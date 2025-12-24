Meilleur shooteur à 3-points de Betclic ÉLITE, Tre Mitchell (Bourg) absent pour une durée indéterminée

Fanny à domicile depuis… 2004 face à l’ASVEL, la JL Bourg tentera vendredi de mettre un terme à sa terrible série face à son prestigieux voisin sans son ailier-fort, Tre Mitchell. Ce qui ne l’a pas empêché, mardi, de l’emporter à Saint-Quentin (88-75).

Doté d’un formidable QI basket et d’un bras extrêmement fiable (52% à 3-points, n°1 du championnat), l’ancien intérieur de Braunschweig a été écarté des terrains en raison d’une douleur au pied.

PROFIL JOUEUR Tre MITCHELL Poste(s): Ailier Fort Taille: 204 cm Âge: 25 ans (24/09/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 10,4 #59 REB 3,3 #82 PD 1,8 #81

La JL Bourg précise que Mitchell sera absent « pour une durée indéterminée ». Le joueur enchaîne actuellement les rendez-vous médicaux auprès de spécialistes afin de « s’assurer de l’absence de caractère de gravité ».

Tre Mitchell sera éloigné des terrains pour les prochains matchs en raison d’une douleur au pied.

Des examens sont en cours.

Tout le club lui souhaite un prompt rétablissement 💪 🔗https://t.co/X6OXEuIeBs#WeRedy pic.twitter.com/wV15EqAN7Q — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) December 23, 2025

Avant la fin de l’année civile, la JL Bourg doit donc recevoir l’ASVEL puis la lanterne rouge Panionios en EuroCup. Mais l’équipe de Frédéric Fauthoux ne pourra ensuite pas bénéficier d’une trêve puisqu’elle se déplacera dès le 5 janvier à Blois en Coupe de France. Autant de rendez-vous que Tre Mitchell devrait rater…