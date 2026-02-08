« Voir le CSP perdre, c’est dans mon ADN » : Gerald Ayayi sans langue de bois avant d’affronter Limoges

Gerald Ayayi (1,91 m, 24 ans) sera particulièrement scruté ce dimanche à Beaublanc. L’arrière de Cholet Basket, qui a lancé son parcours à haut-niveau à l’Élan béarnais, sait mieux que quiconque ce que représente un déplacement chez le Limoges CSP. Et dans un entretien accordé au Courrier de l’Ouest, l’international français a clairement assumé son rapport très particulier au club limousin, entre rivalité assumée et goût du défi.

Une rivalité qui ne s’efface pas avec le temps

Pour Gerald Ayayi, débarquer à Beaublanc ne sera jamais un match comme les autres. Celui qui a grandi basket dans le Béarn revendique un héritage clair face au CSP.

« Quand j’affronte Limoges, c’est toujours avec cet esprit palois, un peu revanchard, qui a envie de voir Limoges perdre », glisse-t-il dans les colonnes du Courrier de l’Ouest. Une rivalité ancrée, qu’il assume pleinement et qu’il estime indélébile : « Ça va rester dans mon ADN. »

PROFIL JOUEUR Gerald AYAYI Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 191 cm Âge: 24 ans (24/08/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 12,5 #32 REB 4,1 #50 PD 3,2 #40

Beaublanc, une ambiance qui marque les joueurs

L’arrière de Cholet sait aussi ce qui attend son équipe sur le parquet limousin. Entre la ferveur du public et la pression constante, Beaublanc est une salle à part. Ayayi en a gardé des souvenirs marquants de ses précédents passages.

« Des ambiances chaudes comme à Limoges, c’est motivant », explique-t-il, voyant dans cette hostilité un carburant supplémentaire plutôt qu’un frein.

Un volcan à faire taire

Si le ton est clairement piquant, Gerald Ayayi n’en oublie pas de reconnaître la singularité de l’antre du CSP. « Beaublanc, c’est la meilleure ambiance de France », concède-t-il, avant de résumer l’état d’esprit choletais à l’approche de ce déplacement périlleux : « On a un volcan à éteindre. »

À l’aller, l’arrière de Cholet Basket avait d’ailleurs livré l’une de ses meilleures prestations de la saison face au Limoges CSP. De quoi nourrir encore un peu plus l’électricité annoncée pour ce nouveau duel à Beaublanc.