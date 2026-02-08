Les Golden State Warriors signent leur facteur X fétiche pour le reste de la saison

Les Golden State Warriors ont officialisé la signature de Pat Spencer pour un contrat standard couvrant le reste de la saison 2025-2026. Cette promotion intervient après que le meneur ait atteint la limite de 50 matchs autorisés pour les joueurs sous contrat two-way, suite à la victoire des Warriors contre les Phoenix Suns jeudi soir.

Une progression constante récompensée par Steve Kerr

Spencer s’est imposé comme une option fiable au poste de meneur remplaçant dans le système de Steve Kerr. Cette saison, l’Américain affiche des moyennes de 5,8 points, 2,2 rebonds et 2,9 passes décisives en 14,4 minutes par match. Il a notamment débuté cinq rencontres et participé à 36 matchs au total.

Sa performance de jeudi contre Phoenix illustre parfaitement sa montée en puissance : titularisé pendant 32 minutes, Spencer a inscrit 20 points dans cette victoire cruciale. Cette prestation a marqué son 50ème match sur la liste active cette saison, déclenchant automatiquement la nécessité de lui proposer un contrat standard.

Deuxième promotion consécutive pour Spencer

Cette signature marque la deuxième année consécutive où Spencer voit son contrat two-way converti en place garantie dans l’effectif. La saison passée, les Warriors l’avaient déjà promu avant les playoffs, et Spencer avait contribué en inscrivant 36 points en 63 minutes de temps de jeu en phase finale.

Malgré ces performances, Spencer n’avait pas suscité suffisamment d’intérêt à travers la ligue pour décrocher une place garantie l’été dernier. Il était donc revenu chez les Warriors avec un nouveau contrat two-way la veille du début du camp d’entraînement.

Spencer occupe désormais la 14ème place de l’effectif, libérée par l’échange qui a vu partir Jonathan Kuminga, Buddy Hield et Trayce Jackson-Davis contre l’arrivée de Kristaps Porzingis. La 15ème et dernière place reste disponible, potentiellement pour un joueur du marché des rachats de contrat. Selon ESPN, le vétéran Lonzo Ball figure parmi les candidats étudiés par les Warriors pour compléter leur roster.