Betclic ELITE

Une nouvelle blessure pour Yoan Makoundou ? « Pour l’instant on ne sait pas [si c’est sérieux] »

Betclic ÉLITE - Lors de son retour en terres choletaises, Yoan Makoundou s'est blessé à la hanche, et a lui-même laissé le flou autour de la gravité de sa blessure.
00h00
Résumé
Écouter
La belle photo de Makoundou dans son ancienne salle

Crédit photo : AS Monaco Basket

Il a pendant longtemps été le seul blessé de l’effectif monégasque cette saison. Yoan Makoundou (2,07 m, 25 ans) n’a débuté sa saison 2025/26 que le 2 novembre, après avoir contracté une blessure à l’épaule avant le début de saison. De quoi retarder son retour sous les couleurs monégasques deux ans après, ce qu’il avait « appris sur les réseaux sociaux, du jour au lendemain. »

Un retour qui s’est plutôt bien passé, en tout cas en championnat (9,5 points en 18 minutes de moyenne), puisqu’il est hors de la rotation en EuroLeague (35 minutes totales, lors de garbage times). Mais une nouvelle blessure pourrait venir plomber le retour aux affaires de l’ex-choletais.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Yoan Makoundou.jpg
Yoan MAKOUNDOU
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 207 cm
Âge: 25 ans (09/08/2000)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
9,5
#73
REB
3,5
#72
PD
0,6
#172

Un retour « à la maison » gâché

C’est justement contre son ancien club que l’intérieur de 25 ans a été touché. De retour à la Meilleraie, il retrouvait son ancien public et certains de ses anciens coéquipiers. Mais il n’a pu jouer que 10 minutes (le temps de marquer 6 points, prendre 2 rebonds, distribuer 1 passe décisive, intercepter 1 ballon et contrer 2 tirs) avant de sortir du parquet, à trois minutes de la mi-temps. Sauf qu’il n’est plus jamais rentré, pour ne pas prendre de risques. Des douleurs à la hanche étaient évoquées.

En conférence de presse, Makoundou a confirmé rapidement sur cette blessure, dans des propos rapportés par le journaliste Théo Quintard, présent sur place. « Si ma blessure est sérieuse ? Pour l’instant on ne sait pas… C’est au niveau de la hanche. » Un nouveau pépin serait évidemment un coup dur pour le jeune intérieur. et pour Monaco, qui a besoin de sa présence pour reposer le duo Theis-Hayes en vue des joutes européennes.

Le natif de Melun était tout de même heureux de retrouver son ancien club et son ancienne salle : « Il y a beaucoup de souvenirs. J’ai passé du temps ici, donc c’est toujours spécial de revenir. On peut dire que c’est la maison. J’ai grandi en île-de-France, et puis après j’ai commencé à devenir plus mature ici. Cholet représente beaucoup pour moi, je ne l’ai jamais caché. »

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Cholet
Cholet
Suivre

