Anthony Davis forfait pour le reste de la saison 2025-2026 avec Washington

Anthony Davis ne foulera pas les parquets de Washington cette saison. Selon Chris Haynes de Prime, la star des Wizards va manquer le reste de la saison 2025-2026 pour se remettre complètement de ses blessures à la main et à l’aine, dans l’optique d’être prêt pour la campagne 2026-2027.

Cette nouvelle, bien que décevante pour les fans, n’est pas surprenante. Davis n’a pas joué depuis le 8 janvier dernier, lors d’une défaite contre Utah quand il évoluait encore à Dallas. Il avait alors inscrit 21 points et capté 11 rebonds en 35 minutes avant de se blesser en fin de quatrième quart-temps.

BREAKING: Washington Wizards star Anthony Davis (hand, groin) expected to sit out the remainder of the season to fully get healthy for the 2026-27 season, league sources tell me. pic.twitter.com/HKqEL9mBFC — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 7, 2026

Une stratégie de reconstruction à long terme pour Washington

L’absence de Davis s’inscrit dans la logique de reconstruction des Wizards, qui possèdent actuellement le cinquième pire bilan de la ligue avec 14 victoires pour 36 défaites. L’organisation souhaite conserver son choix de draft protégé top-8, qui irait sinon à Memphis ou New York.

Davis rejoint ainsi Trae Young dans l’infirmerie. Le meneur, également acquis récemment via un échange avec Atlanta, est lui aussi absent depuis le 27 décembre en raison de blessures au genou et aux quadriceps. Young sera réévalué après la pause du All-Star Game.

Quand il a pu jouer cette saison, Davis a maintenu un niveau All-Star avec des moyennes de 20,4 points, 11,1 rebonds, 2,8 passes et 1,7 contres en seulement 20 matchs disputés. À 32 ans, l’intérieur de 2,08m reste l’une des forces dominantes de la ligue lorsqu’il est en bonne santé.

Dans une récente interview avec The Athletic, Davis a exprimé sa satisfaction concernant son accueil à Washington : « La visite s’est très bien passée. Ils m’ont définitivement accueilli à bras ouverts, j’ai passé du temps avec Ted et Zach. C’est totalement différent de ce qu’ils font paraître. »

L’objectif pour Washington est désormais clair : faire débuter Davis et Young ensemble la saison prochaine, aux côtés d’un noyau jeune prometteur composé d’Alex Sarr, Kyshawn George, Tre Johnson et du futur choix de draft 2025. Cette stratégie patiente pourrait s’avérer payante si les deux stars retrouvent leur meilleur niveau.