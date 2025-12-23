Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Bourg réagit, Chalon répond : « Nous appelons la JL à faire preuve de responsabilité et de discernement »

Betclic ÉLITE - Les tensions nées du derby entre la JL Bourg et l’Elan Chalon ne retombent pas. Après un premier communiqué du club bressan lundi soir, la réponse chalonnaise de ce mardi matin durcit le ton. Au-delà du fait initial, impliquant un mineur, c’est désormais la gestion et la communication autour de l’après-match qui cristallisent les crispations entre les deux voisins.
|
00h00
Résumé
Écouter
Bourg réagit, Chalon répond : « Nous appelons la JL à faire preuve de responsabilité et de discernement »

La rencontre de ce samedi 20 décembre entre la JL Bourg et l’Elan Chalon a été très tendue

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Le match entre la JL Bourg et l’Elan Chalon aura décidément laissé des traces bien au-delà du parquet d’Ekinox. Après les polémiques liées à l’arbitrage, aux échanges sur les réseaux sociaux et à l’atmosphère électrique de la fin de rencontre, un nouvel épisode est venu raviver les tensions : deux communiqués successifs, publiés à quelques heures d’intervalle, qui traduisent un désaccord profond sur la manière de gérer une situation sensible dans un contexte déjà très chargé émotionnellement.

LIRE AUSSI

Un communiqué de la JL Bourg pour poser un cadre

Lundi soir, la JL Bourg a pris la parole par un communiqué long et structuré. Le club bressan y évoque un acte isolé observé en tribunes lors de la rencontre du 20 décembre, tout en rappelant avec force ses valeurs et son rejet absolu de tout comportement contraire à l’esprit du basketball.

Mais au-delà de cet épisode précis, la JL Bourg élargit son propos aux tensions générales de la fin de match. Elle reconnaît un climat de nervosité autour du terrain, dans les tribunes et les coursives, évoquant des comportements excessifs mais isolés, tout en démentant fermement toute implication de ses joueurs, de son staff ou de ses représentants dans les gestes reprochés.

Le club insiste également sur le fait que ces débordements concernent une minorité de supporters des deux camps et rappelle les relations historiquement respectueuses entretenues avec l’Elan Chalon.

La réponse chalonnaise, plus directe sur la communication

Ce mardi matin, l’Élan Chalon a répondu point par point. Si le club affirme partager la même opposition totale à toute forme de racisme, il recentre rapidement le débat sur la gestion humaine et médiatique de la situation.

L’Elan Chalon précise que la personne impliquée est un mineur présentant des troubles neuro-développementaux, suivi médicalement, et estime que ces éléments auraient dû conduire à une extrême prudence dans la communication publique. Selon le club, ces informations avaient été transmises à la JL Bourg en amont de la publication de son communiqué.

Dans ce contexte, Chalon juge que la prise de parole bressane, bien que générale dans sa forme, pouvait indirectement exposer cet enfant à une stigmatisation inutile et à une pression médiatique disproportionnée.

Une fracture sur la manière de gérer l’après-match

Au fil des lignes, la réponse chalonnaise dépasse largement le cadre de l’incident initial pour pointer un problème plus large : celui de la responsabilité des clubs dans leur communication, surtout lorsqu’un contexte émotionnel fort et des éléments humains sensibles sont en jeu.

La conclusion du communiqué marque clairement ce désaccord : « Nous appelons donc la JL Bourg à faire preuve de responsabilité et de discernement. »

Une phrase forte, presque cinglante, qui illustre à quel point la relation entre les deux clubs voisins s’est tendue depuis samedi soir, malgré des discours communs sur le respect et l’apaisement.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Chalon
Chalon
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lecoqdebresse01
Rappel: les personnes ( placés dans le virage nord d'Ekinox) qui jetaient leur clap-clap sur les supporters de Bourg à la sortie du match, n'étaient pas des mineurs. Du jamais vu pour ma part, ce n'était qu'un match de basket, remporté par la JL mais qui aurait pu aussi bien tomber du côté de Chalon
Répondre
(0) J'aime
Livenews
La rencontre de ce samedi 20 décembre entre la JL Bourg et l'Elan Chalon a été très tendue
Betclic ELITE
00h00Bourg réagit, Chalon répond : « Nous appelons la JL à faire preuve de responsabilité et de discernement »
Moussa Diabaté s'est démené pour maintenir Charlotte à flot à Cleveland
NBA
00h00Moussa Diabaté a tout donné face à Cleveland : 14 rebonds et une activité folle malgré la défaite
Sidy Cissoko a marqué 16 points mais Portland a perdu contre Détroit
NBA
00h00NBA – Sidy Cissoko à son avantage malgré la défaite de Portland face à Detroit
Edon Maxhuni, ici à Dijon, est de retour en Bourgogne avec le BCM, mais cette fois à Chalon
Betclic ELITE
00h00Face à l’Elan Chalon, le BCM Gravelines-Dunkerque compte sur le retour d’Edon Maxhuni
NBA
00h00Mohamed Diawara est désormais devant Guerschon Yabusele dans la rotation des Knicks
EuroLeague
00h00Timothé Luwawu-Cabarrot est le nouveau meilleur marqueur de l’EuroLeague !
Léo Westermann et son équipe d'Obradoiro ont signé une victoire historique en Espagne
À l’étranger
00h00+70, la victoire historique de l’équipe de Léo Westermann avec Obradoiro
Le Fenerbahçe Istanbul va-t-il prolonger sa licence en EuroLeague
EuroLeague
00h00EuroLeague ou NBA Europe : l’ASVEL, le Real Madrid, Barcelone et le Fenerbahçe face à un choix décisif dès janvier
Betclic ELITE
00h00Gavin Ware (Limoges) suspendu contre Le Mans mardi ? Réponse le jour du match…
Le match entre la JL Bourg et l'Elan Chalon s'est révélé accroché, mais aussi très tendu
Betclic ELITE
00h00JL Bourg – Elan Chalon : un derby tendu suivi d’une communication acerbe
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabaté s'est démené pour maintenir Charlotte à flot à Cleveland
NBA
00h00Moussa Diabaté a tout donné face à Cleveland : 14 rebonds et une activité folle malgré la défaite
Sidy Cissoko a marqué 16 points mais Portland a perdu contre Détroit
NBA
00h00NBA – Sidy Cissoko à son avantage malgré la défaite de Portland face à Detroit
NBA
00h00Mohamed Diawara est désormais devant Guerschon Yabusele dans la rotation des Knicks
Rudy Gobert a passé le cap des 10 000 rebonds !
NBA
00h00Gobert entre dans l’histoire, Raynaud confirme, Traoré s’affirme
Victor Wembanyama avec les Metropolitans 92 en 2022-2023
Betclic ELITE
00h00Le maire de Boulogne-Billancourt visé par une enquête sur le transfert de Wembanyama aux Metropolitans 92
Victor Wembanyama a dominé la raquette des Wizards ce dimanche
NBA
00h00Victor Wembanyama domine encore Washington : 14 points et 12 rebonds en 22 minutes
NBA
00h00Alexandre Sarr, Noah Penda et Maxime Raynaud en double-double, Tidjane Salaün responsabilisé à Charlotte
NBA
00h00Record de points égalé et premier double-double en NBA pour Noah Penda !
NBA
00h00100 matchs NBA consécutifs avec un contre : Victor Wembanyama intègre un cercle très fermé !
NM1
00h00Ja Morant et les Metropolitans, l’improbable union : la superstar NBA investit à Levallois !
1 / 0