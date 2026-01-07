Recherche
Logo Bebasket
Betclic ELITE

Gérald Ayayi élu MVP du mois de décembre en Betclic ÉLITE

Alors que Cholet est dans le dur après sa défaite en phase aller de BCL face à Tofas (75-89), une éclaircie est venue du côté de la Betclic ÉLITE ce mercredi matin. Gérald Ayayi est élu meilleur joueur du mois de décembre en championnat. Il devance Nadir Hifi, Mathis Dossou-Yovo et Gregor Hrovat.
00h00
Gérald Ayayi élu MVP du mois de décembre en Betclic ÉLITE

Gérald Ayayi succède à Nelly Joseph au palmarès

Crédit photo : Pauline Ledez

Quelle période pour Gérald Ayayi ! Alors qu’il a fêté ses premières sélections en Équipe de France en novembre et sa première apparition au All Star Game fin décembre, l’arrière de Cholet continue sa saison sur les mêmes bases, en récoltant un nouvel accomplissement, celui de meilleur joueur du mois de décembre.

 

Une récompense méritée, avec une implication grandissante défensivement comme offensivement. Le leader du club des Mauges impressionne depuis le début de saison avec 13,3 points, 4,3 rebonds et 3,3 passes pour 13,6 d’évaluation en 22 minutes, mais son mois de décembre encore plus.

Élu devant Hifi

Sur ce dernier mois de l’année civile, le cadet des Ayayi n’a jamais été en dessous des 12 d’évaluation en cinq rencontres, avec un pic à 27 contre le CSP. Cholet a récolté trois victoires sur cette période, face à Limoges, l’ASVEL et Le Portel.

Avec 39% des voix, il devance Nadir Hifi (30%) et Mathis Dossou-Yovo (19%), tandis que Gregor Hrovat ferme la marche avec 12% des suffrages.

LIRE AUSSI

Offensivement, le combo-guard prend de plus en plus de responsabilités, et c’est à 3 points que les progrès sont les plus flagrants. Alors qu’il n’avait jamais dépassé les 36% derrière l’arc, le Bordelais culmine cette saison à 41,7% dans cette configuration. Malgré cette amélioration, l’ancien de Pau-Lacq-Orthez n’abuse pas dans ce registre, car il n’a jamais dépassé les 5 prises de tirs à 3 points cette saison.

Une fin de semaine décisive pour Cholet 

Reste deux échéances importantes pour les pensionnaires de la Meilleraie en cette fin de semaine. La première dès ce jeudi avec la réception de Tofas en BCL à 20h… si les deux équipes finissent par arriver en France. Après la défaite au match aller en terre turque (75-89), les joueurs de Fabrice Lefrançois devront réagir. En cas de victoire, Nathan De Sousa (16 points au match aller) et les siens retourneront à Bursa pour un match 3 couperet.

LIRE AUSSI

Pour terminer la semaine, les Choletais se déplaceront à Gravelines pour y affronter le BCM dimanche à 16h30. Objectif aller de l’avant et repasser en positif en championnat, le MVP Gérald Ayayi et ses coéquipiers sont 9èmes avec un bilan à l’équilibre : 7 victoires et 7 défaites.

Au delà du classement final, pour lequel chaque victoire peut compter, ce week-end marque la fin de la campagne de qualification à la Leaders Cup, qui se déroulera à l’Arena Futuroscope, du 20 au 22 février prochain. Sept des huit équipes qui s’élanceront sont connues, reste une place. Elle se jouera ce week-end entre Cholet et Chalon. Avantage au dernier cité, car avec une victoire de plus, Jeremiah Hill et les siens ont l’occasion de se qualifier directement en cas de victoire face à Limoges ce samedi.

Le palmarès du trophée de MVP du mois :

  • Octobre : Lionel Gaudoux (Chalon)
  • Novembre : Nelly Joseph (Strasbourg)
  • Décembre : Gérald Ayayi (Cholet)
Cholet
Cholet
