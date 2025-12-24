16 Français sur les parquets de NBA : l’incroyable statistique de Nicolas Batum, la moisson de Moussa Diabaté, du temps de jeu pour Nolan Traoré

Seize français ont donc foulé les parquets de NBA la nuit dernière, dont quatre au même endroit : l’opposition entre Charlotte et Washington donnait donc l’occasion d’un regroupement tricolore.

Record en carrière pour Diabaté

Alors que les Hornets l’ont emporté 126-109, c’est Moussa Diabaté qui a le plus tiré son épingle du jeu. Monstrueux d’énergie dans la raquette, l’intérieur francilien a compilé 12 points à 100% et 18 rebonds (record en carrière !) en 36 minutes. Pour un +/- exceptionnel de +38 !

MOOOSE with a career-high in rebounds tonight 🫎🫎🫎 #HiveMentality pic.twitter.com/XI17OlXidq — Charlotte Hornets (@hornets) December 24, 2025

Moussa Diabaté 🇫🇷 cette nuit : 12 points

18 rebonds (dont 8 offensifs)

1 passe

6/6 au tir

en 36 minutes

+38 de plus/minus (!!!) Allo +38 (TRENTE-HUIT) de plus/minus dans une victoire d'à peine 17 points mdr. C'est quel genre d'impact ça 🤯🤯pic.twitter.com/EdasmZBcJI — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) December 24, 2025

À ses côtés, Tidjane Salaün a retrouvé des couleurs après une contre-performance à Cleveland. L’ancien choletais a marqué 11 points à 4/11 et capté 6 rebonds en 22 minutes.

En face, Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly ont noirci la feuille de statistiques dans une défaite, comme souvent : 7 points à 2/6, 11 rebonds et 4 contres pour l’ancien n°2 de la Draft, qui a certes manqué d’impact offensif, et 14 points à 5/13 et 5 rebonds pour son compère des lignes extérieures.

Gobert en double-double

Moussa Diabaté n’est pas le seul pivot français à s’être offert un double-double. Rudy Gobert a également fait parler sa loi sous les panneaux lors de la belle victoire de Minnesota contre New York (115-104) avec 11 points à 4/6, 16 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 3 contres.

Son coéquipier Joan Beringer n’est lui pas entré en jeu.

Côté Knicks, alors que Guerschon Yabusele n’était même pas sur la feuille de match et semble plus que jamais sur la liste des joueurs transférables, ses jeunes compatriotes Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara ont tous les deux disputés 20 minutes. Pour un bilan très négligeable : 0 point à 0/2 et 2 rebonds pour le premier, 3 points à 1/3 pour le deuxième.

En revanche, Maxime Raynaud a mis fin à sa série de trois double-double consécutifs. Le rookie des Kings a dû se contenter de 8 points à 4/8, 8 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 23 minutes contre Detroit (défaite 127-136).

Penda toujours utile

Trois Français également au Moda Center de Portland, où Orlando l’a emporté 110-106 avec une contribution utile de Noah Penda (8 points à 3/10, 6 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 24 minutes).

Côté Blazers, Sidy Cissoko n’a pas réussi à confirmer ses 16 points de la veille (5 points à 1/2, 1 rebond et 1 passe décisive) tandis que Rayan Rupert a obtenu son plus gros temps de jeu en NBA depuis le 12 décembre (2 points à 1/1, 4 rebonds et 2 passes décisives en 13 minutes).

36 minutes en deux matchs pour Traoré

En parlant de temps de jeu, Nolan Traoré connaît une période inédite dans sa jeune carrière NBA : de vraies responsabilités, sur l’espace de deux matchs. Après ses 22 minutes contre Toronto dimanche soir, le rookie des Nets en a obtenu 14 à Philadelphie.

can confirm Nolan is very fast pic.twitter.com/j2liK5OtKl — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) December 24, 2025

Et il en a profité pour de nouveau afficher ses qualités de vitesse au grand jour (5 points à 2/3, 1 rebond et 2 passes décisives), malgré un certain manque de maîtrise (3 balles perdues).

Batum n’a plus shooté à 2-points depuis le 14 novembre !

Alléluïa ! Pour la deuxième fois de la saison, seulement, les Clippers ont enchaîné deux victoires de rang. Après les Lakers, la franchise californienne a dominé Houston (128-108), avec un Nicolas Batum encore quasiment utilisé en 3&D (6 points à 2/4 en 25 minutes).

L’ancien capitaine des Bleus n’a plus pris le moindre tir à 2-points depuis le 14 novembre, lors de l’entame de la deuxième prolongation d’un match à Dallas. Soit une série de 16 matchs sans une seule tentative à l’intérieur, et 63 shoots d’affilée derrière la ligne majorée ! 102 de ses 107 tirs de la saison ont d’ailleurs été dégainés à 3-points, soit un incroyable ratio de 95,3%.

Victor Wembanyama et Zaccharie Risacher ont également joué la nuit dernière. Pour des fortunes diverses : une énorme victoire, mais la fin de sa folle série de contres, pour Wemby, et une erreur fatale pour Risak’.