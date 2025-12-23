Bourg réagit, Chalon répond : « Nous appelons la JL à faire preuve de responsabilité et de discernement »

Le match entre la JL Bourg et l’Elan Chalon aura décidément laissé des traces bien au-delà du parquet d’Ekinox. Après les polémiques liées à l’arbitrage, aux échanges sur les réseaux sociaux et à l’atmosphère électrique de la fin de rencontre, un nouvel épisode est venu raviver les tensions : deux communiqués successifs, publiés à quelques heures d’intervalle, qui traduisent un désaccord profond sur la manière de gérer une situation sensible dans un contexte déjà très chargé émotionnellement.

Un communiqué de la JL Bourg pour poser un cadre

Lundi soir, la JL Bourg a pris la parole par un communiqué long et structuré. Le club bressan y évoque un acte isolé observé en tribunes lors de la rencontre du 20 décembre, tout en rappelant avec force ses valeurs et son rejet absolu de tout comportement contraire à l’esprit du basketball.

Mais au-delà de cet épisode précis, la JL Bourg élargit son propos aux tensions générales de la fin de match. Elle reconnaît un climat de nervosité autour du terrain, dans les tribunes et les coursives, évoquant des comportements excessifs mais isolés, tout en démentant fermement toute implication de ses joueurs, de son staff ou de ses représentants dans les gestes reprochés.

Le club insiste également sur le fait que ces débordements concernent une minorité de supporters des deux camps et rappelle les relations historiquement respectueuses entretenues avec l’Elan Chalon.

🔴⚪️ Communiqué officiel suite au match de ce samedi 20 décembre. 🔗 https://t.co/H9XTUnSGLd pic.twitter.com/fgNnvoGhMJ — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) December 22, 2025

La réponse chalonnaise, plus directe sur la communication

Ce mardi matin, l’Élan Chalon a répondu point par point. Si le club affirme partager la même opposition totale à toute forme de racisme, il recentre rapidement le débat sur la gestion humaine et médiatique de la situation.

L’Elan Chalon précise que la personne impliquée est un mineur présentant des troubles neuro-développementaux, suivi médicalement, et estime que ces éléments auraient dû conduire à une extrême prudence dans la communication publique. Selon le club, ces informations avaient été transmises à la JL Bourg en amont de la publication de son communiqué.

Dans ce contexte, Chalon juge que la prise de parole bressane, bien que générale dans sa forme, pouvait indirectement exposer cet enfant à une stigmatisation inutile et à une pression médiatique disproportionnée.

Communiqué 📖 À la suite du communiqué publié par la JL Bourg Basket après la rencontre du 20 décembre 2025, l’Elan Chalon souhaite apporter des éléments de clarification essentiels afin de replacer les faits dans leur contexte global, humain et responsable. Communiqué complet… pic.twitter.com/X29ss43L3Q — Elan Chalon (@ELANCHALON) December 23, 2025

Une fracture sur la manière de gérer l’après-match

Au fil des lignes, la réponse chalonnaise dépasse largement le cadre de l’incident initial pour pointer un problème plus large : celui de la responsabilité des clubs dans leur communication, surtout lorsqu’un contexte émotionnel fort et des éléments humains sensibles sont en jeu.

La conclusion du communiqué marque clairement ce désaccord : « Nous appelons donc la JL Bourg à faire preuve de responsabilité et de discernement. »

Une phrase forte, presque cinglante, qui illustre à quel point la relation entre les deux clubs voisins s’est tendue depuis samedi soir, malgré des discours communs sur le respect et l’apaisement.