Nikola Jokic entre dans l’histoire NBA avec son 182e triple-double contre Chicago

Nikola Jokic a marqué l’histoire de la NBA samedi soir à Chicago. Le pivot serbe des Denver Nuggets a compilé 22 points, 17 passes décisives et 14 rebonds pour décrocher son 182e triple-double en saison régulière, dépassant ainsi la légende Oscar Robertson au classement des joueurs ayant réalisé le plus de triple-doubles dans l’histoire de la ligue.

« C’est un joueur légendaire », a déclaré Jokic à propos de Robertson, qui fut le premier joueur à réaliser une moyenne de triple-double sur une saison complète en 1961-1962. « Tout joueur qui entre dans cette ligue sait que c’est une légende mondiale. »

Nikola Jokić passed Oscar Robertson for 2nd on the all-time triple-doubles list with a superb performance! 🃏 22 PTS (7-12 FGM)

🃏 14 REB

🃏 17 AST

🃏 4 BLK pic.twitter.com/t4gy5WkuAj — NBA (@NBA) February 8, 2026

Une remontée spectaculaire au quatrième quart-temps

La rencontre a basculé dans le dernier quart-temps, alors que les Bulls menaient 104-97 après avoir conclu le troisième quart sur un impressionnant 16-2. Chicago est resté muet pendant six minutes en début de quatrième période, tandis que Denver a démarré par un 20-2 dévastateur pour reprendre définitivement l’avantage.

Jokic et Julian Strawther ont scellé cette remontée avec deux 3-points consécutifs. L’entraîneur des Nuggets David Adelman, présent dans l’organisation depuis la troisième saison de Jokic en 2017, reste émerveillé par son joueur : « Quand votre pivot réalise 17 passes dans un match – ça n’arrive tout simplement pas. Sauf si c’est lui. »

Le triple MVP NBA et huit fois All-Star n’a désormais plus que Russell Westbrook devant lui au classement historique, ce dernier comptabilisant 207 triple-doubles. Il s’agissait du 19e triple-double de Jokic cette saison et du deuxième consécutif. Jamal Murray a parfaitement épaulé son coéquipier avec 28 points et 11 passes, tandis que Tim Hardaway Jr. a ajouté 23 points.

Cette victoire 136-120 permet aux Nuggets de mettre fin à une série de trois défaites consécutives et de conclure positivement leur road trip de trois matchs. Du côté des Bulls, Matas Buzelis a inscrit 21 points et Collin Sexton 17 points, mais l’équipe de Chicago enchaîne une quatrième défaite de suite malgré un Guerschon Yabusele titulaire qui continue de briller (12 points et 2 rebonds) dans cette attaque débridée.