue sur plein de détails, à l’image du dernier rebond », regrettait Mathieu Lemercier, le coach fougerais, toujours selon Ouest-France. Malgré 28 passes décisives pour seulement 13 ballons perdus, Fougères a payé son déficit physique et son manque d’impact au rebond.

Ce revers n’efface toutefois pas les progrès affichés par les Blues Brothers, qui auront encore deux matches pour aller chercher leur place en poule haute… et peut-être valider rapidement leur maintien. De son côté, Tours reste dans le groupe des dauphins de Levallois (19 victoires et 5 défaites) avec 16 victoires et 8 défaites, en compagnie de Tarbes-Lourdes et Toulouse.

– Journée 24

Le SCABB assomme Metz dès le premier quart-temps

À l’inverse du suspense tourangeau, le match entre le SCABB Lab et Metz a tourné court très rapidement. Portés par Andre Norris (2,02 m, 31 ans) et Narcisse Kuyo, les Ligériens ont frappé fort d’entrée avec un premier quart-temps expéditif (28-8), mettant les Messins dans les cordes dès les premières minutes.

Malgré un léger mieux côté messin au deuxième quart-temps, le SCABB a conservé une avance confortable à la pause (47-32) avant de remettre un coup d’accélérateur décisif au retour des vestiaires. À la 25e minute, l’écart avait déjà gonflé à +25, puis jusqu’à +31 à cinq minutes de la fin.

La fin de match, plus relâchée côté local, n’a pas remis en cause le succès ligérien (80-66), tant la domination collective avait été nette sur l’ensemble de la rencontre. Norris (16 points) et Kuyo (15 points) ont incarné cette maîtrise offensive, dans une prestation globalement aboutie.

– Journée 24
NM1 – Journée 24
Phase 1 – Poule A
06/02/2026
PFB Pôle France
83 77
POI Poissy
VDS Val de Seine Basket
74 69
ANG Angers
SAB Sables Vendée Basket
84 74
LEV Levallois
TAR Tarbes-Lourdes
107 70
REN Rennes
CHA Chartres
60 62
VIT Vitré
TOU Toulouse
92 90
LOR Lorient
07/02/2026
TOU Tours
90 88
FOU Pays de Fougères
Phase 1 – Poule B
06/02/2026
MUL Mulhouse Mustangs
84 70
FOS Fos Provence
BOU Boulogne-sur-Mer
70 58
LYO LyonSO
ORC Orchies
109 82
SVB Saint-Vallier
CHA Charleville-Méz.
95 78
BER Berck Rang du Fliers
LOO Loon Plage
93 101
STB Le Havre
SAL Pays Salonais Basket 13
63 86
BES Besançon
07/02/2026
SCA SCABB Lab
80 66
MET Metz
