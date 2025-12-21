Battu par Dijon, le SLUC Nancy a « manqué un peu de tout » pour s’imposer selon Sylvain Lautié

« Nous avons manqué des choses sur le plan collectif », reconnaît ouvertement Sylvain Lautié en conférence de presse, à nos confrères de L’Est Républicain. Face à Dijon, ses joueurs n’ont pas su tenir la cadence offensive des locaux, la faute notamment à un manque d’adresse. Les Nancéiens ont par exemple tiré à moins de 10% de réussite à 3-points sur la rencontre, bien trop famélique pour espérer s’imposer.

« Nous avons manqué de lucidité, et parfois été individualistes »

Au-delà de secteurs très ciblés, le technicien généralise son constat : « il a manqué un peu de tout. Un peu d’attaque, beaucoup de défense… On rate 16 lancers-francs, alors qu’on est souvent quelques points derrière seulement… J’ai trouvé que nous avons manqué de lucidité et que nous avons parfois été individualistes, sur des possessions très importantes. »

Alors que son capitaine Enzo Goudou-Sinha (1,82 m, 27 ans) n’a pris qu’un tir en 25 minutes (0 point), le SLUC a possiblement payé sa jeunesse, ou alors un manque de lucidité, hésite l’entraîneur. Entre jeunesse et précipitations, « des possessions ont été jouées trop vite et trop individuellement » selon lui. Des choses qui « arrivent » pour Kevin Marsillon-Noléo (2,00 m, 23 ans), qui regrette d’avoir dû « un peu courir après le ballon pendant tout le match » sans parvenir à imposer son rythme.

Toujours dans le top 10, Nancy dispose d’une opportunité de corriger leur tir dans deux jours, à l’occasion de la réception de Nanterre (mardi 23 décembre, 16h30).