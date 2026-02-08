Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
La Boulangère Wonderligue

Romane Bernies de retour avec Lattes-Montpellier : « J’ai rongé mon frein pendant quatre semaines »

La Boulangère Wonderligue - Romane Bernies fait son retour à la compétition avec Lattes-Montpellier après un mois d’absence lié à une fracture d’une côte. La capitaine du BLMA est attendue dimanche face à Basket Landes, leader de La Boulangère Wonderligue.
|
00h00
Résumé
Écouter
Romane Bernies de retour avec Lattes-Montpellier : « J’ai rongé mon frein pendant quatre semaines »

Romane Bernies est de retour à la compétition avec Lattes-Montpellier

Crédit photo : Sébastien Grasset

Romane Berniès (1,70 m, 32 ans) va retrouver les parquets ce dimanche 8 février avec Lattes-Montpellier, à l’occasion de la réception de Basket Landes pour la 17e journée de La Boulangère Wonderligue. Absente depuis début janvier en raison d’une côte fracturée, la meneuse internationale française a évoqué son retour et ce mois particulier dans un entretien accordé à Midi Libre.

Un retour attendu après un mois à l’arrêt

Touchée lors de la défaite face à Villeneuve-d’Ascq début janvier, Romane Bernies avait dû quitter le parquet prématurément avant de voir le diagnostic tomber : fracture d’une côte et plusieurs semaines d’indisponibilité. Un coup dur pour le BLMA, tant la capitaine héraultaise réalisait jusque-là une saison de référence.

Après quatre semaines loin des terrains, l’impatience est bien là. « Ça me fait très plaisir. Je suis très contente et impatiente. J’ai rongé mon frein pendant quatre semaines donc ça me fait plaisir de pouvoir mettre un pied sur le terrain », confie-t-elle. Peu habituée aux blessures au cours de sa carrière, la meneuse de 32 ans a tenté de voir le positif : « Je pense que mon corps avait besoin d’un peu de repos. Il valait mieux que ce soit maintenant, que plus tard, pendant les playoffs. »

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Romane Bernies.jpg
Romane BERNIÈS
Poste(s): Meneur
Taille: 170 cm
Âge: 32 ans (27/06/1993)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue
PTS
11,6
#25
REB
2,2
#92
PD
6,9
#2

Une reprise progressive et encore sous surveillance

Les premiers jours après la blessure ont été contraints par le repos total. « Les premiers jours, pas grand-chose, parce qu’il ne fallait pas que je fasse quoi que ce soit », explique-t-elle. Rapidement, Bernies est toutefois revenue à la salle pour rester au contact du groupe.

La reprise n’a pas été immédiate. « J’ai eu des douleurs quand j’ai repris le basket individuel et que j’ai commencé à mettre un petit peu de contact », ce qui a retardé son retour de quelques jours. Aujourd’hui, la joueuse reste prudente : « Si je me prends un mauvais coup, ça fera mal parce que ce n’est pas encore totalement reconsolidé. Je ne suis pas encore à 100 % de mes capacités. »

Un rôle actif sur le banc pendant l’absence

Même blessée, Romane Bernies n’a jamais quitté le banc du BLMA. Un choix assumé, loin de toute posture. « Si je l’ai fait, je ne l’ai pas fait pour les caméras. Les gens qui me connaissent savent que je vis basket et que je vis pour le groupe », souligne-t-elle.

Son rôle a notamment été celui de relais entre le staff et les joueuses. « J’étais traductrice. C’est une chose que je faisais déjà quand j’étais joueuse, mais là encore plus », explique-t-elle, évoquant aussi l’importance du regard extérieur que permet la position sur le banc.

LIRE AUSSI

Pas de vocation de coach après la carrière

Ce mois passé en survêtement a également nourri une réflexion sur l’après-carrière. Mais la réponse est claire. « J’ai réfléchi si je voulais être coach ou pas. La réponse est non parce que je ne veux pas repartir. Je ne veux pas avoir le même train de vie encore après », tranche Bernies, qui aspire à davantage de temps pour sa famille et ses proches une fois sa carrière terminée.

Pour l’heure, l’actualité est bien sportive. Face à Basket Landes, Romane Bernies va retrouver le parquet dans un choc de haut de tableau, avec l’objectif de monter en puissance à l’approche des échéances majeures de la fin de saison.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Livenews
Betclic ELITE
00h00Nanterre dompte l’ASVEL à l’Astroballe et poursuit sa folle série en haut de tableau
Betclic ELITE
00h00Gerald Ayayi et Cholet font chavirer Limoges à Beaublanc
La Boulangère Wonderligue
00h00Angers renverse l’ESBVA et crée la sensation au Palacium
La Boulangère Wonderligue
00h00L’impressionnante série d’invincibilité de Basket Landes se poursuit contre le BLMA
Betclic ELITE
00h00À Gravelines-Dunkerque, un triomphe dans le derby au goût de « double victoire »
Médias
00h005 bonnes raisons de s’abonner à BeBasket en 2026
Aaron Towo-Nansi continue d'évoluer avec Cholet Basket
Betclic ELITE
00h00Aaron Towo-Nansi se projette sans brûler les étapes : « Il faut filtrer ce que les gens disent »
Meilleur marqueur de l'histoire de l'EuroLeague, Mike James s'exprime sur la future NBA Europe
NBA Europe
00h00Mike James sceptique sur la NBA Europe après son expérience à Londres : « Je ne vois pas ça arriver en 2027 »
Basket fauteuil
00h00Après avoir goûté à la Champions Cup, le Hyères Handibasket retrouvera l’EuroCup 1
Hugo Benitez vit sa première saison à l'étranger, du côté de Manresa
À l’étranger
00h00A mi-saison, que donnent la soixantaine de Français évoluant dans les premières divisions étrangères ?
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabaté a haussé le ton avec Onyeka Okongwu
NBA
00h00Double-double pour Moussa Diabaté, Zaccharie Risacher en verve, Guerschon Yabusele titulaire
Victor Wembanyama félicite son coéquipier Stephon Castle après sa performance historique
NBA
00h00Wembanyama aide Stephon Castle à établir un record NBA historique lors de la victoire des Spurs contre Dallas
Pat Spencer s'engage dans la durée avec les Golden State Warriors
NBA
00h00Les Golden State Warriors signent leur facteur X fétiche pour le reste de la saison
Anthony Davis ne rejouera pas cette saison
NBA
00h00Anthony Davis forfait pour le reste de la saison 2025-2026 avec Washington
Nikola Jokic entre un peu plus dans l'histoire de la NBA
NBA
00h00Nikola Jokic entre dans l’histoire NBA avec son 182e triple-double contre Chicago
Maxime Raynaud a été efficace contre les Clippers mais les Kings ont perdu de peu
NBA
00h00Rupert impactant, Cissoko utile, Diawara titulaire, Batum et Raynaud face à face
NBA
00h00Les Timberwolves rechutent à domicile, Rudy Gobert solide malgré la défaite
NBA
00h00Nicolas Batum vient de subir « le transfert le plus dur de ses 18 ans de carrière »
NBA
00h00La « libération » pour « un garçon animé par l’envie de jouer » : le transfert de Guerschon Yabusele aux Chicago Bulls raconté par son agent Olivier Mazet
NBA
00h00De MVP du Final Four d’EuroLeague 2025 à sans contrat NBA : l’incroyable chute de Nigel Hayes-Davis
1 / 0