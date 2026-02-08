Romane Bernies de retour avec Lattes-Montpellier : « J’ai rongé mon frein pendant quatre semaines »

Romane Berniès (1,70 m, 32 ans) va retrouver les parquets ce dimanche 8 février avec Lattes-Montpellier, à l’occasion de la réception de Basket Landes pour la 17e journée de La Boulangère Wonderligue. Absente depuis début janvier en raison d’une côte fracturée, la meneuse internationale française a évoqué son retour et ce mois particulier dans un entretien accordé à Midi Libre.

Un retour attendu après un mois à l’arrêt

Touchée lors de la défaite face à Villeneuve-d’Ascq début janvier, Romane Bernies avait dû quitter le parquet prématurément avant de voir le diagnostic tomber : fracture d’une côte et plusieurs semaines d’indisponibilité. Un coup dur pour le BLMA, tant la capitaine héraultaise réalisait jusque-là une saison de référence.

Après quatre semaines loin des terrains, l’impatience est bien là. « Ça me fait très plaisir. Je suis très contente et impatiente. J’ai rongé mon frein pendant quatre semaines donc ça me fait plaisir de pouvoir mettre un pied sur le terrain », confie-t-elle. Peu habituée aux blessures au cours de sa carrière, la meneuse de 32 ans a tenté de voir le positif : « Je pense que mon corps avait besoin d’un peu de repos. Il valait mieux que ce soit maintenant, que plus tard, pendant les playoffs. »

PROFIL JOUEUR Romane BERNIÈS Poste(s): Meneur Taille: 170 cm Âge: 32 ans (27/06/1993) Nationalités: Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue PTS 11,6 #25 REB 2,2 #92 PD 6,9 #2

Une reprise progressive et encore sous surveillance

Les premiers jours après la blessure ont été contraints par le repos total. « Les premiers jours, pas grand-chose, parce qu’il ne fallait pas que je fasse quoi que ce soit », explique-t-elle. Rapidement, Bernies est toutefois revenue à la salle pour rester au contact du groupe.

La reprise n’a pas été immédiate. « J’ai eu des douleurs quand j’ai repris le basket individuel et que j’ai commencé à mettre un petit peu de contact », ce qui a retardé son retour de quelques jours. Aujourd’hui, la joueuse reste prudente : « Si je me prends un mauvais coup, ça fera mal parce que ce n’est pas encore totalement reconsolidé. Je ne suis pas encore à 100 % de mes capacités. »

Un rôle actif sur le banc pendant l’absence

Même blessée, Romane Bernies n’a jamais quitté le banc du BLMA. Un choix assumé, loin de toute posture. « Si je l’ai fait, je ne l’ai pas fait pour les caméras. Les gens qui me connaissent savent que je vis basket et que je vis pour le groupe », souligne-t-elle.

Son rôle a notamment été celui de relais entre le staff et les joueuses. « J’étais traductrice. C’est une chose que je faisais déjà quand j’étais joueuse, mais là encore plus », explique-t-elle, évoquant aussi l’importance du regard extérieur que permet la position sur le banc.

Pas de vocation de coach après la carrière

Ce mois passé en survêtement a également nourri une réflexion sur l’après-carrière. Mais la réponse est claire. « J’ai réfléchi si je voulais être coach ou pas. La réponse est non parce que je ne veux pas repartir. Je ne veux pas avoir le même train de vie encore après », tranche Bernies, qui aspire à davantage de temps pour sa famille et ses proches une fois sa carrière terminée.

Pour l’heure, l’actualité est bien sportive. Face à Basket Landes, Romane Bernies va retrouver le parquet dans un choc de haut de tableau, avec l’objectif de monter en puissance à l’approche des échéances majeures de la fin de saison.