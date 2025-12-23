Gravelines sort de la zone rouge face à Chalon ; Nanterre confirme avant le derby francilien, Le Mans enfonce Limoges, Dijon et Bourg maîtrisent leur sujet

Deux à trois jours après avoir quitté les parquets de la 12e journée de Betclic ELITE, dix équipes étaient déjà de retour aux affaires ce mardi après-midi. La 13e journée s’est ouverte par un multiplex XXL de cinq rencontres à la veille du réveillon de Noël. Si la logique du classement a été respectée sur la plupart des terrains, Gravelines-Dunkerque a sans doute signé la performance de l’après-midi en faisant tomber Chalon.

Un résultat important pour les Nordistes, qui sortent de la zone rouge à la faveur des tendances observées sur les autres parquets. On fait le point !

Nanterre dompte Nancy avant le derby d’Île-de-France

Après une défaite frustrante face à Dijon où il avait « manqué un peu de tout » aux Nancéiens, le SLUC recevait Nanterre en lever de rideau du multiplex de Noël. Les Lorrains ne se sont jamais laissés distancer mais ont été menés pendant 39 minutes, face au collectif de Nanterre (84-91).

Dans une entame de match où le ballon glissait des mains des acteurs, Nanterre a concédé l’ouverture du boxscore avant de réagir et ne plus quitter la tête. Les Franciliens ont été mis sur de bons rails par Donta Scott, auteur de deux tirs à 3-points consécutifs (2-6, 3’). L’Américain a fait la passe de trois sur trois dans les dix premières minutes, qui se concluent en faveur de visiteurs (18-21, 10’) malgré la bonne résistance lorraine.

Si Landers Nolley II a répondu présent notamment en fin de match, Nancy a aussi pu compter sur Isaiah Cozart en début de match pour ne pas concéder plus de dix points d’écart. Mais passé la pause, Mathis Dossou-Yovo a pris le relais de Scott, pour porter la JSF vers la victoire.

🤯 | Mathis Dossou-Yovo est inarrêtable dans ce 3e QT ! 🧯📈 #BetclicÉlite Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/m8Y10ExOV1 ! 📲 pic.twitter.com/Iqw5cPvLJO — DAZN France (@DAZN_FR) December 23, 2025

L’intérieur signe 23 points à 9/17 aux tirs, 11 rebonds en 25 minutes, imposant sa loi dans la raquette pour disposer de multiples secondes chances. À noter également l’impact de la pépite Hugo Yimga-Moukouri, auteur de 16 points et 6 rebonds derrière son compatriote.

💪 | Hugo Yimga Moukouri assume comme un patron ! ➕3️⃣ #BetclicÉlite Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/m8Y10ExOV1 ! 📲 pic.twitter.com/Az9RvgFW6Q — DAZN France (@DAZN_FR) December 23, 2025

Malgré des fautes évitables de Zeigler et Scott, Nanterre s’impose 91-84 face à Nancy. Le SLUC peut avoir des regrets de ne pas avoir su réagir après la défaite du weekend, mais la physionomie de la rencontre a été respectée. Une belle victoire d’équipe pour Nanterre, face à des Nancéiens n’ayant mené que pendant 1 minute 20 ce mardi soir.

Les hommes de Julien Mahé n’auront toutefois pas le temps de festoyer ni de réveillonner, puisqu’ils doivent déjà préparer le choc francilien face au Paris Basketball de vendredi.

Dijon fait plier la résistance porteloise

Choc des dynamiques en Bourgogne ! Toujours aussi forte offensivement, la JDA Dijon recevait Le Portel pour son premier match sans Robin Ducoté, perdu sur blessure. De leur côté, les Stellistes venaient de prendre un nouveau coup derrière la tête dans une saison déjà galère, se voyant retirer leur seule victoire acquise pour des défaillances économiques. La situation s’est aggravée pour les Portelois, défaits 102-82 après avoir témoigné d’une belle résistance tout de même.

D’entrée, Dijon a mis en place son jeu rapide, avec un Michael Stockton intéressant au scoring et à la passe. L’Américain a offert des caviars et des espaces à Gregor Hrovat et Tariq Owens notamment, qui ont ensuite fait parler leur malice et leur domination physique. Côté portelois, Ivan Février a mené la résistance des visiteurs, mais celle-ci n’a malheureusement pas tenu.

🚀 | Dijon nous RÉGALE, Tariq Owens présent sur ces deux actions de grande classe ! Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/m8Y10ExOV1 ! 📲#BetclicELITE pic.twitter.com/tlJcpSPQTO — DAZN France (@DAZN_FR) December 23, 2025

Devancée de trois points après dix minutes, l’ESSM a subi un 13-2 dans les trois premières minutes du deuxième quart. Trop de ballons étaient perdus ou gâchés pour lutter face à la Jeanne, d’un Michael Stockton omnipotent (43-27, 13’).

