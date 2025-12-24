Zaccharie Risacher commet une grosse erreur dans le money-time et accentue les critiques aux États-Unis

Déjà bien peu utilisé par Quin Snyder dans les dernières minutes dès que les matchs sont serrés, Zaccharie Risacher ne va malheureusement pas donner envie à son entraîneur de lui donner plus sa chance dans les money-time avec de telles erreurs.

Une faute loin du ballon

Alors que les Hawks s’apprêtaient à défendre 1,9 seconde afin d’aller en prolongation d’un match qu’ils ont longtemps dominé (+10 à moins de six minutes de la fin), l’ancien bressan a malheureusement offert la victoire aux Bulls sur une faute inutile loin du ballon.

Oh nan je viens de voir ça… La faute inutile de Zacch Risacher à 2 secondes de la fin, qui donne la victoire aux Bulls… Déjà que c'est rare que son coach le mette sur le parquet dans le money-time, ça va pas aider çapic.twitter.com/VrFOzdLPT4 — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) December 24, 2025

La faute était peut-être légère, Coby White a certainement très bien joué le coup en exagérant largement le contact, mais l’ailier tricolore d’Atlanta s’est aussi mis dans une situation où il donnait aux arbitres l’opportunité de le sanctionner…

Risacher très critiqué par le grand public

Le coup de sifflet ayant intervenu avant la remise en jeu, White a pu bénéficier d’un lancer-franc gratuit, qu’il a utilisé pour tuer le match. De quoi laisser le Lyonnais et ses coéquipiers à leurs regrets, puisque ce n’est pas seulement lui qui a dilapidé dix points d’avance dans le money-time…

Une situation qui ne va pas non plus arranger l’image de Zaccharie Risacher auprès du grand public américain, extrêmement critique avec lui sur les réseaux sociaux. L’international français souffre de son étiquette de n°1 de la Draft, particulièrement lourde à porter, alors qu’il n’a jamais été le genre de joueur à tirer la couverture à lui-même.

Dans l’imaginaire collectif des Américains, le n°1 d’une Draft doit être le go-to-guy, celui qui va planter 20 points à tous les matchs, et les statistiques de Risacher ne correspondent évidemment pas à cela (10 points à 3/6, 7 rebonds et 3 passes décisives la nuit dernière).

Des statistiques en baisse par rapport à sa saison rookie

Plus problématique, cependant : alors qu’il joue autant que la saison dernière, Zaccharie Risacher est en recul statistique (de 12,6 points et 3,6 rebonds à 11,1 points et 3 rebonds de moyenne), alors que sa deuxième année NBA devrait être celle d’un pas en avant.

Ce qui se traduit donc par un temps de jeu assez limité, signe d’une confiance relative de Quin Snyder. Cantonné à 20 minutes et 49 secondes contre Chicago, alors qu’il a pris part au money-time pour une fois, l’enfant de l’ASVEL a été le seul titulaire des Hawks en-dessous des 30 minutes…