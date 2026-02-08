Double-double pour Moussa Diabaté, Zaccharie Risacher en verve, Guerschon Yabusele titulaire

La soirée des Français en NBA a encore été bien animée. Derrière une performance plus discrète de Victor Wembanyama, plusieurs Tricolores ont tiré leur épingle du jeu, à commencer par Moussa Diabaté, décisif dans la neuvième victoire consécutive de Charlotte, et Zaccharie Risacher, très adroit face aux Hornets. Guerschon Yabusele a lui confirmé son intégration rapide chez les Bulls.

Moussa Diabaté patron du rebond avec Charlotte

En déplacement à Atlanta, Charlotte s’est imposé 126-119 et enchaîne une neuvième victoire de rang, la plus longue série en cours en NBA. Dans cette rencontre, Moussa Diabaté (2,08 m, 24 ans) a pesé lourd. L’ailier fort français termine avec un double-double à 11 points et 15 rebonds, dans un match marqué par une grosse intensité, notamment après une altercation avec Onyeka Okongwu en première période.

MOUSSAAAAA 😤🇫🇷 11 POINTS

15 REBONDS

2 AST 9⃣ victoire consécutives pic.twitter.com/7eUH90L4Zq — NBA France (@NBAFRANCE) February 8, 2026

Surtout, le Français a été décisif au début du money-time, inscrivant six points consécutifs pour repousser les Hawks. Charlotte a dominé le rebond (49-30), un secteur où Diabaté a clairement fait la différence.

Zaccharie Risacher se relance… mais reste frustré

Côté Atlanta, Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) a livré l’une de ses meilleures prestations offensives depuis plusieurs semaines. Après un 0/8 face au Jazz, l’ailier s’est parfaitement repris avec 18 points en 23 minutes, à 7/10 au tir et un parfait 4/4 à 3-points, auxquels s’ajoutent 3 rebonds et 3 contres.

Malgré cette belle ligne statistique, la gestion de son temps de jeu dans le quatrième quart-temps a fait grincer des dents. Peu utilisé dans les dernières minutes, le Français n’a pas pu peser davantage sur l’issue de la rencontre, conclue par une défaite frustrante d’Atlanta.

Zaccharie Risacher 🇫🇷 ce soir : 18 points à 4/4 à 3-points… *Ah trop bien il est chaud, le coach va enfin pouvoir le mettre sur le terrain dans le dernier quart* Début du QT4 : 08:33 rentre

06:07 sort 03:53 rentre

03:14 sort ❌️ Défaite À QUOI TU JOUEEES SNYDERRR pic.twitter.com/7lU2JaZb1E — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) February 8, 2026

Guerschon Yabusele déjà installé dans le cinq à Chicago

Pour son deuxième match sous le maillot des Bulls, Guerschon Yabusele (2,01 m, 30 ans) était titulaire face à Denver. Dans une rencontre finalement perdue 136-120, l’intérieur français a disputé 26 minutes pour 12 points, 2 rebonds et une interception.

🇫🇷 GUERSCHON starter avec les @ChicagoBulls 12 POINTS

2 REBONDS

1 STL

2 BLK pic.twitter.com/pIJc7u6kc9 — NBA France (@NBAFRANCE) February 8, 2026

Après un premier match marqué par un double-double contre Toronto, Yabusele continue de trouver rapidement sa place dans la rotation de Chicago, malgré la domination de Nikola Jokic et le gros run des Nuggets dans le dernier quart-temps.

Les autres Français sur les parquets

À Sacramento, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) a encore répondu présent individuellement avec 14 points et 7 rebonds en 22 minutes, sans pouvoir empêcher une 12e défaite consécutive des Kings face à Cleveland.

Avec Brooklyn, Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) a participé au large succès contre Washington (127-113), signant 15 points, 3 rebonds et 4 passes décisives, malgré des problèmes de fautes précoces. Les deux Français des Wizards n’ont pas joué.

Nolan Traoré face aux Wizards cette nuit 🇫🇷 15 POINTS

3 REB

2 AST

6-7 au shot

2 paniers à 3PTS Victoire 113-127 ! pic.twitter.com/KxzaylcnRB — NBA France (@NBAFRANCE) February 8, 2026

À Portland, Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) a été très utilisé (32 minutes) pour 7 points, 10 rebonds et 4 passes lors de la victoire contre Memphis, tandis que Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans) s’est surtout illustré par la création, avec 3 passes en 11 minutes.