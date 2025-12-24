Recherche
NBA

101 matchs après, Victor Wembanyama n'a contré personne…

Face au champion Oklahoma City, les San Antonio Spurs ont signé une énorme victoire (130-110). Seul bémol pour Victor Wembanyama : la fin de sa folle série de contres, qui ne s'étirera donc pas au-delà de 101 matchs.
00h00
Pas de contre pour Wemby face au Thunder, mais une énorme victoire pour les Spurs

Crédit photo : © Scott Wachter-Imagn Images

Patrick Ewing va pouvoir dormir sereinement quelques mois supplémentaires. Jusqu’au début de la saison 2027/28, son record de 145 matchs d’affilée avec un contre est désormais à l’abri, Victor Wembanyama n’ayant pas signé le moindre block la nuit dernière contre Oklahoma City.

Le prodige français, troisième joueur de l’histoire à atteindre la barre des 100 matchs consécutifs avec un contre, s’est donc arrêté à 101. La fin d’une belle série, qui durait depuis le 11 janvier 2024. Depuis, Wemby s’est établi comme le contreur n°1 de NBA (3,1 par match en moyenne), avec deux pointes à 10.

Mais l’intérieur des Spurs n’en aura certainement cure. Déjà, il a joué, ce qui n’était pas gagné à la base. Et surtout, San Antonio a récidivé face au Thunder, dix jours après la demi-finale de la NBA Cup, dominant le champion en titre comme rarement il avait été dominé ces derniers temps.

Victor WEMBANYAMA
Victor WEMBANYAMA
12
PTS
5
REB
3
PDE
Logo NBA
SAS
130 110
OKC

Toujours utilisé comme sixième homme, limité en temps de jeu (seulement 23 minutes, ce qui peut expliquer l’absence de contre), Victor Wembanyama a tout de même pesé avec 12 points à 5/9, 5 rebonds et 3 passes décisives. Il a surtout été clutch avec le tir qui a porté l’écart au-delà de la barre des dix points en deuxième mi-temps (98-86).

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
