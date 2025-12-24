Recherche
NBA

16 Français sur les parquets de NBA : l’incroyable statistique de Nicolas Batum, la moisson de Moussa Diabaté, du temps de jeu pour Nolan Traoré

À la veille de Noël, quasiment tous les Français de NBA arpentaient les parquets de la grande ligue la nuit dernière. Ainsi, 16 des 19 tricolores étaient de sortie. Pour quelques performances notables.
00h00
16 Français sur les parquets de NBA : l’incroyable statistique de Nicolas Batum, la moisson de Moussa Diabaté, du temps de jeu pour Nolan Traoré

C’était le 14 novembre, au début de la deuxième prolongation à Dallas : le dernier shoot à 2-points de Nicolas Batum ! Depuis, ses 63 derniers tirs ont tous été à 3-points…

Seize français ont donc foulé les parquets de NBA la nuit dernière, dont quatre au même endroit : l’opposition entre Charlotte et Washington donnait donc l’occasion d’un regroupement tricolore.

Record en carrière pour Diabaté

Alors que les Hornets l’ont emporté 126-109, c’est Moussa Diabaté qui a le plus tiré son épingle du jeu. Monstrueux d’énergie dans la raquette, l’intérieur francilien a compilé 12 points à 100% et 18 rebonds (record en carrière !) en 36 minutes. Pour un +/- exceptionnel de +38 !

À ses côtés, Tidjane Salaün a retrouvé des couleurs après une contre-performance à Cleveland. L’ancien choletais a marqué 11 points à 4/11 et capté 6 rebonds en 22 minutes.

Tidjane SALAÜN
Tidjane SALAÜN
11
PTS
6
REB
1
PDE
Logo NBA
CHA
126 109
WAS

En face, Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly ont noirci la feuille de statistiques dans une défaite, comme souvent : 7 points à 2/6, 11 rebonds et 4 contres pour l’ancien n°2 de la Draft, qui a certes manqué d’impact offensif, et 14 points à 5/13 et 5 rebonds pour son compère des lignes extérieures.

Alexandre SARR
Alexandre SARR
7
PTS
11
REB
1
PDE
Logo NBA
CHA
126 109
WAS
Bilal COULIBALY
Bilal COULIBALY
14
PTS
5
REB
1
PDE
Logo NBA
CHA
126 109
WAS

Gobert en double-double

Moussa Diabaté n’est pas le seul pivot français à s’être offert un double-double. Rudy Gobert a également fait parler sa loi sous les panneaux lors de la belle victoire de Minnesota contre New York (115-104) avec 11 points à 4/6, 16 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 3 contres.

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
11
PTS
16
REB
2
PDE
Logo NBA
MIN
115 104
NYK

Son coéquipier Joan Beringer n’est lui pas entré en jeu.

Côté Knicks, alors que Guerschon Yabusele n’était même pas sur la feuille de match et semble plus que jamais sur la liste des joueurs transférables, ses jeunes compatriotes Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara ont tous les deux disputés 20 minutes. Pour un bilan très négligeable : 0 point à 0/2 et 2 rebonds pour le premier, 3 points à 1/3 pour le deuxième.

Pacôme DADIET
Pacôme DADIET
0
PTS
2
REB
1
PDE
Logo NBA
MIN
115 104
NYK
Mohamed DIAWARA
Mohamed DIAWARA
3
PTS
0
REB
0
PDE
Logo NBA
MIN
115 104
NYK

En revanche, Maxime Raynaud a mis fin à sa série de trois double-double consécutifs. Le rookie des Kings a dû se contenter de 8 points à 4/8, 8 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 23 minutes contre Detroit (défaite 127-136).

Maxime RAYNAUD
Maxime RAYNAUD
8
PTS
8
REB
2
PDE
Logo NBA
SAC
127 136
DET

Penda toujours utile

Trois Français également au Moda Center de Portland, où Orlando l’a emporté 110-106 avec une contribution utile de Noah Penda (8 points à 3/10, 6 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 24 minutes).

Noah PENDA
Noah PENDA
8
PTS
6
REB
2
PDE
Logo NBA
POR
106 110
ORL

Côté Blazers, Sidy Cissoko n’a pas réussi à confirmer ses 16 points de la veille (5 points à 1/2, 1 rebond et 1 passe décisive) tandis que Rayan Rupert a obtenu son plus gros temps de jeu en NBA depuis le 12 décembre (2 points à 1/1, 4 rebonds et 2 passes décisives en 13 minutes).

Sidy CISSOKO
Sidy CISSOKO
5
PTS
1
REB
1
PDE
Logo NBA
POR
106 110
ORL
Rayan RUPERT
Rayan RUPERT
2
PTS
4
REB
2
PDE
Logo NBA
POR
106 110
ORL

36 minutes en deux matchs pour Traoré

En parlant de temps de jeu, Nolan Traoré connaît une période inédite dans sa jeune carrière NBA : de vraies responsabilités, sur l’espace de deux matchs. Après ses 22 minutes contre Toronto dimanche soir, le rookie des Nets en a obtenu 14 à Philadelphie.

Et il en a profité pour de nouveau afficher ses qualités de vitesse au grand jour (5 points à 2/3, 1 rebond et 2 passes décisives), malgré un certain manque de maîtrise (3 balles perdues).

Nolan TRAORÉ
Nolan TRAORÉ
5
PTS
1
REB
2
PDE
Logo NBA
PHI
106 114
BRO

Batum n’a plus shooté à 2-points depuis le 14 novembre !

Alléluïa ! Pour la deuxième fois de la saison, seulement, les Clippers ont enchaîné deux victoires de rang. Après les Lakers, la franchise californienne a dominé Houston (128-108), avec un Nicolas Batum encore quasiment utilisé en 3&D (6 points à 2/4 en 25 minutes).

L’ancien capitaine des Bleus n’a plus pris le moindre tir à 2-points depuis le 14 novembre, lors de l’entame de la deuxième prolongation d’un match à Dallas. Soit une série de 16 matchs sans une seule tentative à l’intérieur, et 63 shoots d’affilée derrière la ligne majorée ! 102 de ses 107 tirs de la saison ont d’ailleurs été dégainés à 3-points, soit un incroyable ratio de 95,3%.

Nicolas BATUM
Nicolas BATUM
6
PTS
0
REB
0
PDE
Logo NBA
LAC
128 108
HOU

Victor Wembanyama et Zaccharie Risacher ont également joué la nuit dernière. Pour des fortunes diverses : une énorme victoire, mais la fin de sa folle série de contres, pour Wemby, et une erreur fatale pour Risak’.

NBA – Journée 23122025
23/12/2025
CLE Cleveland Cavaliers
139 132
CHA Charlotte Hornets
BOS Boston Celtics
103 95
IND Indiana Pacers
NOP New Orleans Pelicans
119 113
DAL Dallas Mavericks
DEN Denver Nuggets
135 112
UTA Utah Jazz
OKC Oklahoma City Thunder
119 103
MEM Memphis Grizzlies
GSW Golden State Warriors
120 97
ORL Orlando Magic
POR Portland Trail Blazers
102 110
DET Detroit Pistons
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
