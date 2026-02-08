Recherche
NBA

Nikola Jokic entre dans l’histoire NBA avec son 182e triple-double contre Chicago

Le pivot serbe des Denver Nuggets Nikola Jokic dépasse Oscar Robertson au classement historique des triple-doubles en menant son équipe vers une victoire 136-120 face aux Bulls, mettant fin à une série de trois défaites consécutives.
00h00
Nikola Jokic entre dans l’histoire NBA avec son 182e triple-double contre Chicago

Nikola Jokic entre un peu plus dans l’histoire de la NBA

Crédit photo : © David Banks-Imagn Images

Nikola Jokic a marqué l’histoire de la NBA samedi soir à Chicago. Le pivot serbe des Denver Nuggets a compilé 22 points, 17 passes décisives et 14 rebonds pour décrocher son 182e triple-double en saison régulière, dépassant ainsi la légende Oscar Robertson au classement des joueurs ayant réalisé le plus de triple-doubles dans l’histoire de la ligue.

Nikola JOKIC
Nikola JOKIC
22
PTS
14
REB
17
PDE
Logo NBA
CHI
120 136
DEN

« C’est un joueur légendaire », a déclaré Jokic à propos de Robertson, qui fut le premier joueur à réaliser une moyenne de triple-double sur une saison complète en 1961-1962. « Tout joueur qui entre dans cette ligue sait que c’est une légende mondiale. »

Une remontée spectaculaire au quatrième quart-temps

La rencontre a basculé dans le dernier quart-temps, alors que les Bulls menaient 104-97 après avoir conclu le troisième quart sur un impressionnant 16-2. Chicago est resté muet pendant six minutes en début de quatrième période, tandis que Denver a démarré par un 20-2 dévastateur pour reprendre définitivement l’avantage.

Jokic et Julian Strawther ont scellé cette remontée avec deux 3-points consécutifs. L’entraîneur des Nuggets David Adelman, présent dans l’organisation depuis la troisième saison de Jokic en 2017, reste émerveillé par son joueur : « Quand votre pivot réalise 17 passes dans un match – ça n’arrive tout simplement pas. Sauf si c’est lui. »

Le triple MVP NBA et huit fois All-Star n’a désormais plus que Russell Westbrook devant lui au classement historique, ce dernier comptabilisant 207 triple-doubles. Il s’agissait du 19e triple-double de Jokic cette saison et du deuxième consécutif. Jamal Murray a parfaitement épaulé son coéquipier avec 28 points et 11 passes, tandis que Tim Hardaway Jr. a ajouté 23 points.

Cette victoire 136-120 permet aux Nuggets de mettre fin à une série de trois défaites consécutives et de conclure positivement leur road trip de trois matchs. Du côté des Bulls, Matas Buzelis a inscrit 21 points et Collin Sexton 17 points, mais l’équipe de Chicago enchaîne une quatrième défaite de suite malgré un Guerschon Yabusele titulaire qui continue de briller (12 points et 2 rebonds) dans cette attaque débridée.

Guerschon YABUSELE
Guerschon YABUSELE
12
PTS
2
REB
0
PDE
Logo NBA
CHI
120 136
DEN
NBA
NBA
Commentaires

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