🔥 | Le DUNK de Jordan Barnett, victoire qui se dessine pour Dijon ! Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/m8Y10ExOV1 ! 📲#BetclicELITE pic.twitter.com/iyRkQMxBRf — DAZN France (@DAZN_FR) December 23, 2025

Déjà bien devant, Dijon a continué à appuyer après la mi-temps. Tous les joueurs du cinq majeur signent au moins 10 points dans la rencontre, alors que la légende David Holston continuait ses œuvres en sortie de banc. Après avoir bien tenu, Le Portel s’incline logiquement 102-82 et se retrouve de nouveau bloqué à 0 victoire pour 12 défaites en 13 journées.

Gravelines crée la surprise et renverse Chalon !

Trois jours après la défaite emballée de polémique face à la JL Bourg-en-Bresse, l’Elan Chalon reprenait une dernière fois la route avant Noël, pour affronter Gravelines Dunkerque. Un déplacement moins évident qu’il n’y paraissait sur le papier, si bien qu’il a abouti sur une défaite frustrante pour les hommes d’Elric Delord (86-78).

Chalon a compté au maximum 9 points d’avance dans les 25 premières minutes, mais sans jamais se défaire de son hôte du soir. Celui-ci est même revenu à hauteur juste avant le dernier quart-temps (56-56, 29’), dans la roue d’un tandem Mike Lewis II – Chris Babb remuant.

La dernière période a suivi la même tendance, avec deux équipes dos-à-dos à 30 secondes de la fin du match (78-78). Avec un Jeremiah Hill balle en main, Chalon se voyait l’emporter, mais l’international camerounais a perdu la gonfle au pire des moments face à un Edon Maxhuni étincelant en seconde mi-temps, pour son retour de protocole commotion.

Le Finlandais joue de sa malice et de la pénalité chalonnaise pour provoquer deux lancers francs, plaçant les Maritimes devant (80-78). Frustré, Jeremiah Hill perd un ultime ballon dans le money-time face à Mike Lewis, avec Maxhuni une dernière fois sur la ligne des lancers francs. Avec 21 points, l’international offre une troisième victoire au BCM, qui ne rejouera pour sa part pas avant mi-janvier. Un timing idéal pour l’emporter donc, afin de réveillonner un peu plus en paix : Gravelines laisse sa place d’avant-dernier à Saint-Quentin et souffle dans le coup de Limoges. 2026 s’annonce haletante dans le bas du classement !

Saint-Quentin craque après un duel âpre face à Bourg

Dans l’Aisne, Saint-Quentin recevait la JL Bourg. Contrairement aux autres terrains du multiplex, la parole avait été prise par la défense en début de match, avec deux équipes se regardant les yeux dans les yeux. FInalement, la Jeu a accéléré pour finalement l’emporter 88 à 75 à Pierre Ratte.

Face aux Burgiens, Eddie Ekiyor et Neftali Difuidi se sont montrés particulièrement remuants avec 35 points au cumulé. Mais les Phénix ont perdu trop de ballons (12) face à un JL clinique à l’inverse (0 ballon perdu) pour rester au contact des joueurs de Frédéric Fauthoux.

Avec une défense précise, l’attaque de la Jeu a suivi derrière. Both Gach signe un nouveau bon match (16 points) après son record face à Chalon. Kevin Kokila a lui aussi répété sa performance du weekend dans la raquette, en imposant son physique et son sens du placement pour grappiller des rebonds coupant les secondes chances saint-quentinoises (8 points, 10 rebonds dont 8 défensifs).

Le Mans s’impose sans trembler à Beaublanc

Il n’y a jamais eu match ce mardi à Beaublanc. Le public ne s’y est d’ailleurs pas trompé, en montrant son mécontentement à la pause mais aussi au buzzer de la triste performance des locaux, sèchement battus 83-110 par des Manceaux en maîtrise.

Il ne fallait pas manquer le début de la rencontre à Beaublanc, où les Manceaux ont commencé pied au plancher dans le sillage de leur espoir Bastien Grasshoff. Les Limougeauds ont eux démarré sur un rythme de diesel, ce qui leur a valu de subir un 20-6 dans les cinq premières minutes. Malgré l’engagement de Nicolas Lang, le CSP a rejoint les vestiaires à la pause sous les sifflets, avec déjà plus de vingt points de déficit (39-62).

☄️ | Quelle action et surtout quelle passe de Shannon Bogues ! 🔥😳 #BetclicElite Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/m8Y10ExOV1 ! 📲 pic.twitter.com/tUETbvlZYO — DAZN France (@DAZN_FR) December 23, 2025

Il n’y a pas eu, ou pas pu avoir d’électrochoc après la mi-temps, tant les Manceaux avaient la mainmise sur la rencontre. Dominant leurs sujets, les hommes de Guillaume Vizade ont fini par jouer des possessions longues à cinq minutes du buzzer, une fois leur avance solidement ancrée par David DiLeo, Johnny Berhanemeskel ou encore TaShawn Thomas.

Les Manceaux s’imposent 110 à 83 à Beaublanc où des broncas pleuvent en direction du CSP. La zone rouge se rapproche pour les joueurs de Dario Gjergja, qui voient Gravelines dangereusement se rapprocher derrière.