101 matchs après, Victor Wembanyama n’a contré personne…

Patrick Ewing va pouvoir dormir sereinement quelques mois supplémentaires. Jusqu’au début de la saison 2027/28, son record de 145 matchs d’affilée avec un contre est désormais à l’abri, Victor Wembanyama n’ayant pas signé le moindre block la nuit dernière contre Oklahoma City.

Le prodige français, troisième joueur de l’histoire à atteindre la barre des 100 matchs consécutifs avec un contre, s’est donc arrêté à 101. La fin d’une belle série, qui durait depuis le 11 janvier 2024. Depuis, Wemby s’est établi comme le contreur n°1 de NBA (3,1 par match en moyenne), avec deux pointes à 10.

Mais l’intérieur des Spurs n’en aura certainement cure. Déjà, il a joué, ce qui n’était pas gagné à la base. Et surtout, San Antonio a récidivé face au Thunder, dix jours après la demi-finale de la NBA Cup, dominant le champion en titre comme rarement il avait été dominé ces derniers temps.

Toujours utilisé comme sixième homme, limité en temps de jeu (seulement 23 minutes, ce qui peut expliquer l’absence de contre), Victor Wembanyama a tout de même pesé avec 12 points à 5/9, 5 rebonds et 3 passes décisives. Il a surtout été clutch avec le tir qui a porté l’écart au-delà de la barre des dix points en deuxième mi-temps (98-86).