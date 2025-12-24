Recherche
Betclic ELITE

Meilleur shooteur à 3-points de Betclic ÉLITE, Tre Mitchell (Bourg) absent pour une durée indéterminée

Betclic ÉLITE - Victime de douleurs au pied, Tre Mitchell a été arrêté par la JL Bourg pour une durée indéterminée. L'intérieur burgien passe actuellement des examens médicaux.
00h00
Meilleur shooteur à 3-points de Betclic ÉLITE, Tre Mitchell (Bourg) absent pour une durée indéterminée

Tre Mitchell est blessé au pied

Crédit photo : Cécile Thomas

Fanny à domicile depuis… 2004 face à l’ASVEL, la JL Bourg tentera vendredi de mettre un terme à sa terrible série face à son prestigieux voisin sans son ailier-fort, Tre Mitchell. Ce qui ne l’a pas empêché, mardi, de l’emporter à Saint-Quentin (88-75).

Doté d’un formidable QI basket et d’un bras extrêmement fiable (52% à 3-points, n°1 du championnat), l’ancien intérieur de Braunschweig a été écarté des terrains en raison d’une douleur au pied.

PROFIL JOUEUR
Tre MITCHELL
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 204 cm
Âge: 25 ans (24/09/2000)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
10,4
#59
REB
3,3
#82
PD
1,8
#81

La JL Bourg précise que Mitchell sera absent « pour une durée indéterminée ». Le joueur enchaîne actuellement les rendez-vous médicaux auprès de spécialistes afin de « s’assurer de l’absence de caractère de gravité ».

Avant la fin de l’année civile, la JL Bourg doit donc recevoir l’ASVEL puis la lanterne rouge Panionios en EuroCup. Mais l’équipe de Frédéric Fauthoux ne pourra ensuite pas bénéficier d’une trêve puisqu’elle se déplacera dès le 5 janvier à Blois en Coupe de France. Autant de rendez-vous que Tre Mitchell devrait rater…

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
EuroCup
EuroCup
Suivre

Commentaires

cambouis
Espérons que les examens médicaux ne seront pas trop alarmistes pour que le joueur passe une bonne fin d'année même s'il ne joue pas
