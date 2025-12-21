Recherche
Betclic ELITE

Battu par Dijon, le SLUC Nancy a « manqué un peu de tout » pour s’imposer selon Sylvain Lautié

Betclic ELITE - Manquant cruellement d'adresse face à Dijon, le SLUC Nancy de Sylvain Lautié a rendu une pâle copie qui ne satisfait pas l'entraîneur lorrain. En plus de trous défensifs, le sens du jeu offensif n'a pas été respecté à ses yeux pour faire douter les Bourguignons.
00h00
Résumé
Écouter
Sylvain Lautié n’a pas apprécié le manque de connexion entre ses joueurs lors du match perdu à Dijon.

Crédit photo : Sébastien Grasset

« Nous avons manqué des choses sur le plan collectif », reconnaît ouvertement Sylvain Lautié en conférence de presse, à nos confrères de L’Est Républicain. Face à Dijon, ses joueurs n’ont pas su tenir la cadence offensive des locaux, la faute notamment à un manque d’adresse. Les Nancéiens ont par exemple tiré à moins de 10% de réussite à 3-points sur la rencontre, bien trop famélique pour espérer s’imposer.

« Nous avons manqué de lucidité, et parfois été individualistes »

Au-delà de secteurs très ciblés, le technicien généralise son constat : « il a manqué un peu de tout. Un peu d’attaque, beaucoup de défense… On rate 16 lancers-francs, alors qu’on est souvent quelques points derrière seulement… J’ai trouvé que nous avons manqué de lucidité et que nous avons parfois été individualistes, sur des possessions très importantes. »

Landers NOLLEY II
Landers NOLLEY II
27
PTS
5
REB
8
PDE
Logo Betclic ELITE
JDA
90 75
NAN
Enzo GOUDOU-SINHA
Enzo GOUDOU-SINHA
0
PTS
3
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
JDA
90 75
NAN

Alors que son capitaine Enzo Goudou-Sinha (1,82 m, 27 ans) n’a pris qu’un tir en 25 minutes (0 point), le SLUC a possiblement payé sa jeunesse, ou alors un manque de lucidité, hésite l’entraîneur. Entre jeunesse et précipitations, « des possessions ont été jouées trop vite et trop individuellement » selon lui. Des choses qui « arrivent » pour Kevin Marsillon-Noléo (2,00 m, 23 ans), qui regrette d’avoir dû « un peu courir après le ballon pendant tout le match » sans parvenir à imposer son rythme.

Toujours dans le top 10, Nancy dispose d’une opportunité de corriger leur tir dans deux jours, à l’occasion de la réception de Nanterre (mardi 23 décembre, 16h30).

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
