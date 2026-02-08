Recherche
Betclic ELITE

« Voir le CSP perdre, c’est dans mon ADN » : Gerald Ayayi sans langue de bois avant d’affronter Limoges

Betclic ÉLITE - Avant le déplacement de Cholet Basket à Beaublanc, Gerald Ayayi n’a pas mâché ses mots sur le Limoges CSP dans les colonnes du Courrier de l’Ouest, ravivant une rivalité toujours brûlante entre Palois et Limougeauds.
|
00h00
« Voir le CSP perdre, c’est dans mon ADN » : Gerald Ayayi sans langue de bois avant d’affronter Limoges

Gerald Ayayi retrouve son meilleur ennemi, le Limoges CSP, ce dimanche après-midi

Crédit photo : Lilian Bordron

Gerald Ayayi (1,91 m, 24 ans) sera particulièrement scruté ce dimanche à Beaublanc. L’arrière de Cholet Basket, qui a lancé son parcours à haut-niveau à l’Élan béarnais, sait mieux que quiconque ce que représente un déplacement chez le Limoges CSP. Et dans un entretien accordé au Courrier de l’Ouest, l’international français a clairement assumé son rapport très particulier au club limousin, entre rivalité assumée et goût du défi.

Une rivalité qui ne s’efface pas avec le temps

Pour Gerald Ayayi, débarquer à Beaublanc ne sera jamais un match comme les autres. Celui qui a grandi basket dans le Béarn revendique un héritage clair face au CSP.

« Quand j’affronte Limoges, c’est toujours avec cet esprit palois, un peu revanchard, qui a envie de voir Limoges perdre », glisse-t-il dans les colonnes du Courrier de l’Ouest. Une rivalité ancrée, qu’il assume pleinement et qu’il estime indélébile : « Ça va rester dans mon ADN. »

Beaublanc, une ambiance qui marque les joueurs

L’arrière de Cholet sait aussi ce qui attend son équipe sur le parquet limousin. Entre la ferveur du public et la pression constante, Beaublanc est une salle à part. Ayayi en a gardé des souvenirs marquants de ses précédents passages.

« Des ambiances chaudes comme à Limoges, c’est motivant », explique-t-il, voyant dans cette hostilité un carburant supplémentaire plutôt qu’un frein.

Un volcan à faire taire

Si le ton est clairement piquant, Gerald Ayayi n’en oublie pas de reconnaître la singularité de l’antre du CSP. « Beaublanc, c’est la meilleure ambiance de France », concède-t-il, avant de résumer l’état d’esprit choletais à l’approche de ce déplacement périlleux : « On a un volcan à éteindre. »

À l’aller, l’arrière de Cholet Basket avait d’ailleurs livré l’une de ses meilleures prestations de la saison face au Limoges CSP. De quoi nourrir encore un peu plus l’électricité annoncée pour ce nouveau duel à Beaublanc.

Cholet
Cholet
Limoges
Limoges
Commentaires

jeronimo
beaucoup de talent par contre pas beaucoup de cerveau
Répondre
(3) J'aime
macvsogskull
Pourquoi ? Parce qu'il supporte une équipe plutôt qu'une autre ? C'est son droit...
Répondre
(0) J'aime
jeronimo
non juste parce que il est le fils caché de Fauthoux
(0) J'aime
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
