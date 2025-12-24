Recherche
NBA

Zaccharie Risacher commet une grosse erreur dans le money-time et accentue les critiques aux États-Unis

NBA - Une fois n'est pas coutume, Zaccharie Risacher était sur le terrain lors du money-time d'Atlanta - Chicago. Mais Quin Snyder n'est peut-être pas prêt de réitérer l'expérience puisque son ailier français s'est fendu d'une grosse erreur, avec une faute évitable sur Coby White loin du ballon...
00h00
Zaccharie Risacher commet une grosse erreur dans le money-time et accentue les critiques aux États-Unis

Zaccharie Risacher a commis une faute inutile sur Coby White à 1,9 seconde de la fin, scellant la défaite d’Atlanta

Crédit photo : © Dale Zanine-Imagn Images

Déjà bien peu utilisé par Quin Snyder dans les dernières minutes dès que les matchs sont serrés, Zaccharie Risacher ne va malheureusement pas donner envie à son entraîneur de lui donner plus sa chance dans les money-time avec de telles erreurs.

Une faute loin du ballon

Alors que les Hawks s’apprêtaient à défendre 1,9 seconde afin d’aller en prolongation d’un match qu’ils ont longtemps dominé (+10 à moins de six minutes de la fin), l’ancien bressan a malheureusement offert la victoire aux Bulls sur une faute inutile loin du ballon.

La faute était peut-être légère, Coby White a certainement très bien joué le coup en exagérant largement le contact, mais l’ailier tricolore d’Atlanta s’est aussi mis dans une situation où il donnait aux arbitres l’opportunité de le sanctionner…

Risacher très critiqué par le grand public

Le coup de sifflet ayant intervenu avant la remise en jeu, White a pu bénéficier d’un lancer-franc gratuit, qu’il a utilisé pour tuer le match. De quoi laisser le Lyonnais et ses coéquipiers à leurs regrets, puisque ce n’est pas seulement lui qui a dilapidé dix points d’avance dans le money-time…

Une situation qui ne va pas non plus arranger l’image de Zaccharie Risacher auprès du grand public américain, extrêmement critique avec lui sur les réseaux sociaux. L’international français souffre de son étiquette de n°1 de la Draft, particulièrement lourde à porter, alors qu’il n’a jamais été le genre de joueur à tirer la couverture à lui-même.

Dans l’imaginaire collectif des Américains, le n°1 d’une Draft doit être le go-to-guy, celui qui va planter 20 points à tous les matchs, et les statistiques de Risacher ne correspondent évidemment pas à cela (10 points à 3/6, 7 rebonds et 3 passes décisives la nuit dernière).

Des statistiques en baisse par rapport à sa saison rookie

Plus problématique, cependant : alors qu’il joue autant que la saison dernière, Zaccharie Risacher est en recul statistique (de 12,6 points et 3,6 rebonds à 11,1 points et 3 rebonds de moyenne), alors que sa deuxième année NBA devrait être celle d’un pas en avant.

Ce qui se traduit donc par un temps de jeu assez limité, signe d’une confiance relative de Quin Snyder. Cantonné à 20 minutes et 49 secondes contre Chicago, alors qu’il a pris part au money-time pour une fois, l’enfant de l’ASVEL a été le seul titulaire des Hawks en-dessous des 30 minutes…

Commentaires

tinytiger
C'est très préoccupant. Dans la continuité de son Euro très moyen, il affiche un niveau individuel indigne pour un joueur de son rang.
beetlejuice53
"de son Euro très moyen" ? Pour un joueur de 20 ans, je trouve, au contraire, qu’il a montré de belle-sœur choses alors qu’il n'y avait pas de joueurs d’expérience pour assumer les responsabilités.
psyus66
avec une faute inévitable sur Coby White loin du ballon... @be basket : relisez vous!
psyus66
avec une faute inévitable sur Coby White loin du ballon... @bebasket : relisez vous c'est dommage ca vous faites du très bon boulot d'information, mais vous n'arrivez pas à éliminer ces scories !
tonioparker
Mouais…. L’attaquant plonge bien pour le coup, on est à la limite du trucage là
tony9
J'adore Risacher mais le vrai numéro 1 de draft était Stephon Castle, les Spurs ont été vachement bon sur ce coup et cette année là draft était assez pauvre
